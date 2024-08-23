Настоящая национальность Ленина: какие остались вопросы

В годы советской власти многие факты из биографии Владимира Ленина старательно замалчивались. Например, скрывалось, что в жилах вождя мирового пролетариата текла еврейская и калмыцкая кровь (при этом сами родственники не видели в данной информации ничего компрометирующего). Запретной оказалась и тема происхождения политика. Объяснялось это тем, что настоящим отцом Владимира Ильича вполне мог быть не муж матери.

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Мария Бланк вышла замуж за Илью Ульянова в 1863 году. Мать Ленина была дочерью врача, который дослужился до чина надворного советника. Супруг же её происходил из семьи обыкновенного астраханского портного, который буквально вчера «распрощался» со своим крестьянским прошлым. Сам же Ульянов работал инспектором народных училищ. Должность подразумевала частые командировки. Но даже, по свидетельствам современников, в моменты нахождения дома Илья не интересовался семейными делами и практически не участвовал в воспитании детей.

Важное место в жизни Марии после замужества стал занимать семейный доктор Иван Покровский. Врач был холостяком, переехал из Пензы в Симбирск за год до появления на свет Володи и долгое время жил в доме Ульяновых. Исходя из этих фактов, некоторые историки настаивают на том, что настоящим отцом будущего революционера всё же стоит считать Покровского. Косвенно эту версию подтверждает фотоснимок, на котором Мария Александровна находится как раз рядом с другом семьи.

Илья Николаевич скончался, когда Владимиру было 16 лет. Поговаривали, что он просто не смог окончательно смириться с тем, что в своём собственном доме живёт на правах «постояльца», вот сердце и не выдержало.

В своих письмах Владимир Ильич так разу и не упомянул об отце, тогда как о матери вспоминал раз 200. В 1917 году, Ленин, после возвращения из длительной эмиграции, посетил могилу матери, а вот на кладбище к отцу даже не собирался.

Противники теории родства Ленина и Покровского приводят такой контраргумент. Коммунист не жаловал и семейного доктора. В последние годы жизни друг Марии ослеп и нуждался в средствах к существованию. К этому времени Владимир Ильич уже находился на вершине власти. Но помощи от своего влиятельного «родственника» Покровский так и не дождался. Ленину не было дела до престарелого доктора, который скончался в 1922 году.