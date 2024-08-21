Почему в Англии XIX века жен продавали на аукционе

Сейчас попробуй только ущемить женщину в правах — феминистки мигом рога пообломают. Но в былые времена дела обстояли иначе. После замужества дамы, по сути, становились собственностью своих мужей. И те творили все, что им заблагорассудится. В Англии, например, когда жены надоедали, супруги могли их попросту продать. Причем речь не о дремучем Средневековье, а о XVIII–XIX веках.

Процедура была устроена по принципу аукциона. Муж приводил жену на площадь, держа за поводок, женщина поднималась на подмостки, и начинались торги. Дама доставалась тому, кто предложил наибольшую цену. Такое мероприятие в красках описано в романе Томаса Харди «Мэр Кэстербриджа», написанном в 1886 году. Главный герой продает свою супругу, после чего муки совести сводят его в могилу.

© Французская гравюра 1820 года о продаже жен в Англии

Одна из самых ранних зарегистрированных продаж состоялась в 1733 году, о чем доподлинно известно благодаря тому, что газеты активно освещали подобные события. Некий Самуэль Уайтхаус пустил с молотка свою благоверную Мэри Уайтхаус за один фунт стерлингов. Покупатель, господин Гриффитс, должен был «принять женщину со всеми ее недостатками».

Еще одна супруга была выставлена на продажу с начальной ценой в один пенни. Неудивительно, что одинокие фермеры чуть не подрались, желая ее заполучить. В итоге сошлись на пяти шиллингах и шести пенсах.

Наибольшей популярностью эта практика пользовалась в период с 1780 по 1850 год. А началось все с того, что в Англии в 1753 году приняли Закон о браке (до этого момента союзы мужчины и женщины не регистрировались). После вступления закона в силу официальный развод стал очень дорогим удовольствием, расторгнуть брак могли себе позволить только состоятельные люди. И продажа жен на площади стала самым простым способом, чтобы избавиться друг от друга. Власти это не одобряли, но почти всегда закрывали глаза.

© Английский дворянин направляется на Смитфилдский рынок с целью стать холостяком и заодно немного заработать

В большинстве случаев продажа жены совершалась по обоюдному согласию. Обычно супругу покупал ее же любовник за символическую плату. Нередко случалось так, что после торгов все трое шли в ближайшую таверну отметить сделку.

В 1830 году в Манчестере случился забавный эпизод. Мужчина начал торги, но затем приостановил их, решив оставить все как есть. На это жена отхлестала его по щекам передником и воскликнула: