Мохнатая команда: как животные покоряли космос

19 августа 1960 года легендарные дворняги Белка и Стрелка отправились на орбиту на борту космического корабля и, совершив суточный полет, благополучно вернулись на Землю. Мало кто знает, но они были в космосе не одни, компанию им составили кролик, 40 мышей, пара крыс и несколько мух и растений.

В годовщину памятного полета мы расскажем вам про других животных, которые приняли участие в космической гонке и покинули поверхность Земли, а в некоторых случаях и пожертвовали своими жизнями.

Лайка

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту. Целью этого запуска было «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 км после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что многие животные, побывавшие в космосе, вернулись домой, это удалось не всем. Лайка была принесена в жертву за последний рубеж. В спешке размещенная на борту советского «Спутника-2», она была первым животным на орбите. Но советская космическая программа не планировала возвращать спутник, и Лайка умерла через несколько часов пребывания в космосе.

Эйбл

28 мая 1959 года макака Эйбл (на фото вверху) и беличья обезьяна Бейкер были запущены на 480 километров над поверхностью Земли на борту ракеты «Американский Юпитер». Из их «каюты» в носовом отсеке они благополучно вернулись на Землю, однако Эйбл скончалась из-за введения анестезии через несколько дней, когда врачи пытались снять электрод. Она последовала по стопам макаки Альберта, который в 1949 году стал первым животным в космосе, отправившимся на борту V-2 на 135 километров, но умер при столкновении с Землей.

Бейкер

Спутница Эйбл, Бейкер, сфотографирована в сумке BIOPACK, в которой она жила во время полета. После возвращения на Землю она дожила до преклонного возраста 27 лет и умерла в 1984 году.

Отважная, Снежинка и Марфуша

В июле 1959 года две собаки, Отважная (слева) и Снежинка (отсутствует на фотографии), отправились в космос вместе с кроликом Марфушей, которого еще называли Маленькая Марфа (справа). Отважная стала опытным летчиком, в общей сложности совершив пять полетов.

Мисс Сэм

Макака Мисс Сэм — помощник другой обезьяны, Сэм, — была одной из ведущих тестовых обезьян в НАСА. Она помогала проверить механизм выхода для космонавтов, если они сталкивались с проблемами во время запуска. 21 января 1960 года ее отправили в капсуле «Меркурий». Мисс Сэм достигла скорости 2900 километров в час и поднялась на высоту 15 километров к тому моменту, как была возвращена в Атлантический океан. На фотографии она в своем скафандре.

Белка и Стрелка

Пара советских собак, которые оставили след в истории. 19 августа 1960 года после года тренировок они стали первыми животными, которые благополучно вернулись с космической орбиты. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. На этой фотографии они на пресс-конференции через три дня после своего исторического полета.

Хэм

Через 11 дней после того, как Джон Кеннеди стал первым католиком в Белом доме, НАСА сделало Хэма первым шимпанзе в космосе. В отличие от Кеннеди, Хэм не был коренным американцем, он родом из Западной Африки. Несмотря на то, что полет был совершен на 68 километров выше и 2400 километров в час быстрее, чем предполагалось, Хэм перенес его хорошо, испытывая лишь небольшое обезвоживание и усталость. На этом фото он отдыхает на борту спасательного судна после того, как его вытащили из Атлантического океана.

Феликс

В октябре 1963 года Франция отправила в космос первую кошку на борту ракеты «Вероник». Хотя Феликс и не стал так знаменит, как его тезка из мультфильма, он был изображен на марке 1992 года, выпущенной правительством Коморских островов.

Безымянные беличьи обезьяны

С появлением космических челноков НАСА решило проверить на обезьянах долгосрочные последствия пребывания в космосе. В 1985 году агентство послало двух беличьих обезьян — у них не было имен — и два десятка белых крыс на борту Challenger. Здесь двое из них смотрят через стекло, плавая в воздухе. Обе обезьянки благополучно вернулись на Землю.

Лягушки

Астронавт держит лягушку на борту космического шаттла Endeavour в 1992 году. НАСА отправило лягушек в космос, чтобы исследовать, как невесомость влияет на яйца амфибий, оплодотворенные и вылупившиеся в космосе.

Лягва

Нет, это не Чужой: это лягва, земное существо, отправленное в космос на борту «Колумбии» в 1997 году для изучения воздействия пониженной гравитации на нервную систему. Ученые выбрали лягву, потому что ее ухо по структуре похоже на человеческое.

Мышиная миссия на Марс?

Что дальше ждет животных — исследователей космоса? Они могли бы помочь ответить на вопросы о дальнейшем пути человека вглубь Солнечной системы. Группа ученых надеется отправить мышей на околоземную орбиту на борту спутника, предназначенного для имитации гравитации Марса — спутник находится между невесомостью космоса и земной силой тяжести, — чтобы посмотреть, как они будут реагировать.