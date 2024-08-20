Почему кошки любят сидеть в коробках и пакетах

Хозяева кошек наверняка не раз замечали странное влечение своих пушистых любимцев к коробкам. Нередко оно доходит до смешного, когда рядом стоит роскошный кошачий домик за много тысяч рублей с когтеточкой, мягкой лежанкой и другими наворотами, а кот все это игнорирует, с удобством разместившись в упаковке от микроволновой печи.

Но у желания сидеть в коробках и пакетах, свойственного кошачьим, конечно же, есть разумное объяснение. Секрет притягательности коробок для кошек кроется в их инстинктах. Кошки — небольшие существа, и их основной защитный механизм — убежать и спрятаться. Поэтому для своего лежбища они инстинктивно выбирают небольшое пространство, ограниченное со всех сторон. В таком месте кошки чувствуют себя комфортно и безопасно. А обычная картонная коробка отлично подходит по всем критериям.

Влечение кошачьей психики к коробкам подтверждено экспериментально. Исследователи наблюдали за несколькими группами кошек, которых новые владельцы забирали из приютов. Одним пушистым испытуемым при этом предоставляли коробки и различные контейнеры, а другим нет. И те питомцы, которые имели возможность пересидеть стресс в небольшом закрытом пространстве, адаптировались к новому месту проживания гораздо быстрее.

Забавный факт: кошкам, по-видимому, даже не нужны реальные стены, чтобы ощущать себя комфортно. Достаточно и просто визуально очерченных границ. Проверить это легко: просто наклейте на полу прямоугольник из малярного скотча. При отсутствии более перспективных альтернатив кот расположится внутри и будет чувствовать себя отлично.

Еще одной причиной интереса кошек к коробкам, можно считать врожденное любопытство. Когда вы приносите домой что-то новое, кошке хочется это исследовать — понюхать, забраться внутрь. Не стоит забывать и о том, что кошки — прирожденные хищники, подкарауливающие свою добычу в засаде. Идеальная позиция — расположиться в месте, где на кошку будут обращать мало внимания, а сама она будет видеть всех.

Коробочное притяжение, кстати, свойственно не только домашним котам, а вообще всем представителям семейства. Включая даже самые крупные виды кошачьих. Львы и тигры в зоопарках не меньше обычных кошек любят поиграться с коробками. И размеры хищникам тут не помеха, перед таким развлечением не может устоять никто.