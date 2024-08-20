«Октябрины» вместо крестин: история происхождения странных советских имен

До Октябрьской революции имена детям давали в основном по святцам. Родители смотрели в календарь и сверяли – в день памяти какого святого родился ребенок. С приходом социализма и новой идеологии были разрушены старые традиции, а на их место пришли новые. Перемены коснулись и выбора имен для новорожденных. Новые советские имена символизировали идеалы коммунизма, их создавали из фамилий революционеров, пропагандистских лозунгов и других слов, восхваляющих коммунистический строй и достижения страны. О самых необычных советских именах и истории их происхождения – в материале MIR24.TV.

«Октябрины» вместо крестин и другие советские обряды

Советская власть рушила старые традиции, возводя на их обломках новые. Делалось это с целью воспитать «человека нового типа». В попытках избавиться от пережитков прошлого была развернута антирелигиозная кампания. Один из главных идеологов атеизма, Лев Троцкий, писал, что власти стремились заменить религиозные праздники – крещение, венчание и поминки – на новые коммунистические «обряды». Так, в декабре 1922 года в СССР отметили первое «комсомольское рождество» с гуляниями, лозунгами и частушками на новый лад.

Вот одна из агитационных песен из сборника «Песня в комсомольском строю»:

Не пойду в церковь молиться, Старики пусть молятся, Лучше в клубе посижу я – Буду комсомолиться. Мы по-новому живем, Старь взрываем миною, Сына Маем назовем, А дочь – Октябриною.

Весной 1923 года появилась «комсомольская пасха», тогда же именины ушли на второй план, с большим масштабом стали отмечать день рождения. А вместо крестин был придуман советский «обряд» наречения новорожденного именем – «октябрины» или «звездины». Торжество проводили с размахом, приглашали знакомых партийцев и коллег. В актовой записи от 14 октября 1923 года в Государственном архиве Свердловской области найдены заметки об октябринах:

«Товарищи по работе пришли в одну семью, где родилась девочка, поздравили родителей, выбрали имя ребенку и преподнесли наказ: «Мы осеняем тебя не крестом, не святой водой и молитвой, а нашим Красным знаменем борьбы и труда, пробитым пулями, разорванным штыком… Когда твой разум окрепнет, прочти эти строки, встань в ряды бойцов, разбей последние остатки рабства и страдания, в которых веками томилось человечество…»

Вслед за переменой обрядов решили менять и имена. Детей советовали называть в честь революционеров и идеологов: Владимира Ленина, Карла Маркса, Розы Люксембург и других. В СССР была даже такая практика: вместо святцев выпускали «красные календари» с датами смерти революционеров. Там же печатались советы, как лучше назвать ребенка, родившегося в тот или иной день. К слову, Шарикова из «Собачьего сердца» Булгакова назвали Полиграфом Полиграфовичем как раз по такому календарю.

Скрытые смыслы советских имен

В 1920-х появилась мода на аббревиатуры, что коснулось и новых имен. Такие имена скрывали за собой важные исторические события: Великая Отечественная война, хрущевская кукурузная компания, строительство ДнепроГЭС, Эликтрификация СССР и т.п.

Так появились имена Кукуцаполь («Кукуруза – царица полей»), Даздраперма (от лозунга «Да здравствует Первое мая»), Даздрасмыгда (от лозунга «Да здравствует смычка города и деревни»), Ким («Коммунистический интернационал молодежи»), Челнальдина («Челюскин на льдине»), Успепя («Успехи первых пятилеток»), Орлетос («Октябрьская революция, Ленин, труд – основа социализма») и другие.

Также именем ребенка могло стать название химического элемента и другие нарицательные слова: Торий, Радий, Вольфрам. Были популярны названия месяцев: Октябрина, Ноябрина, Май. А также математические термины: Радиана, Гипотенуза, Аллегро; и буквы греческого алфавита – Альфа, Бета, Гамма. Часто имена отсылали к истории революционного движения. Так, некоторые родители называли своих сыновей Декабристами – в честь восстания декабристов на Сенатской площади 1825 года. Среди девочек встречалось имя Искра – так называлась газета социал-демократической партии. А еще так назвали главную героиню в фильме «Завтра была война». Называли детей и иностранными именами, предавая им «коммунистическое» значение – так, имя Ренат стали расшифровывать как «революция, наука, труд», а имя Гертруда стало сокращением от «героини труда».

Почему советские имена не прижились?

Со временем советские имена утратили популярность. Причиной стало их трудное произношение. По словам лингвиста и филолога Льва Васильевича Успенского, язык не любит выполнять лишнюю работу. Поэтому имена, собранные из сложного словесного конструктора, не прижились.

«Язык – умный лентяй. Он не любит лишней работы там, где можно обойтись малым усилием. Так неужели же кто-либо согласится прицепить себе навек имя, точно собранное из неуклюжих деталей какого-то словесного конструктора? «Как вас зовут?» – «Меня? Электрификация Магнитостроевна…» Хотели бы вы представляться так знакомым?» – говорил Лев Васильевич Успенский.

Тем не менее, некоторые преданные партийцы продолжали называть своих детей Октябринами, Владленами и другими «коммунистическими» именами. Случалось, что родители жалели о таком выборе, особенно если попадали под сокращение. Да и детям часто было нелегко жить с именами, которые не всегда сочетались с русскими фамилиями и отчествами.

Впрочем, многие обладатели «революционных имен» со временем меняли их или использовали привычные сокращенные формы. Например, полное имя советской и российской актрисы театра и кино Нонны Мордюковой – Ноябрина.

Какие имена сохранились?

Нельзя сказать, что труды советских пропагандистов были напрасны. Осталось несколько имен, которые органично вписались в русский язык. Например, Владлен (Владимир Ленин) и Нинель (Ленин наоборот). А еще, именно большевики популяризировали в стране имя Владислав и ряд других славянских имен – из-за тесного контакта с Польшей, Чехией и прочими социалистическими странами восточной Европы.