Как воевали штрафники и что кричали вместо «Ура!»

Мы считаем, что история штрафных подразделений Красной Армии во Второй мировой войне хорошо нам известна. Но это иллюзия, так как черпаем мы сведения только из книг и кинофильмов. Нам рассказали, что штрафникам запрещали кричать «Ура!» или «За Сталина!» и множество других «фактов». Но как все было на самом деле и что кричали бойцы штрафных батальонов, поднимаясь в бой?

«Ни шагу назад»

Формирование штрафных частей началось в 1942 году после появления знаменитого сталинского приказа 227 под названием «Ни шагу назад». Это был наиболее тяжелый для СССР военный год, когда враг имел серьезный успех в наступлении на Волгу и Северный Кавказ, оккупировал Крым и Ростов-на-Дону.

В связи с тяжелой обстановкой на фронтах участились случаи дезертирства, проявления малодушия и просто бегства с поля боля. Именно поэтому командование вспомнило опыт Первой мировой и Гражданской, когда задействовались части штрафников. Кстати, это было не уникальное русское изобретение. Немцы также активно использовали такие части. Были они и в армиях других стран, участвовавших во Второй мировой.

На каждом фронте было создано по 3 штрафных батальона, в каждом из которых было по 800 бойцов. В каждой же армии сформировали по 5-10 штрафных рот, по 150-200 человек. Так граждане СССР, совершившие тяжкие преступления, могли кровью искупить вину перед родиной.

Все знают, что штрафников особо не жалели и бросали на самые безнадежные участки фронтов. Отступать им было некуда, поэтому дрались они отчаянно. Тем не менее не стоит преувеличивать роль этих подразделений. Свою лепту в Победу они, конечно, внесли. Но так как их было не более 1,24 процента от общего численного состава РККА, она была не слишком существенной.

Штрафной батальон и штрафная рота: в чем отличия

В штрафных батальонах сражались совершившие проступки и преступления офицеры. А в штрафных ротах получали возможность искупить вину младший комсостав и рядовые. При этом возглавляли и тех и других обычные офицеры, не имевшие судимостей.

В рядах штрафников можно было оказаться по многим причинам. Чаще всего это были дезертирство, самострелы, малодушие, растраты, кражи и пьянство. Но были и более серьезные преступники, например, убийцы. В обычной гражданской жизни душегуб получал 10 лет тюрьмы или лагеря. В штрафном батальоне или роте можно было «отмотать» срок всего за 3 месяца. За легкие преступления отбывали и вовсе месяц.

Если боец не погибал за это время, его возвращали служить в его часть. Был и вариант досрочно покинуть ряды штрафников. Для этого требовалось получить тяжелое ранение, то есть «искупить кровью». Простить могли и за совершенный в бою подвиг — таких героев было, кстати, немало.

Когда дело касалось награждения, то штрафников никак не ущемляли. Они, как и все, представлялись к орденам и медалям. Офицера, воевавшего в штрафном батальоне в качестве рядового, можно было узнать по ордену Славы. Его давали только солдатам и сержантам. Поэтому разжалованные командиры из штрафных рот стремились получить медаль, а не орден.

Что кричали штрафники, когда шли в атаку?

Один из наиболее стойких мифов про штрафников гласит, что им было запрещено кричать «Ура!» и «За Сталина!». Якобы это могло дискредитировать армию и личность вождя. Это не так — подобных ограничений никогда не существовало. Правда, сами солдаты из таких батальонов и рот не любили эти кличи. В бой эти ребята шли с обычным русским матом.

Как вспоминает один из бывших бойцов-штрафников, бывали и шуточные варианты, например, «За Родину! Заставили!». А еще солдаты кричали «Гу-га». Это был не боевой клич, заменяющий «Ура!», а просто возглас, оказывающий психологическое воздействие на противника.

Немцы боялись отчаянных парней, которым нечего было терять. Поэтому возгласы «Гу-га», особенно ночью, заставляли их трепетать. Часто так выматывали противника, не давая ему выспаться или просто передохнуть.