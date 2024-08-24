«Солдатское мыло»: чем оно отличалось от «хозяйственного»

В каждом советском доме можно было встретить хозяйственное мыло. Им стирали, мыли и даже лечились. Но не меньшим спросом пользовалось армейское мыло, которое также называли солдатским.

На все случаи жизни

Основным компонентом мыла был жир. Для его производства производители использовали свиной, рыбий, говяжий, бараний жир, который использовать в пищевых целях было нельзя.

«Ингредиент» проходил многократную обработку и очистку в промышленных условиях, его отбеливали и дезодорировали. Если верить «мыльному» стандарту – ГОСТ 28546-90, то в состав также должны были входить вода, хлорид натрия, антиоксидант, диоксид титана, отдушка.

Особым спросом такое мыло пользовалось в армии. Им солдаты-срочники мыли голову, тело, стирали свои вещи. Учитывая универсальные качества, вскоре армейским мылом начали пользоваться и на гражданке. Считалось, что оно помогает избавиться от перхоти и делает шевелюру более густой.

Проверенное средство

Армейское мыло применяли при начале воспалительных процессов (даже при гангрене), для профилактики интимных заболеваний и им же мыли полы в роддомах, в том числе, в тех помещения, в которых находились новорождённые.

Можно было армейским мыло вылечить и насморк. Для этого советские граждане делали мыльный раствор, обмакивали в него ватный тампон и обрабатывали носовые ходы. Первым делом о таком мыле вспоминали при укусе собаки. Пострадавшему на рану накладывали марлю или бинт, смоченные в мыльном растворе.

Врачи в СССР рекомендовали пациентам, страдающим грибковыми заболеваниями стоп, тщательно мыть пораженные области на коже мылом с щёткой, а следом обрабатывать поверхность йодом.

Про свойства армейского мыла прекрасно знали подростки. Они его использовали как средство от прыщей и нарывов. А хозяйки мыли таким мылом курицу или окорочка.

Хорошего понемножку

Армейское мыло действительно помогало во всех вышеперечисленных случаях, но главное – обойтись без фанатизма. От регулярного использования средства кожа становилась сухой, воспалённой, начинала шелушиться и теряла эластичность. Но намного страшнее «невидимый минус». Армейское мыло «смывало» естественный защитный барьер дермы, в результате чего иммунитет человека снижался и способность противостоять вредным микроорганизмам исчезала.