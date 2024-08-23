Какие мировые события могут быть предвестниками апокалипсиса

Специалисты раскрыли предсказания, которые предвещают апокалипсис. На сегодняшний день самым явным знамением воспринимается конфликт в Израиле. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли это считается знамением апокалипсиса и можно ли его избежать.

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Знамения

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, из предвестников грядущего апокалипсиса прослеживаются белый и черный всадники.

— Белый всадник — это болезни, а черный — это война, смерть. Болезни уже были — это пандемия коронавируса по всему миру. А военные конфликты вспыхивают во всем мире. К сожалению, все эти предвестники присутствуют. Я вижу очень много огня и взрывоопасных моментов. Эти знамения указывают на то, что мы движемся к Третьей мировой войне, — рассказала она.

Экстрасенс отметила, что если провести аналитику происходящих событий, то можно прийти к выводу, что возможен ядерный удар.

— Это означает, что движение к грядущему изменению очевидно. Будут новые взрывы, удары, израильский конфликт будет развиваться и продлится несколько лет. Есть угроза возникновения военных конфликтов локального характера по всему миру. И специальная военная операция продлится еще несколько лет, — уверена Миронова.

Эксперт подчеркнула, что данные события — это показатель энергии Марса.

— Марс — это агрессия, военные столкновения, конфликты. И также это определенные изменения климатических условий, которые создают человечество. Климатическая зона продолжит меняться, действия людей приведут к смещению магнитных полюсов. В результате этого литосферные плиты Земли тоже начнут смещаться, — сказала собеседница «ВМ».

Как предупредила Миронова, часть Америки накроет волна цунами. А Мальдивы как государство просто перестанут существовать:

— Кроме того, часть азиатских государств упадет под воду, но не меньше пострадает и Россия. Климат в Сибири станет более теплым, а умеренный климат в центральной части страны станет более холодным.

Человечество может избежать апокалипсиса, если выполнит определенные условия, сообщила экстрасенс.

— В первую очередь нужно прекратить огонь и провести мирные переговоры, чтобы остановить черного всадника. Остановить его может только символ белого голубя, символ мира. Люди должны остановиться. У человечества есть шанс избежать глобальной угрозы — третьей мировой войны, — сказала она.

По ее мнению, ключевыми являются в этом году октябрь и конец ноября. А дальше важным месяцем для всего человечества будет март 2025 года, особенно 20-е числа.

— Эти даты будут решающими для изменений глобального мироустройства. Сейчас наши шансы избежать апокалипсиса равны 50 на 50. Возможность изменить это зависит от людей, которые принимают решения здесь и сейчас. С точки зрения моего прогноза шансы жить долго и существовать человечеству в новой эре, конечно, есть, — считает она.

Но для этого нужно бороться с тем, что происходит в мире, с агрессией, озлобленностью, добавила эксперт:

— Очень важно пропагандировать нравственные моральные ценности традиционных семей. Для увеличения рождаемости дети должны появляться в обычных, традиционных семьях, тогда миром всегда будет править любовь. Если на трон мирового господства взойдет любовь, то только в этом случае можно будет избежать угрозы того, что происходит. И это вполне возможно осуществить.

Трансформационные события

Как рассказала «ВМ» таролог, регрессолог Аделина Панина, на данный момент в мире происходят действительно трансформационные события. На это указывают специальная военная операция на Украине и другие военные конфликты, в том числе между Палестиной и Израилем.

— Также к предвестникам апокалипсиса можно отнести всевозможные природные катаклизмы, которые в большом количестве стали происходить сейчас в мире. Например, цунами, наводнения, просыпаются вулканы, — сказала она.

Таролог отметила, что люди живут в стрессовой и негативной ситуации, у многих наблюдается тревожное настроение.

— Стало много таких событий, как частые коридоры затмений, которые тоже несут определенного рода смутные энергии. Очень тяжелые стали полнолуния и новолуния, во время которых не рекомендуется делать никаких операций, принимать серьезных решений. Эти явления провоцируют у людей нервное состояние, которое вынуждает их на агрессию, скандалы, разборки и выяснения отношений. А это очень негативно отражается на нашей планете, — считает Панина.

Каждый человек — это вибрационное существо. И если люди в большом количестве выдают вибрацию со знаком минус, то планета Земля спешит повторить ее, объяснила специалист.