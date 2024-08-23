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Раневская, Райкин и Вицин: пять малоизвестных советских комедий

Большинство советских кинокомедий разошлись на цитаты, а герои этих фильмов стали культовыми. Гайдай, Меньшов, Рязанов, Данелия, Чулюкин – работы этих великих режиссеров, конечно, бессмертны. Однако советские комедии – это не только «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» или «Москва слезам не верит». В подборке MIR24.TV – пять малоизвестных советских комедий.

Как Раневская, Райкин и Высоцкий снимались в малоизвестных советских комедиях
© Кадр из х/ф «Улица полна неожиданностей», 1957 год

«Свадьба», 1944 год

© Кадр из х/ф «Свадьба»

Режиссер: Исидор Анненский

В главных ролях: Алексей Грибов, Фаина Раневская, Зоя Федорова, Эраст Гарин, Николай Коновалов, Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Осип Абдулов, Николай Плотников

Продолжительность: 1 час 4 минуты

Оценка зрителей: 8.0

По одноименному водевилю Антона Чехова. Мещане Жигаловы выдают замуж дочь Дашеньку. Все лето к семье в гости ездил чиновник Апломбов, ежедневно обедал и ухаживал за дочерью, вот только женитьбы у него и в помине не было. Отцу Дашеньки приходиться приложить немало усилий, чтобы уговорить амбициозного жениха сделать предложение. Апломбов соглашается, но на определенных условиях.

«Мы с вами где-то встречались», 1954 год

Режиссер: Николай Досталь, Андрей Тутышкин

В главных ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, Василий Меркурьев, Мария Миронова, Владимир Лепко, Михаил Яншин, Ольга Аросева, Алексей Бахарь, Александр Бениаминов, Николай Чистяков

Продолжительность: 1 час 28 минут

Оценка зрителей: 7.9

Фильм стоит посмотреть по той причине, что это первая главная роль в кино Аркадия Райкина. По сюжету известный актер Геннадий Максимов вместе с женой – эстрадной артисткой Ларисой Левкоевой – отправляются отдыхать на юг. Но в последний момент ее вызывают в театр миниатюр, чтобы заменить серьезно заболевшую артистку. Максимову приходится добираться до Крыма одному. По пути Максимова ждут приключения и различные жизненные перипетии: он отстает от поезда на станции Новопесчанск, выступает с концертом в театре школьного друга, встречается со многими местными жителями, что превращается в сатирическую и в буквальном смысле театральную миниатюру.

«Карьера Димы Горина», 1961 год

Режиссер: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский

В главных ролях: Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, Владимир Селезнев, Владимир Высоцкий, Евгений Кудряшев, Николай Казаков, Алексей Ванин, Ровшан Алиев, Виталий Черменев, Юсуф Каракаев.

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Оценка зрителей: 7.8

Дмитрия Горина ожидает хорошее будущее и должность заведующего филиалом сберкассы. Но однажды Горин случайно выдает лишнюю сумму человеку, который работает в тайге на строительстве ЛЭП «Сибирь – Урал». Чтобы исправить финансовую ошибку и вернуть деньги, Дмитрий уезжает на далекую сибирскую стройку, в тайгу. Горин там открывает для себя совсем другую жизнь и возвращаться в столицу не торопится. Ему по душе бескрайняя Сибирь. А еще он встречает девушку, о которой так долго мечтал.

«Деревня Утка», 1976 год

© Кадр из х/ф «Деревня Утка»

Режиссер: Борис Бунеев

В главных ролях: Ролан Быков, Оксана Дубень, Евдокия Алексеева, Елена Санаева, Александр Потапов, Вадим Захарченко, Георгий Милляр, Вадим Александров, Сергей Ремизов, Инна Выходцева

Продолжительность: 1 час 27 минут

Оценка зрителей: 7.8

Восьмилетняя школьница Оля на летние каникулы приезжает к бабушке, в деревню Утка. Бабушка рассказывает про таинственных существ, в том числе про доброго и озорного домового по имени Шишок. Вскоре девочка знакомится с домовым, которого огорчает, что когда дети взрослеют, то перестают его замечать. Новый друг проводит с Олей все каникулы, проказничая и веселя деревню.

«Что у Сеньки было», 1984 год

Режиссер: Радомир Василевский

В главных ролях: Алексей Веселов, Юлия Космачева, Владимир Носик, Екатерина Васильева, Надежда Бутырцева, Светлана Харитонова, Юрий Назаров, Стефания Станюта, Константин Степанков, Александр Пашутин

Продолжительность: 1 час 19 минут

Оценка зрителей: 8.0

Фильм снят по одноименной повести Радия Погодина. Пятилетний Сенька остался в доме за хозяина: отец повез мать в роддом. Мальчик уверен, что у него будет брат, поскольку «в хозяйстве лишние руки не помешают». Вот только вместо обещанного братика в доме появилась постоянно плачущая сестренка Оленька. Сеньке очень трудно примириться с мыслью, что она полностью завладевает внимание родителей, а потому он решает подбросить малышку в огород к соседке, которая всю жизнь мечтала о дочери.

Истории
Юлия Космачева
Оксана Дубень
Алексей Бахарь
Вадим Захарченко
Инна Выходцева
Константин Степанков
Евдокия Алексеева
Лев Мирский
Стефания Станюта
Осип Абдулов
Борис Бунеев
Надежда Бутырцева
Владимир Носик
Алексей Грибов
Исидор Анненский
Владимир Лепко
Николай Чистяков
Радомир Василевский
Владимир Селезнев
Алексей Ванин
Ровшан Алиев
Николай Казаков
Сергей Мартинсон
Андрей Тутышкин
Светлана Харитонова
Василий Меркурьев
Ольга Аросева
Алексей Веселов
Вера Марецкая
Георгий Милляр
Николай Коновалов
Татьяна Конюхова
Людмила Целиковская
Зоя Федорова
Эраст Гарин
Александр Пашутин
Екатерина Васильева
Николай Плотников
Елена Санаева
Ролан Быков
Вадим Александров
Юрий Назаров
Аркадий Райкин
Сергей Ремизов
Михаил Яншин
Александр Демьяненко
Мария Миронова
Александр Потапов
Николай Досталь
Антон Чехов
Фаина Раневская
Дмитрий Горин