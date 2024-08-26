«Держал свечку»: зачем родня подсматривала за молодоженами в брачную ночь

Устойчивое выражение «Держать свечку» чаще всего употребляется, когда человек хочет сказать о том, что ничего не знает о подробностях интимной жизни пары: «Я свечку не держал». Интересно, что данное выражение имеет старинные корни.

Брачная ночь на Руси

На Руси свадьба была строго регламентированным обрядовым действом. Первая брачная ночь не была исключением.

Для пары специально готовили брачное ложе, под которое клали разные ритуальные предметы. В саму спальню молодожёнов провожали родственники и друзья, которые пели неприличные частушки и шутили. При этом, подойдя к ложу, друг жениха бил по кровати кнутом, чтобы прогнать оттуда нечисть. Затем пара вступала в интимную связь.

При этом молодожёнов не оставляли одних – отец или брат подглядывали, держа в руках свечки – другого освещения на Руси не было.

Было несколько причин для такого, казалось бы, неприличного поведения старших родственников. Во-первых, им было важно убедиться в наличии интимной близости между супругами – ведь без неё род продолжить будет нельзя. Разумеется, вопрос рождения детей волновал родню. Кроме того, факт соития нужно было засвидетельствовать, чтобы брак считался действительным.

Также были опасения, что невесту подменят в темноте на другую девушку. Если невеста не желала становиться женой конкретного парня, она незаметно сбегала с ложа, а её заменяла другая девица. Утром всех ставили перед фактом: молодой человек теперь является мужем совсем другой особы.

А ещё родственники мужского пола подглядывали за женихом, чтобы, если он не справлялся со своей задачей, его на брачном ложе можно было заменить. Это делалось для того, чтобы ребёнок точно был представителем их рода, если невеста забеременеет. Правда, после принятия христианства эту традицию осудила церковь, спать с невестой разрешали только её жениху. Вместо старших родственников со свечкой у двери спальни начала «дежурить» сваха, к которой порой присоединялись подвыпившие гости.

Барин и слуга

Но первая брачная ночь на Руси является не единственным источником появления выражения «Держать свечку». Существует версия, согласно которой из-за отсутствия иного освещения некоторые дворяне ради удобства заставляли своих слуг стоять возле кроватей со свечками. Причём, некоторые аристократы требовали, чтобы слуга присутствовал во время совокупления. Крепостных знать не стеснялась, поскольку их не считали за людей. После окончания полового акта дворяне засыпали, а слуга уходил и тушил свечку.

Аристократы не могли просто поставить свечку у изголовья кровати, так как заснуть с зажжённой свечой чревато пожаром. А слуги как раз контролировали огонь.

Французская версия

Интересно, что во Франции есть устойчивое выражение: «Que voulez-vous! Je n'ai pas tenu la chandelle», означающее: «Что вам нужно? Я не держал свечу». Данная фраза связана с гравюрой «Мессалина в каморке Лициски» работы Агостино Карраччи.

Итальянский художник изобразил жанровую сценку, которая происходила в одном из публичных домов Древнего Рима. На гравюре мужчина и женщина предаются утехам, а ещё одна женщина стоит над ними со свечой. Разумеется, этот третий персонаж осведомлён об интимной жизни парня и девушки. Гравюру Агостино Карраччи во Франции называют «Держащая свечу».