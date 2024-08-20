Абсурдные диеты: как звезды избавлялись от лишних килограммов

Сейчас многие знаменитости увлекаются безглютеновыми диетами или переходят на сыроедение, но странные пищевые привычки — не новая тенденция. Если вернуться на 60-70 лет назад, то можно увидеть, что звезды того времени тоже использовали опасные или просто абсурдные способы сбросить вес. Мэрилин Монро пила сырые яйца, взбитые с молоком, а Элвис Пресли мог проспать три дня кряду, чтобы поменьше есть. Эти способы перенимали обычные люди, и появлялись совсем безумные диеты — от глотания червей до пережевывания еды по 700 раз.

Историк еды Хелен Зое Вейт, 15 лет изучавшая ХХ век, говорит, что в это время появлялось много смешных и странных диет, потому что быстро развивались массовые медиа и людям хотелось добиться такой же фигуры, как у их кумиров с телевидения и кино:

«Подъем культуры звезд в нашей стране неотделим от развития визуальной культуры: вдруг одновременно появились фотографы, видео, реклама… В 1920-е и 1930-е годы фотографии стали массово перепечатывать в дешевых газетах и журналах — так родился культ знаменитостей и худобы».

Мария Каллас, ленточные черви и 45 сброшенных килограммов

Оперная певица Мария Каллас от 176 килограммов за год дошла до 136.

Считается, что она использовала для этого солитера. В 1940-е годы это был популярный способ похудеть: нужно было проглотить червя, чтобы он поглощал пищу, которую ест человек.

Когда Каллас в 1947 году попала в мир оперы, она была довольна своим сложением, хотя по нынешним стандартам оно считается ожирением. Но потом режиссер Лукино Висконти поставил ей ультиматум: они не будут вместе работать для «Ла Скала», пока Мария не сбросит хотя бы 31 килограмм.

В интервью английскому дирижеру Эдвару Донсу Каллас призналась:

«Я становилась такой тяжелой, что даже мой вокал был тяжелее. Я уставала, много потела и тяжело работала. И я чувствовала себя не очень хорошо, я не могла свободно передвигаться».

После премьеры оперы «Аида» репортер написал:

«Ноги слонов, находившихся на сцене, было невозможно отличить от ног Марии Каллас».

Каллас потеряла 45 килограммов за такое короткое время, что злые языки говорили, будто она для этого проглотила ленточного червя. Сама певица утверждала, что все дело только в здоровом питании, но слухи продолжались, особенно после того, как люди из ее окружения подтвердили, что она это сделала.

В Мексике модно использовать для похудения ленточного червя, это может стоить до 1500 долларов. Доктор Таня Цукерброт, которая более 20 лет работала диетологом со звездами, говорит, что паразит серьезно вредит организму. Если съесть недоваренное мясо животного, зараженного солитером, это может привести к цистицеркозу — болезнь токсически влияет на нервную систему и может вызвать паралич. Также нарушаются процессы переваривания и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике.

Хотя Каллас и потеряла вес, у нее остался ненасытный аппетит. Звезда обожала готовить и продолжала собирать рецепты от поваров всего мира, пусть уже и не могла их попробовать: омлет с помидорами, лимонные кексы, заварные пончики. По словам биографа Каллас, записывание рецептов заменяло певице удовольствие от еды. Похудев, она продолжала устраивать модные ужины, но тщательно выбирала блюда для себя, пока гости наслаждались едой.

© Фото сделано в 1965 году, здесь Каллас сидит рядом с миллионером Аристотелем Онассисом, который вскоре оставил певицу, а три года спустя женился на Жаклин Кеннеди

Мэрилин Монро: сырые яйца в молоке на завтрак и мороженое вечером

К 1950-м годам в моду вошли фигуристые женщины, но экстремальные диеты никуда не делись, и даже Мэрилин Монро, весившая 53 килограмма при росте 166 сантиметров, использовала жесткие методы похудения.

© Мэрилин Монро в рекламе фильма «Как выйти замуж за миллионера», вышедшего в 1953 году

В сентябре 1952 года актриса рассказала журналу Pagrant, что завтракает сырыми яйцами, взболтанными с молоком. «Мне говорили, что у меня предельно странные пищевые привычки, но я с этим не согласна. Думаю, это самый питательный завтрак для работающей девушки, которая спешит, — ни один врач не сможет посоветовать ничего лучше».

Диетолог Цукерброт предупреждает, что такой завтрак несет в себе большой риск для здоровья:

«Это небезопасно, сырые яйца содержат сальмонеллы. Чтобы не получить пищевое отравление, яйца лучше сварить: калорийность и состав питательных веществ от этого не изменится. Что касается цельного молока, то это источник насыщенных жиров. Лучше использовать обезжиренное молоко».

На ужин звезда ела жареную печень и сырые овощи (особенно она любила морковь). Но в то же время по вечерам после занятий в театральной школе актриса часто заходила в кафе-мороженое за десертом с горячей шоколадной помадкой.

Монро объясняет:

«Уверена, что я бы не смогла себе позволить эту слабость, если бы мой обычный рацион не состоял из одних белков».

Несмотря на мороженое по вечерам, актриса сохранила талию обхватом 62 сантиметра. Возможно, дело в ежедневных десятиминутных тренировках: каждое утро Монро около 15 раз поднимала небольшой груз — до тех пор, «пока не уставала». Она никогда не занималась спортом всерьез:

«Я не выношу тренировки, если они слишком регламентированы. Я никогда не интересовалась спортом, особенно играми на открытом воздухе. Никогда не хотела преуспеть в теннисе, плавании или гольфе. Я предпочту оставить это мужчинам».

Элвис Пресли, суперкалорийные бутерброды и сон по три дня

Сейчас от знаменитых мужчин ожидают спортивного мускулистого телосложения, но в 1960-е годы певцы и актеры стремились к худобе: например, Пол Маккартни весил 68 килограммов. Элвис Пресли в начале карьеры весил 77 килограммов при росте 182 сантиметра, но наркотическая зависимость и вредные привычки в еде довели звезду до 117 килограммов.

Питание Пресли было по меньшей мере невероятным. На завтрак он съедал обжаренное в масле домашнее печенье, котлеты и омлет из четырех яиц, иногда с жареным беконом.

Его повар Мэри Дженкинс в документальном фильме 1995 года рассказала, какие певец ел бутерброды: поджаренный хлеб, арахисовое масло, нарезанные бананы и несколько полосок бекона, обжаренного в большой ложке сливочного масла.

Певец мог съесть целую буханку хлеба без мякиша, пустив туда целую банку арахисового масла, банку виноградного желе и полкилограмма бекона. Один такой бутерброд содержал 8000 калорий, что примерно в три раза превышает дневную норму. По словам Дженкинс, Пресли мог попросить ее приготовить бутерброд в любое время суток: утром, как только просыпался, и даже в два часа ночи.

Время и место было неважно для Пресли, когда дело доходило до еды: он даже просил Мэри приносить ему вредную еду в больницу, когда должен был придерживаться здорового питания. Однажды певец признался своей помощнице, что только еда делает его счастливым.

У Пресли была настолько нелепая диета, что в честь него называли блюда — например, «Фрикадельки Элвиса для вечеринки», представлявшие из себя большую порцию говяжьего фарша в беконе.

Чтобы сбросить набранные 50 килограммов, певец, по слухам, использовал «спящую» диету. Ее суть в том, что время сна влияет на похудение. Поэтому Пресли мог спать по три дня, чтобы только не есть и влезть потом в свой фирменный белый костюм.

В конце концов странные пищевые привычки и наркотики довели звезду до запоров, глаукомы, повышенного давления, повреждения печени и увеличения толстой кишки.

В последний день перед смертью певец удивил домработницу, сказав ей, что не хочет есть. Наутро его нашли мертвым.

Элизабет Тейлор, стейки с арахисовым маслом и творог со сметаной в огромных количествах

Элизабет Тейлор была иконой Голливуда, но после того как она получила травму и ее приковало к постели, звезда стала объедаться жареной курицей и затейливыми десертами.

С 1951 по 1979 год актриса набрала больше 10 килограммов. В 1960-е годы пищевые привычки певицы были скорее странными, чем нездоровыми. На завтрак она ела омлет с беконом и выпивала коктейль «Мимоза» из шампанского с апельсиновым соком, а обедала багетом с арахисовым маслом и беконом. Ужин состоял из жареного цыпленка, гороха, печенья, картофельного пюре, кукурузного хлеба, картофельных чипсов и стакана виски Jack Daniels.

После седьмого брака Тейлор решила сесть на диету и переключилась на белковую пищу: творог со сметаной и стейки с арахисовым маслом на ужин. Свое питание она описала в книге Elizabeth Takes Off, изданной в 1988 году.

Хотя звезды часто садятся на белковые диеты, доктор Цукерброт заявляет, что изымать из рациона углеводы — не лучший способ похудеть: организму необходима клетчатка.