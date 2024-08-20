Самый необычный танк СССР: чем поражал «Объект 490»

«Объект 490» – беспрецедентный по уровню защиты экипажа, мобильности и огневой мощи советский танк. В 80-е годы, то есть тогда, когда проект разрабатывался, ничего подобного в мире ещё не было. Так чем же конкретно поражала эта боевая машина?

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Два танкиста и БЗЗМ

Над танком «Объект 490» работала группа конструкторов Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова под руководством начальника отдела перспективного проектирования Евгения Морозова.

В 80-е годы Харьковское КБ в Советском Союзе считалось ключевым предприятием по разработке бронетанковой техники, ведь на его базе был создан легендарный Т-34.

Конструкторы супертанка считали, что экипаж должен состоять из командира-стрелка и механика-водителя. Такого количества людей оказалось вполне достаточно для выполнения основных боевых задач.

Танк оснастили гидропневматической подвеской, которая способствовала не только повышению скорости и управляемости, но и проходимости. Также увеличивался угол наведения танковой пушки.

Боевую машину должна была сопровождать бронированная заправочно-загрузочная машина (БЗЗМ) на гусеничном ходу. Боекомплект и горючее в супертанк могли поступать автоматически, то есть без участия экипажа (военные оставались внутри).

Один из участников разработки «Объекта 490» Юрий Апухтин в книге «Последний рывок советских танкостроителей (дневник участника разработки танка «Боксёр»)» отмечал, что работать над созданием новой боевой машины было непросто. Каждая деталь будущего перспективного танка проходила множество согласований в разных инстанциях, что существенно затягивало процесс. Например, долго спорили о численности экипажа, о калибре пушки. А для того чтобы отстоять идею об экипаже, состоящем из двух человек, Морозову предстояло сначала продемонстрировать высокие результаты в усовершенствовании автоматизации, оптронной сенсорики и технологии дисплеев, то есть всей «начинки», которой должен был быть оснащён «Объект 490».

Чудо техники

В поисках возможности создания эргономичного комплекса «внутренностей» конструкторам пришлось даже изучить космический корабль «Союз». Но выяснилось, что если собрать вместе необходимые устройства (мониторы, пульты управления, телекамеры, бортовые вычислительные машины), то танкистам придётся проходить длительный курс обучения – без этого использовать по полной новые возможности не удастся.

Кроме того, в «Объекте 490» планировался принципиально новый комплекс активной защиты: отсеки в танке отделялись друг от друга специальными перегородками, а отсек экипажа имел комбинированное бронирование, наполнителем которого выступало дизельное топливо. При этом уязвимость танка снижалась за счёт высоты боевой машины – она была увеличена до 1600 мм.

Однако, несмотря на использование новейших технологий и беспрецедентного уровня защиты, проект так и не удалось реализовать. Некоторые военные эксперты считают, что это стало следствием распада СССР. Но есть и те, кто уверен – советские конструкторы поставили перед собой слишком амбициозную цель. Как минимум, реализация задуманного требовала внушительных финансовых вливаний, которые вышестоящее руководство посчитало нецелесообразным.