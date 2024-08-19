Что собаки-роботы делают на поле боя

Украина заявила, что начала применять на поле боя настоящих роботов, как из научной фантастики. Разработанные в Великобритании робособаки, как утверждается, хорошо подходят для разведки и наблюдения за полем боя, в местах, куда страшно послать человека. Но кому нужна прикованная к земле робособака, которая умеет только наблюдать? Об этом — в материале «Газеты.Ru».

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«Плохой мальчик»

Украинские медиа сообщили, что ВСУ начали опытное применение четвероногих роботов (робособак) в боевых условиях. Согласно репортажу AFP, в испытаниях участвует робот BAD One разработки британской компании Brit Alliance, внешне схожий со знаменитым Spot от Boston Dynamics. Во время демонстрации журналистам в тылу BAD One ходил по пересеченной местности, заглядывал в блиндаж, подпрыгивал, замирал на месте и, присев, прятался в высокой траве.

«В наши дни дрон-камикадзе за $500 способен поразить танк за $1 млн. А собака, которая стоит несколько тысяч долларов, может взять на себя задачи, для которых пришлось бы выделять большое количество коммуникационных систем и, как минимум, три – пять солдат», — рассказал оператор робособаки, подписанный как Yuri.

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В другом репортаже, выпущенном украинскими военными, тот же самый робот якобы находится в боевых условиях в районе города Торецк. Факт боя по видео достоверно установить невозможно, но на кадрах видно, как люди в военной форме с оружием перебежками двигаются по городской застройке в сопровождении робособаки. В репортаж также включено видео, снятое самим роботом, в такие моменты камера находилась на уровне человеческих икр. В одном из эпизодов BAD One поджал ноги, после чего его унес один из бойцов, держа за рукоятку на спине.

На роботе не размещено никакого оружия или манипуляторов для взаимодействия с окружающим миром, и потому его задачи, судя по всему, ограничиваются наблюдением и разведкой.

Сообщается, что максимальная скорость такого пса — 15 км/ч, максимальный радиус действия (по связи) — 15 км, а время автономной работы — пять часов (в других источниках — два часа). На случай захвата аппарата противником предусмотрена функция экстренного удаления данных (и, вероятно, повреждения системы).

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Кому нужны бескрылые?

Лет 15 назад подобная новость вызвала бы фурор — настоящие роботы, как из фантастических фильмов, наконец появились на поле боя. Однако сейчас не все специалисты готовы дать четкий ответ: какова ценность шагающей разведывательной платформы в конфликте, где солдаты обеих сторон, за редким исключением, никогда не идут в бой без летающих дронов?

Более того, как минимум с 2023 года на передовой ограниченно применяются миниатюрные гусеничные боевые роботы, вооруженные пулеметом, гранатометом или средствами разминирования. Разумеется, их также можно использовать и для разведки, но нецелесообразно. Летающие дроны, казалось бы, превосходят наземные по всем параметрам: позволяют видеть панораму на километры вперед, а не десяток метров перед собой; перемещаются быстрее автомобиля, а не медленнее бегущего человека; могут летать над любой поверхностью, а не запутываются в густой траве и не останавливаются перед завалами; наконец, их стоимость зачастую не превышает тысячу долларов, в то время как четыре тысячи для робособаки — это нижняя планка.

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Если бы не эти факторы, шагающие роботы применялись бы с самого начала конфликта, — в конце концов, с 2019 года Spot может купить любой желающий. Однако не стоит с порога отметать украинскую идею и считать, что ее предложили только в качестве пиар-хода.

Нужен там, куда жалко послать человека

Самое очевидное применение BAD One — осмотр окопов, блиндажей, зданий (он может ходить по лестнице) и других мест, где применение летающего дрона неудобно. Вряд ли робособака остро необходима для штурмов — в конце концов, если солдаты одной из сторон уже «сели» на вражеский окоп, то с потерями или без, взяв пленных или нет, потратив много ресурсов или мало, рано или поздно — они его зачистят. Либо нет, если пришли недостаточными силами, не владеют правильной тактикой или осажденным пришла помощь извне. В любом случае, хитро притаившийся в щели враг никогда не остановит хорошую штурмовую группу, даже если она не будет видеть его через робособаку.

Однако собакоподобные роботы обладают рядом преимуществ над летающими. Они в движении шумят не намного громче электростеклоподъемника, а стоя практически не издают звуков. Их невозможно обнаружить радаром, работающим в режиме поиска воздушных целей.

Они могут быть менее уязвимы к средствам РЭБ — там, где летающий дрон упадет, робособака, обладающая куда более сложной системой управления, может либо стоя дождаться восстановления связи, либо вернуться к оператору в автономном режиме.

Кроме того, робот может долгие часы наблюдать за точкой, в то время как классические «Мавики» должны сменять друг друга каждые 20 минут.

© BAD One маскируется в траве // YouTube

Учитывая эти факторы, можно предположить, что BAD One тестируют для следующих задач. Например, робособака может прокрасться к затянутому маскировочной сетью окопу и выяснить, есть ли в нем защитники, и если да, то сколько. То же самое касается зданий или посадок, где может быть противник. Она может подойти к интересующему предмету вплотную, чтобы выяснить — это замаскированная позиция оператора ПТУР или чучело из палок под маскировочной сеткой, настоящий радар или муляж, это пригодный к бою танк или он давно сломан и так далее.

Долгий период автономной работы позволяет использовать робособаку как мобильный наблюдательный пункт: она может занять позицию в простреливаемой зоне и спрятаться в траве. Также нельзя исключать, что некоторые робособаки могут получить оружие и инструменты, например, для минирования и разминирования.

Любую из описанных выше задач могут выполнить и люди, но у них есть два взаимоувязанных недостатка: обучение бойца, которого можно послать на разведку, занимает много времени (причем не каждый годится на эту роль), а критически ошибиться он может только один раз. В случае с роботом же существует только одно ограничение: темп производства.

Все описанное выше может не работать на практике, но это невозможно выяснить, пока не попробуешь. Более того, испытания могут показать эффективность робособак для тех задач, которые бы никогда не выдумали теоретики. Именно поэтому Украина начала тестирование BAD One, хотя, возможно, и преувеличивает степень накала боевых условий, в которых эти тесты проходят.