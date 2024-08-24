Археологи смогли расшифровать новое послание майя о боге молний

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили гигантскую каменную плиту на полу священного бассейна около самой большой пирамиды в археологической зоне Коб Нохоч Мул в Мексике, сообщает Heritage Daily. На ней выгравированы 123 символа майя, общая площадь плиты превышает 11 квадратных метров.

Эпиграфическое исследование раскрыло, что надписи рассказывают о правителе Кавииле Чак Чеене, который взял себе имя бога молнии, а также указывают дату основания города Кех-Виц-Нала — 569 год нашей эры — и покровителей-основателей.

В настоящее время археологи работают над сохранением памятника, который пострадал от эрозии, вызванной дождями и застойной водой. Они уже сделали высокоточную запись иероглифического текста в формате 3D, что позволит заниматься более глубокими эпиграфическими исследованиями.

До этого стало известно, что исследователи нашли в поле недалеко от Праги восемь браслетов, две булавки, восемь топоров и один наконечник копья. Согласно предварительной оценке, возраст клада составляет около 3,6 тысячи лет. Не исключено, что клад мог быть подношением божествам. Однако он может быть и хранилищем производителя бронзовых изделий.