Как воевали штрафники и что кричали вместо «Ура!»

«За Родину! Заставили!»: Как воевали штрафники и что они кричали вместо «Ура!»
Мы считаем, что история штрафных подразделений Красной Армии во Второй мировой войне хорошо нам известна. Но это иллюзия, так как черпаем мы сведения только из книг и кинофильмов. Нам рассказали, что штрафникам запрещали кричать «Ура!» или «За Сталина!» и множество других «фактов». Но как все было на самом деле и что кричали бойцы штрафных батальонов, поднимаясь в бой?
«Ни шагу назад»
Формирование штрафных частей началось в 1942 году после появления знаменитого сталинского приказа 227 под названием «Ни шагу назад». Это был наиболее тяжелый для СССР военный год, когда враг имел серьезный успех в наступлении на Волгу и Северный Кавказ, оккупировал Крым и Ростов-на-Дону.
В связи с тяжелой обстановкой на фронтах участились случаи дезертирства, проявления малодушия и просто бегства с поля боля. Именно поэтому командование вспомнило опыт Первой мировой и Гражданской, когда задействовались части штрафников. Кстати, это было не уникальное русское изобретение. Немцы также активно использовали такие части. Были они и в армиях других стран, участвовавших во Второй мировой.
На каждом фронте было создано по 3 штрафных батальона, в каждом из которых было по 800 бойцов. В каждой же армии сформировали по 5-10 штрафных рот, по 150-200 человек. Так граждане СССР, совершившие тяжкие преступления, могли кровью искупить вину перед родиной.
Все знают, что штрафников особо не жалели и бросали на самые безнадежные участки фронтов. Отступать им было некуда, поэтому дрались они отчаянно. Тем не менее не стоит преувеличивать роль этих подразделений. Свою лепту в Победу они, конечно, внесли. Но так как их было не более 1,24 процента от общего численного состава РККА, она была не слишком существенной.
Штрафной батальон и штрафная рота: в чем отличия
В штрафных батальонах сражались совершившие проступки и преступления офицеры. А в штрафных ротах получали возможность искупить вину младший комсостав и рядовые. При этом возглавляли и тех и других обычные офицеры, не имевшие судимостей.
В рядах штрафников можно было оказаться по многим причинам. Чаще всего это были дезертирство, самострелы, малодушие, растраты, кражи и пьянство. Но были и более серьезные преступники, например, убийцы. В обычной гражданской жизни душегуб получал 10 лет тюрьмы или лагеря. В штрафном батальоне или роте можно было «отмотать» срок всего за 3 месяца. За легкие преступления отбывали и вовсе месяц.
Если боец не погибал за это время, его возвращали служить в его часть. Был и вариант досрочно покинуть ряды штрафников. Для этого требовалось получить тяжелое ранение, то есть «искупить кровью». Простить могли и за совершенный в бою подвиг — таких героев было, кстати, немало.
Когда дело касалось награждения, то штрафников никак не ущемляли. Они, как и все, представлялись к орденам и медалям. Офицера, воевавшего в штрафном батальоне в качестве рядового, можно было узнать по ордену Славы. Его давали только солдатам и сержантам. Поэтому разжалованные командиры из штрафных рот стремились получить медаль, а не орден.
Что кричали штрафники, когда шли в атаку?
Один из наиболее стойких мифов про штрафников гласит, что им было запрещено кричать «Ура!» и «За Сталина!». Якобы это могло дискредитировать армию и личность вождя. Это не так — подобных ограничений никогда не существовало. Правда, сами солдаты из таких батальонов и рот не любили эти кличи. В бой эти ребята шли с обычным русским матом.
Как вспоминает один из бывших бойцов-штрафников, бывали и шуточные варианты, например, «За Родину! Заставили!». А еще солдаты кричали «Гу-га». Это был не боевой клич, заменяющий «Ура!», а просто возглас, оказывающий психологическое воздействие на противника.
Немцы боялись отчаянных парней, которым нечего было терять. Поэтому возгласы «Гу-га», особенно ночью, заставляли их трепетать. Часто так выматывали противника, не давая ему выспаться или просто передохнуть.