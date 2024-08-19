Что стало с самыми «буйными» соседями России

Из всех стран на планете Россия имеет наибольшее число соседей. Отношения с некоторыми из них трудно назвать хорошими, что объясняется просто, ведь именно русские превратили наиболее «буйные» государства в карликовые.

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Литва

Единое литовское государство появилось только в XIII веке. Князь Миндовг не только объединил разрозненные племена, но и присоединил значительную часть территории современной Белоруссии. Позже Литва смогла прихватить ещё и Волынь.

После усиления Московского княжества князь Ягайло задумался над походом на Москву с темником Орды Мамаем. Данное сотрудничество оказалось непродуктивным. Мамая разбили в Куликовской битвы, а самому Ягайло пришлось признать верховную власть Москвы над Литвой.

Но через год геополитическая обстановка вновь изменилась. Власть Великого княжества Литовского распространилась от Балтийского до Чёрного моря, а государство превратилось в одно из самых больших и могущественных в Европе.

Для Литвы роковым решением стало вступление в Ливонскую войну в XVI веке. Чтобы избежать полного разгрома, литовским князьям пришлось обращаться за помощью к Польше. В 1559 году Литва потеряла свою государственность, став частью Речи Посполитой.

Независимая Литва возродилась только в XX веке и далеко не в исторических границах. О былом величии в маленькой прибалтийской республике сегодня уже ничего не напоминает.

Польша

Ливонская война не была триумфальной и для России. В этом военном конфликте «на коне» была Польша. Поляки, поглотив Литву, получили богатое приданое – большую часть земель современных Украины и Белоруссии. Но ощущение того, что рано или поздно русские попытаются вернуть своё, их не покидало.

Последующие века польские правители пытались играть на опережение. Данная тактика принесла плоды. В 1610 году в Москву вошёл польский гарнизон, а православное русскоязычное население Речи Посполитой поляки ограничили в правах. Терпеть такое отношение к себе русские позволяли только два года. В 1612 году народное ополчение под руководством Минина и Пожарского выбило поляков из Китай-города, а казаки Поднепровья поднимали одно восстание за другим.

Речь Посполитая хоть и продолжала считаться суверенным государством, но с каждым годом зависела от русских всë больше и больше.

В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия произвели первый раздел Речи Посполитой, лишив Польшу ряда окраинных территорий. В 1793 году по итогам второго раздела России отошли некогда захваченные Литвой русские земли. Так «Речь Посполитая от можа до можа» превратилась для поляков в несбыточную мечту. Современная Польша – небольшое европейское государство, которое отличается русофобскими настроениями. Ничего удивительного – каждая попытка Варшавы откусить кусок от «русского пирога» приводила к обратному результату.

Швеция

Это скандинавское государство некогда было одним из самых могущественных в Европе. Благодаря военным победам Швеция держала в страхе чуть ли не всю Северную и Центральную Европу.

«Имперская» политика привела к тому, что у государства появились экономические проблемы. Как раз в этот непростой момент шведским лидером стал король Карл XII. Уверенный в своей непобедимости, он в 1708 году направил войска в Россию.

Весной 1709 года шведский правитель осадил Полтаву, а в июне туда с основными силами русской армии прибыл Пётр I. Началась Полтавская битва. Это сражение стало одним из наиболее судьбоносных в мировой истории. Армия, считавшаяся сильнейшей в Европе и претендовавшая на покорение практически всех своих соседей, была разбита. Швеция потеряла былое величие и международное признание.

Карл XII попытался было реабилитироваться и начал подбивать на тотальную войну с Россией Турцию, но его не поддержали.

Турция

Османская империя к XVI столетию контролировала не только Малую Азию, но и Балканы, Северную Африку, Аравию, Закавказье, Западную Персию. Противостоять воинственному государству могла только Россия.

Царь Иван Грозный в период расцвета Османской империи умудрился присоединить тюркские ханства и кавказские княжества, которые султан уже видел своими вассалами.

Простить этого турки никак не могли. За последующие двести с небольшим лет российские и турецкие войска встречались в бою десять раз. И только одна война для Турции окончилась победой. Турецкие войска смогли разгромить русскую армию лишь в Прутском походе Петра I.

Основой власти Османской империи были жестокость и насилие. Поэтому-то порабощённые народы и мечтали избавиться от турецкого гнёта. Постепенно захваченные земли отходили России и другим государствам, получали независимость.

Закат империи пришёлся на конец XIX века. По итогам же Русско-турецкой войны 1877-1878 годов Турция практически лишилась европейских владений, сохранив за собой лишь небольшой участок суши на берегах Босфора.