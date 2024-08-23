Как Раневская, Райкин и Высоцкий снимались в малоизвестных советских комедиях

Большинство советских кинокомедий разошлись на цитаты, а герои этих фильмов стали культовыми. Гайдай, Меньшов, Рязанов, Данелия, Чулюкин – работы этих великих режиссеров, конечно, бессмертны. Однако советские комедии – это не только «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» или «Москва слезам не верит». В подборке MIR24.TV – пять малоизвестных советских комедий.

© Кадр из х/ф «Улица полна неожиданностей», 1957 год

«Свадьба», 1944 год

© Кадр из х/ф «Свадьба»

Режиссер: Исидор Анненский

В главных ролях: Алексей Грибов, Фаина Раневская, Зоя Федорова, Эраст Гарин, Николай Коновалов, Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Осип Абдулов, Николай Плотников

Продолжительность: 1 час 4 минуты

Оценка зрителей: 8.0

По одноименному водевилю Антона Чехова. Мещане Жигаловы выдают замуж дочь Дашеньку. Все лето к семье в гости ездил чиновник Апломбов, ежедневно обедал и ухаживал за дочерью, вот только женитьбы у него и в помине не было. Отцу Дашеньки приходиться приложить немало усилий, чтобы уговорить амбициозного жениха сделать предложение. Апломбов соглашается, но на определенных условиях.

«Мы с вами где-то встречались», 1954 год

Режиссер: Николай Досталь, Андрей Тутышкин

В главных ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, Василий Меркурьев, Мария Миронова, Владимир Лепко, Михаил Яншин, Ольга Аросева, Алексей Бахарь, Александр Бениаминов, Николай Чистяков

Продолжительность: 1 час 28 минут

Оценка зрителей: 7.9

Фильм стоит посмотреть по той причине, что это первая главная роль в кино Аркадия Райкина. По сюжету известный актер Геннадий Максимов вместе с женой – эстрадной артисткой Ларисой Левкоевой – отправляются отдыхать на юг. Но в последний момент ее вызывают в театр миниатюр, чтобы заменить серьезно заболевшую артистку. Максимову приходится добираться до Крыма одному. По пути Максимова ждут приключения и различные жизненные перипетии: он отстает от поезда на станции Новопесчанск, выступает с концертом в театре школьного друга, встречается со многими местными жителями, что превращается в сатирическую и в буквальном смысле театральную миниатюру.

«Карьера Димы Горина», 1961 год

Режиссер: Фрунзе Довлатян, Лев Мирский

В главных ролях: Александр Демьяненко, Татьяна Конюхова, Владимир Селезнев, Владимир Высоцкий, Евгений Кудряшев, Николай Казаков, Алексей Ванин, Ровшан Алиев, Виталий Черменев, Юсуф Каракаев.

Продолжительность: 1 час 34 минуты

Оценка зрителей: 7.8

Дмитрия Горина ожидает хорошее будущее и должность заведующего филиалом сберкассы. Но однажды Горин случайно выдает лишнюю сумму человеку, который работает в тайге на строительстве ЛЭП «Сибирь – Урал». Чтобы исправить финансовую ошибку и вернуть деньги, Дмитрий уезжает на далекую сибирскую стройку, в тайгу. Горин там открывает для себя совсем другую жизнь и возвращаться в столицу не торопится. Ему по душе бескрайняя Сибирь. А еще он встречает девушку, о которой так долго мечтал.

«Деревня Утка», 1976 год

© Кадр из х/ф «Деревня Утка»

Режиссер: Борис Бунеев

В главных ролях: Ролан Быков, Оксана Дубень, Евдокия Алексеева, Елена Санаева, Александр Потапов, Вадим Захарченко, Георгий Милляр, Вадим Александров, Сергей Ремизов, Инна Выходцева

Продолжительность: 1 час 27 минут

Оценка зрителей: 7.8

Восьмилетняя школьница Оля на летние каникулы приезжает к бабушке, в деревню Утка. Бабушка рассказывает про таинственных существ, в том числе про доброго и озорного домового по имени Шишок. Вскоре девочка знакомится с домовым, которого огорчает, что когда дети взрослеют, то перестают его замечать. Новый друг проводит с Олей все каникулы, проказничая и веселя деревню.

«Что у Сеньки было», 1984 год

Режиссер: Радомир Василевский

В главных ролях: Алексей Веселов, Юлия Космачева, Владимир Носик, Екатерина Васильева, Надежда Бутырцева, Светлана Харитонова, Юрий Назаров, Стефания Станюта, Константин Степанков, Александр Пашутин

Продолжительность: 1 час 19 минут

Оценка зрителей: 8.0

Фильм снят по одноименной повести Радия Погодина. Пятилетний Сенька остался в доме за хозяина: отец повез мать в роддом. Мальчик уверен, что у него будет брат, поскольку «в хозяйстве лишние руки не помешают». Вот только вместо обещанного братика в доме появилась постоянно плачущая сестренка Оленька. Сеньке очень трудно примириться с мыслью, что она полностью завладевает внимание родителей, а потому он решает подбросить малышку в огород к соседке, которая всю жизнь мечтала о дочери.