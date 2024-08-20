Ученые раскрыли тайну «молитвенной дороги», по которой ходил Иисус

В ходе последних раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили древнюю каменоломню, где добывали камень для строительства знаменитой «молитвенной дороги». Той самой, по которой, согласно преданиям, ежедневно ходили Иисус Христос и его апостолы.

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Каменоломня как сердце строительства

Раскопки показали, что каменоломня была одним из крупнейших и наиболее значимых производственных центров в Иерусалиме начала нашей эры. Именно здесь добывали огромные каменные блоки, которые затем использовались для строительства различных сооружений, включая знаменитую «молитвенную дорогу».

Истоки «молитвенной дороги»

Ученые обнаружили, что камни, добытые в этой каменоломне, по своим размерам, форме и текстуре идеально соответствуют каменным плитам, найденным на участках «молитвенной дороги». Это позволяет с уверенностью утверждать, что именно здесь добывался строительный материал для этой исторической тропы.

Технологии древних строителей

Исследователи также получили ценную информацию о строительных технологиях того времени. Оказалось, что древние мастера обладали впечатляющими знаниями в области обработки камня. Они использовали специальные инструменты и приемы для распиливания каменных блоков и придания им нужной формы. Для транспортировки тяжелых каменных плит использовались деревянные тележки, запряженные лошадьми или верблюдами.