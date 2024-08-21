Таня-партизанка: судьба русской любовницы Че Гевары

Айде Тамара Бунке Бидер, получившая прозвище Таня-партизанка, – девушка с русскими корнями, которая стала последней любовью Эрнесто Че Гевары. Бунке была не просто возлюбленной лидера кубинской революции, но и его боевой подругой. Даже её смерть соответствует смерти революционеров – Таня-партизанка погибла от рук боливийских солдат, устроивших засаду на Че Гевару.

С первого взгляда

Впервые революционер и девушка увиделись в декабре 1960 года, когда Че Гевара посещал социалистические страны. Во время визита в ГДР его переводчицей стала 23-летняя Тамара, отлично знавшая испанский, немецкий и русский языки. И это неудивительно – к тому времени юная Бунке уже была выпускницей Лейпцигского пединститута и Берлинского университета имени Гумбольдта.

С первого дня знакомства между Че Геварой и будущей партизанкой завязался роман. И это легко объяснить: девушка была красивой, она прекрасно пела, танцевала, играла на музыкальных инструментах. К слову, росла она в семье коммунистов – отец был немцем, а мать русской. Родилась Тамара во время эмиграции родителей из нацистской Германии в Аргентину.

Партизанская тропа

Спустя полгода после знакомства с команданте Тамара переехала в Гавану. Там она училась на факультете журналистики Гаванского университета и работала в Министерстве просвещения. На самом же деле эта мирная деятельность была лишь прикрытием – в марте 1963 года она согласилась стать партизанкой-подпольщицей. Год её обучали тайнописи, радиосвязи, правилам конспирации.

После этого Бунке по фальшивым документам отправилась в Боливию. Там возлюбленная революционера вошла в доверие к представителям боливийского правительства, установила связи с местными левыми радикалами, устроилась ведущей на радио – это позволило ей передавать зашифрованные сообщения Че Геваре в прямом эфире.

В январе 1966 года Таня-партизанка организовала повстанческую базу. Именно туда нелегально перебрались кубинские революционеры, включая самого команданте Че. Велась усиленная подготовка к наступлению.

Операция

Однако нашлись предатели, которые сообщили полиции о местонахождении лагеря. Отряду революционеров пришлось скрываться в джунглях. Повстанцы оказались в полной изоляции. Ещё одной проблемой стало то, что бойцов Че Гевары не поддерживали крестьяне.

Сама Таня-партизанка больше не могла контактировать с внешним миром, так как военные обнаружили доказательства того, чем она занималась на самом деле. Не имея возможности вернуться в Ла-Пас, Бунке осталась в отряде Че Гевары в качестве рядового бойца.

Гибель

Из-за частых столкновений с боливийскими военными мятежники постоянно несли потери. В итоге Че Гевара разделил свой отряд, оставив Таню-партизанку с дюжиной солдат. Это был последний раз, когда команданте видел свою возлюбленную.

Крестьянин Рохас, которого отряд Тани встретил в лесах, напросился на роль проводника. В результате он выдал партизан ближайшей воинской части. Когда небольшой отряд пересекал вброд реку, на сторонников Че Гевары из засады обрушился пулемётный огонь. Таня-партизанка и её боевые товарищи скончались на месте. А спустя 40 дней после этого Че Гевару казнили боливийские власти.