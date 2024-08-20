Северная война: как Россия завоевывала статус великой державы

20 августа 1704 года русские войска под командованием Петра I после длительной осады взяли штурмом находившуюся под контролем шведов крепость Нарва. По словам историков, это событие продемонстрировало укрепление русской армии и стало очередным шагом к перелому в Северной войне. Войска Петра I открыли себе путь на Запад и обезопасили тылы для организации масштабных боевых действий против шведского короля Карла XII.

© А. Коцебу, «Взятие Нарвы в 1704 году»

20 августа 1704 года русские войска после длительной осады взяли шведскую крепость Нарва. Эта победа существенно расширила возможности российской армии в ходе Северной войны со Швецией.

Первая попытка

В XVI—XVII веках в результате нескольких неудачных войн со Швецией Россия лишилась обширных территорий на северо-западе государства и выхода к Балтийскому морю. К концу XVII столетия Швеция из-за своей агрессивной внешней политики и великодержавных устремлений настроила против себя ряд европейских государств, и у России появились потенциальные союзники для совместной борьбы против шведского короля Карла XII.

В 1699 году Пётр I заключил союз с Данией и Саксонией, у которых накопилось немало претензий к Швеции. Вскоре датские войска вторглись на территорию союзной шведам Голштинии, а саксонцы осадили находившуюся под контролем Швеции Ригу. В 1700 году войну северному королевству объявила и Россия.

Первой масштабной операцией русских войск стала осада Нарвы. Однако общая военно-политическая ситуация складывалась в 1700 году крайне неблагоприятно для России. Карл XII при поддержке англичан и голландцев быстро разгромил и принудил к заключению мира Данию. А саксонцы под давлением шведских войск вынуждены были отступить от Риги. Россия осталась в Прибалтике один на один с силами Карла. Шведский монарх высадился со своей армией возле Пернова (современный Пярну) и быстро двинулся к Нарве.

29 ноября 1700 года Пётр I выехал в Новгород, чтобы ускорить набор подкреплений и отправку обозов. Командование он возложил на находившегося на русской службе датского герцога Карла-Евгения де Круа. Сразу после отъезда Петра под Нарвой появилась армия Карла XII, и уже 30 ноября шведы перешли в атаку.

«Появление шведской армии было неожиданным. Большинство офицеров иностранного происхождения сразу же сдались в плен: они не хотели рисковать жизнью, хотя им хорошо платили», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

© Битва при Нарве под предводительством короля Швеции Карла XII, 1700 год

Среди прочих сдался Карлу XII и де Круа, не сумевший правильно организовать действия русских войск. Многие из его подчинённых в спешке отступали с поля боя. Стойко удерживали свои позиции Семёновский и Преображенский полки, а также дивизия Адама Вейде. Однако в итоге русским частям пришлось капитулировать при условии сохранения оружия и знамён.

«Если бы Карл XII тогда пошёл на Москву, Петру пришлось бы заключить с ним мирный договор и всё могло бы сложиться иначе. Но шведский король высокомерно решил, что Россия совершенно слаба и что с ней покончено, и поэтому переключился на саксонцев. А Пётр блестяще воспользовался этой передышкой для формирования обновлённой регулярной армии», — отметил Захаров.

Восстановив силы, Пётр начал активные действия против шведских войск, остававшихся в Эстляндии и Ингрии. В 1702 году русские войска нанесли шведам несколько поражений на берегах Балтийского моря и взяли штурмом крепость Нотебург, которая в дальнейшем была переименована в Шлиссельбург. В 1703 году пали ещё несколько шведских крепостей. Вся Нева перешла под контроль России. Сухопутное сообщение между шведскими группировками в Карелии и Прибалтике было прервано.

«Натиск русской пехоты»

Весной 1704 года началась переброска российских войск под Нарву. Крепость вскоре была полностью блокирована. Однако среди осаждённых ходили слухи, которые внушали им надежду на прекращение осады. Они рассчитывали на подход подкрепления из Ревеля (современного Таллина).

Пётр I решился на хитрость. В июне он переодел четыре русских полка в похожие на шведские синие мундиры и велел им двигаться к крепости. Причём остальные силы имитировали сопротивление продвижению «шведов».

Командование гарнизона Нарвы отправило отряд на помощь «деблокирующим» воинам. Шведы достаточно быстро поняли, что их обманули, однако за это время была уничтожена большая часть вышедшей из крепости кавалерии. Пехота не без труда пробилась назад.

© Император Пётр Великий (1672—1725) при взятии Нарвы, картина Джона Трамбулла, 1812 год

Вскоре из Ревеля на помощь Нарве вышел уже настоящий шведский отряд, однако он существенно уступал по силам русскому войску и был отброшен. Положение гарнизона Нарвы выглядело всё более безнадёжным.

В июле Пётр I взял штурмом Дерпт и вернулся к Нарве с подкреплением. Общая численность осаждающих крепость войск возросла до 43 тыс. Русское командование начало мощную бомбардировку шведской крепости. После того как в её стене образовался пролом, Пётр предложил гарнизону Нарвы сдаться на почётных условиях, но шведское командование отвергло его предложения в некорректной форме.

© Николай Зауервейд, «Пётр I усмиряет своих солдат после взятия Нарвы»

20 августа 1704 года русские войска, разделённые на три корпуса, пошли на штурм крепости. Шведы отчаянно оборонялись и взорвали мину, погубившую многих российских солдат, но напор был слишком сильным.

«Сначала мощный артиллерийский огонь, а затем натиск русской пехоты решили дело», — отметил в разговоре с RT писатель и историк Дмитрий Володихин.

Ворота Нарвы были выломаны. Прорвавшиеся за стену солдаты преследовали шведских военнослужащих и жителей крепости. Пётр I, останавливая кровопролитие, демонстративно заколол одного из своих солдат. Оставшиеся в живых шведские военные капитулировали. Неделю спустя сдался русским и гарнизон Ивангорода.

«Любые действия русских войск в Прибалтике не могли развиваться, пока Нарва находилась под контролем шведов. Она запирала дорогу на Запад русской армии и потенциально угрожала её тылам. После взятия крепости все эти опасности исчезли, напротив, Россия смогла сама использовать инфраструктурные возможности Нарвы», — подчеркнул Дмитрий Володихин.

По словам Виталия Захарова, несмотря на успешные действия Петра в 1702—1704 годах, Карл XII так и не оценил в полной мере, что ситуация для него стремительно ухудшается.