Потерянное обручальное кольцо нашли спустя 61 год

В штате Кентукки, США, обручальное кольцо, потерянное 61 год назад, нашли рядом с могилой его владельца под деревом, которое тот посадил с женой. Об этом сообщает WLKY.

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Барбара Грегори и Гленн Дэвис поженились в 1963 году. Вернувшись после медового месяца на ферму, они решили посадить на ней дерево в честь их любви.

«На протяжении многих лет, как росло это дерево, крепчал наш брак», — объяснила Грегори.

Спустя пару месяцев Дэвис потерял обручальное кольцо, когда устанавливал на той же ферме фундамент для дома. Пара пыталась, но так и не смогла найти украшение.

В декабре 2024 года Дэвиса не стало из-за рака. Его похоронили рядом с тем самым деревом. Через некоторое время Грегори вызвала специалистов для установки надгробия для мужа. Тогда один из рабочих, Джонатан Сирси, копая рядом с могилой Дэвиса, заметил потерянное кольцо.

«Это все равно, что найти иголку в стоге сена», — прокомментировал он. Сирси вернул украшение вдове.

Грегори рассказала, что находка рабочего — одно из двух потерянных ее мужем колец. Оказалось, что Дэвис за время брака терял украшения два раза, поэтому Грегори не положила в его гроб третье кольцо, которое купила после всех неудач сама.

«Я подумала, что он потеряет его по дороге на небеса», — объяснила свое решение она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сова, которая должна была принести молодоженам обручальные кольца, украла их. Птицу пытались вернуть, соблазняя куском мяса, но она прилетела на свадьбу лишь спустя семь часов.