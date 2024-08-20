Отрывок из книги «Sex-дневник Кати Морозовой» от Лены Сокол

С чего вообще женское счастье должно зависеть от того, позвонит ли мужчина.

© Пресс-служба издательства «ЭКСМО»

Что это вообще такое – женское счастье?

Провела исследование.

Итак. Согласно статьям и книгам, которые попались мне в сети, женское счастье это:

любить и быть любимой;

иметь стабильность во всех сферах жизни;

надежный и заботливый спутник рядом;

доверие, возможность открыться мужчине;

возможность реализоваться как жена и мать;

романтика в повседневной жизни.

Серьезно?

А где же финансовая независимость? Где карьерный рост? Здоровье, положительные эмоции, спорт, общение с подругами, личное пространство в отношениях?

Где такие важные мелочи как утренний кофе, музыка в наушниках, пирожное, шопинг, просмотр шоу по телевизору, отдых?

Черт возьми, а ведь отложенные на время дела – это тоже счастье. Позволить себе расслабиться и забить на все – счастье вдвойне. Бокал вина вечером – тоже удовольствие.

А еще путешествия!

Любить себя, уважать, ценить, прощать, хвалить – все это тоже важно. И тоже является составляющими счастья. Почему об этом никто не пишет?

Заботливый, внимательный, с хорошими манерами и ярко выраженными кубиками пресса на животе, Илья был моим счастливым билетом на поезд, который должен был увезти меня из одинокой жизни и доставить прямиком к станции «Вечная любовь». Все складывалось прекрасно, и мы должны были жить долго и счастливо и умереть в один день.

А умерла я одна – в тот момент, когда вернулась домой раньше и застала в нашем триплексе в центре города кое-кого постороннего.

- Дорогой! – Крикнула я, входя в квартиру.

Скинула шпильки, бросила сумку на пол и прошлепала в кухню, где взяла бутылку шампанского из холодильника. Там же подхватила из бара два бокала и, зажав их меж пальцев, стала подниматься на второй этаж, откуда доносилась негромкая джазовая мелодия.

В душе я обрадовалась: значит, Илья уже проснулся, и мы сможем сразу заняться любовью. Тогда мне было невдомек, что мой жених уже позанимался ею на нашей общей кровати, только с кем-то другим.

- Котенок, - промурлыкала я, входя в гостиную.

И тут в дверях нашей спальни показалась его фигура.

- Катя? – Жених выглядел ошарашенным и даже испуганным.

Он был без одежды. На его бедрах повязано мокрое полотенце. С кончиков светлых волос капала вода.

В любой другой ситуации вид обнаженного тела призвал бы меня немедленно приступить к делу, но вот выражение его лица… Я моментально сообразила, что здесь что-то не так.

- Почему ты так рано?.. – Взволнованно спросил жених.

- Лучше скажи. – Обратилась я к подруге, вернувшись в примерочную. – Как тебе с большой грудью? – Стянула джинсы. - Может, и мне стоит сделать такую?

- Ужасно. – Донесся до меня ее голос. – Казалось бы, всего лишь третий размер. Ну, может, с половинкой. Но мороки с ним до потолка. Сначала их спать укладываешь, затем сама рядом ложишься. Про занятия фитнесом и бег вообще промолчу. – Она заглянула ко мне за занавеску. – Знаешь, жду - не дождусь, когда уже закончится грудное вскармливание, и мои малышки снова вернутся к аккуратной «двоечке».

- А ты не боишься, что они… ну, отвиснут? – Ужаснулась я, натягивая на себя кофточку.

- Не-а. – Алиска скрылась за занавеской и стала копошиться у себя, в соседней кабинке. – Пусть висят.

- Но как же…

- Вадим будет любить меня и такой.

- А если не будет? – Замерла я.

- Тогда он знает, где дверь. Или я сама уйду. Что за бред, вообще? Я о таком даже не задумываюсь. Главное, чтобы я любила свои сиськи! А я буду их любить, даже когда они станут сухими и сморщенными.

- Какая же ты… волевая! И сильная! – Поразилась я.

- Вовсе нет. – Ответила подруга. – Просто я уважаю себя. Мое тело произвело на свет целого человека! Разве это не повод его обожать?

© Лена Сокол "Sex-дневник Кати Морозовой"