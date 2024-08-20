«Женщинам путь заказан»: чем рай викингов отличался от рая славян и древних римлян

Каким представляли себе рай древние народы. Кто-то мечтал об островах, населенных вечно юными девами, кто-то о чертогах, где не прекращаются сражения, а кто-то видел счастье в местах, где не иссякает запас кукурузы.

Дильмун

Шумеры-образовавшие одну из первых цивилизаций в истории, примерно, в VI-V тысячелетиях до нашей эры, помещали рай и колыбель человечества на легендарном острове Дильмун, расположенном, предположительно, в Персидском заливе, где-то «на восходе солнца», «за горькою водой». В шумерском мифе об «Энки и Нинхурсаг», Дилмун описывается как счастливый уголок земли, цветущий сад, где нет места болезни, старости и смерти:

«Ни один обитатель Дильмуна не пересекал реки, обтекающей подземный мир. Ни один жрец не ходил вокруг покойника, оплакивая его, ни один певец не возглашал жалобных песен по умершим у стен города, населенного племенем бессмертных».

Так бы и остался Дильмун в истории недосягаемым для смертных раем, если бы в более поздних шумерских письмах он бы не упоминался как торговый партнер, откуда экспортировались медь, драгоценные камни и жемчуга в обмен на сельскохозяйственную продукцию из Месопотамии. Это открытие подвигло археологов XX века всерьез заняться поисками шумерского рая. Они привели ученых на остров Бахрейн, расположенный в центре Персидского залива, где были обнаружены следы «культуры Барбар», древней цивилизации III тысячелетия до нашей эры. Примерно этим же временем эпос о Гильгамеше относит путешествие вавилонского царя на Дильмун. Более того, там были найдены знаменитые бахрейнские курганы – могилы, разграбленные еще в древности, так что загадка их создателей так и осталась неразгаданной. Но по наиболее распространенной версии, народом, который так настойчиво хоронил своих умерших на Бахрейне, были шумеры.

Элизиум

Древние греки и римляне мечтали о недостижимом Элизиуме или Елисейских полях – островах блаженных на западном краю света у реки Океан, где без печали и забот проводят время величайшие герои древности, а точнее греки «четвертого поколения». Обычные греки, принадлежащие к «пятому поколению» были обречены влачить жалкое существование в царстве Аид, вне зависимости от того, как они прожили свою жизнь.

Впрочем, такое представление об Элизиуме характерно для совсем архаичных времен Гомера и Гесиода (VIII-VII века до нашей эры). В более поздний период Елисейские поля становятся доступными для праведников. Так, древнегреческий поэт Пиндар (VI-V века до нашей эры) упоминает об острове, где живут блаженные душой, проводя время за спортивными играми и музыкальными вечерами. Спустя четыреста лет, древнеримский поэт Вергилий, поместив Элизиум в Загробный мир, назовет его местом воздаяния праведным.

Остров женщин

Кельты, как и все остальные народы, помещали свой рай где-то на периферии своего мира. В случае Ирландии, это могли быть либо полые холмы – древние погребальные комплексы, доставшиеся кельтам от их предшественников (Нью-Грейндж, Круахан или Кнот), либо мифологическая страна, укрытая туманом, расположенная на Западе в Атлантическом океане. Она известна под многими именами – Tir na mban ("страна женщин"), Tír na mBeo ("страна жизни"), Tír na nÓg ("страна юности"), Mag Mell ("восхитительная равнина").

По предоставляемым благам кельтский рай не сильно отличался от Дильмуна или древнегреческого Элизиума – это была страна, где все было в избытке, а населяли ее вечно юные девы. Но в отличие, скажем, от шумерского рая, она была не такой уж недоступной для смертных мужей, которые частенько забредали туда во время своих плаваний. Об этом нам рассказывают легенды, дошедшие до нас в средневековых текстах «плаваний» (immrama). Некоторые, как например ирландские герои Маель-Дун и Бран оставались там, сожительствуя с местными королевами, и сила времени не имела над ними силы покуда они пребывали в тех краях:

«И сказала королева: «Оставайтесь здесь, и время не коснется вас. Каждый сохранит свой нынешний возраст, и ваша жизнь будет вечной».

Но у всех подобных историй похожий конец. Ведомые тоской по дому, путешественники покидали райский остров, но ступив на берега Ирландии, либо обращались в прах, либо оставались глубокими стариками – время брало свое.

Вальхалла

Рай скандинавов соответствовал их горячему нраву. В чертогах Одина, которые представляли собой огромный зал с крышей из позолоченных щитов с опорами из копий, викингов ждали ежедневные сражения насмерть, после которых они воскресали и пировали. А прислуживали им прекрасные девы из воинства Одина – валькирии.

В скандинавской картине мира Вальхалла располагалась где-то на небесах, и попасть туда можно было лишь через храбрую смерть в бою. Собирая свое небесное воинство, Один не гнушался хитростей, организую гибель храбрейших и искуснейших. По крайней мере, так объясняли гибель вождей и героев скандинавские легенды.

Праведникам, не умевшим владеть мечом, а также женщинам и детям путь в Вальхаллу был заказан. Они попадали во владения хтонического чудовища Хель – мрачный мир мертвых, из которого не было возврата даже для богов. Впрочем, лучшие из женщин могли надеяться на место в Фольгвангре – обиталище богини Фреи.

Ирий

В славянской мифологии в южных и западных краях, куда улетают птицы зимой – располагался Ирий или Вирий – легендарная страна, впоследствии ассоциируемая с раем. Это остров седьмого неба, крышей которому служили восьмое и девятое небеса. В соответствии с древнеславянскими мифами, на этом острове живут прародители всех птиц и зверей (перед названием зверя, обитавшего на этом острове, говорили «старший» или «старый», это говорило о их зрелости и телесной мощи). В белорусском и украинском языках в настоящее время также существуют выражения о перелётных птицах: «ляцяць у вырай» (белор.) и «летіти у вирій» (читается: лэтиты у вырий) (укр.), которые не употребляются в другом контексте.

Тонатиу’ичан, Синкалько и жилище Тлакока

Подобно скандинавам, у ацтеков форма загробного существования определялась обстоятельствами смерти. Воины, павшие в бою или принесенные в жертву, попадали в Дом солнца Тонатиу’ичан, где каждый день на восходе встречали светило и провожали его до зенита, шагая рядом с ним в торжественном марше. Там, в западной части неба (Синкалько) эстафету принимали мосиуакецке («божественные женщины»), умершие при первых родах.

На хорошую долю в загробном мире могли рассчитывать утонувшие или те, чья смерть была связана с божеством воды Тлалоком. Они отправлялись в «Место Тлалока», где: «нет недостатка в початках спелой кукурузы, в тыквах, томатах, зеленых стручках фасоли и цветах… Все обитатели Тлалока проводят время в танцах, песнях и играх».

Кто умер при других обстоятельствах, попадал в ацтекский ад – Митклан, расположенный в северной части мира, где несчастных ждали ужасные муки, а по истечению четырех лет их души исчезали навсегда