«Не нужно, но необходимо»: как золото стало главным мерилом ценностей

На протяжении всего ХХ века золото сдавало позиции в мировой экономике. Сегодня практически все валюты избавились от привязки к каким-либо драгметаллам, золото почти не используют в международной торговле, да и частные инвесторы сундукам с золотыми монетами и слитками предпочитают ценные бумаги и криптовалюты. С другой стороны, цены на золото бьют рекорды, а центробанки разных стран увеличивают его долю в своих международных резервах. «Профиль» решил разобраться в причине этих парадоксов.

Металл, рождавший кризисы

В середине августа цена тройской унции золота достигла отметки $2550 – это исторический рекорд. С января 2024-го драгоценный металл подорожал на 20%, а год к году его подорожание превысило 30%. По данным на начало августа, доля золота в резервах Банка России увеличилась почти до 30%: на него приходилось $179,6 млрд из $602 млрд российских золотовалютных резервов. Для сравнения: в середине 2010-х доля золота в резервах ЦБ составляла чуть менее 10%.

Текущее подорожание объясняется целым комплексом факторов: инфляция, ослабление доллара, геополитическая напряженность и даже приближающиеся выборы президента США. Что касается увеличения доли золота в международных резервах, то финансовые эксперты называют это общемировой тенденцией. Конечно, у российского ЦБ есть и собственные причины делать упор на драгметалл, ведь после введения санкций главные резервные валюты вроде доллара и евро стали для нас токсичными. Но и общемировой спрос на этот драгметалл с началом российско-украинского конфликта постоянно растет, ведь золото – проверенный антикризисный инструмент.

Парадокс заключается в том, что, будучи хорошей защитой в условиях экономических кризисов, золото (а вернее, привязка валют к этому металлу) способствовало возникновению самого тяжелого и затяжного кризиса ХХ века.

В начале прошлого столетия существовал так называемый золотой стандарт: валюты ведущих государств были привязаны к золоту. В тех же Соединенных Штатах можно было принести в банк бумажные доллары и без проблем получить их эквивалент в драгметалле. Считалось, что такая привязка неплохо защищает деньги от инфляции, однако она не позволяла при необходимости оперативно нарастить денежное предложение. Впрочем, необходимости в этом не возникало. Но потом загудели «ревущие 20-е». Стремительно развивалась промышленность, происходил взрывной рост товарооборота – и все это потребовало быстрого увеличения денежной массы: как можно что-то производить и торговать без денег?

Сегодня большинство экономистов признают, что одной из причин Великой депрессии 1929–1939 годов стала невозможность оперативно нарастить предложение денег. Валюты, как уже говорилось, были привязаны к золоту, а производство золота – процесс весьма медленный, и, самое главное, добыча его была безнадежно мала по сравнению с резко возросшим спросом. В результате промышленно развитые страны имели груды произведенной продукции, которую некому было купить. Классический кризис перепроизводства.

К слову, как современные государства борются с экономическими кризисами? Вспомним события 2008–2009 годов или недавнюю пандемию. Главными антикризисными мерами в США, Европе, Азии, РФ стали т. н. количественные смягчения, то есть закачка денежных средств в экономику: в финансовые системы, в корпоративный сектор, помощь гражданам. А теперь представим, что ничего этого сделать нельзя, потому что денег не хватает физически…

Вот и тогда денег просто не было, и мир получил тяжелейший кризис, растянувшийся в общей сложности на десятилетие.

Когда золото – просто золото

Золото оказалось идеальным инструментом торговли: оно было красиво, легко поддавалось обработке и не теряло товарный вид с годами, то есть не темнело, не покрывалось ржавчиной. И, что очень важно, его было мало, но в то же время достаточно для эффективного товарообмена.

Впрочем, люди полюбили этот металл гораздо раньше, чем он приобрел функцию денег, – именно за его свойства. Жители доколумбовой Америки делали из золота ювелирные украшения и другие произведения искусства, а для торговли использовали цветные ракушки и какао-бобы. Индейцы были удивлены отношением европейцев к желтому металлу и шокированы, когда увидели, как пришельцы переплавляют золотые колосья, фигурки животных и статуэтки богов в грубые слитки.

О том, что благородные металлы сами по себе (даже не будучи монетами) могут являться деньгами, в Европе всерьез задумались в XVI веке. Позже экономисты-меркантилисты создали металлическую теорию денег. Она провозглашала золото и серебро особыми инструментами обмена, которые не могут быть полноценно заменены, скажем, бумажными дензнаками.

Позже промышленная революция противопоставила мертвые сокровища капиталу – средствам, которые сами способны создавать добавочную стоимость. Это был первый серьезный удар по монетарным свойствам золота: ценность металлических денег снизилась, на смену металлической теории денег пришла номиналистическая теория.

Незолотой ХХ век

Первой от золотого стандарта отказалась Великобритания. Страну поразил бюджетный кризис из-за роста расходов и снижения доходов, одновременно европейские державы стали выводить из туманного Альбиона свои капиталы. Отток средств привел к панике на финансовом рынке, и в 1931 году Лондон объявил об отмене золотого стандарта и введении плавающего курса фунта стерлингов.

В 1933-м от золотого стандарта де-факто отказались Соединенные Штаты, а 5 апреля президент Франклин Рузвельт подписал указ о фактической конфискации золота у населения. Американцы (физлица и компании) должны были в течение месяца обменять имеющийся у них драгметалл на бумажные доллары по установленному властями курсу. Незаконными объявлялись все договоры, контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, – отныне все выплаты по ним предписывалось производить только бумажными купюрами. После такого демарша американских властей стоимость металла незамедлительно подскочила более чем на треть.

© В 1929-м разрушительное влияние на экономику США оказал крупнейший кризис биржевой системы, что стало началом Великой депрессии

Разумеется, предпринимались попытки сохранить золотой стандарт. В том же 1933 году ряд европейских государств (Франция, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Италия, Польша) сформировали «золотой блок». Участники блока декларировали привязку своих валют к золоту и обязались сохранять паритет между нацвалютами. Однако этот «клуб семи» постоянно лихорадило, его участники то и дело нарушали условия соглашения, и в 1936-м «золотой блок» распался.

Последней попыткой реанимировать золотой стандарт можно считать Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Одним из условий новой валютной системы объявлялась привязка доллара США к золоту, а валют других стран-участниц – к доллару. Впрочем, эта привязка не была уже столь жесткой, как до Великой депрессии, по крайней мере, банкам не вменялось в обязанность предоставлять золото в обмен на купюры. Да и роль благородного металла в обеспечении мировой торговли заметно снизилась. Становилось понятным, что имеющиеся мировые запасы драгметаллов (золота, платины, палладия) недостаточны для обслуживания современной промышленности и торгово-финансовых операций.

В условиях массового производства и формирующейся глобальной экономики золото уже не казалось удобным средством международных расчетов. Попытки расплатиться за товары или услуги физическим золотом сами по себе были хлопотны и затратны из-за необходимости перемещать значительные объемы металла. Требовались специальный транспорт (бронеавтомобили, поезда с броневагонами, морские суда), охрана и прочее. При этом всегда сохранялся риск утраты ценного груза. Подобное не раз случалось во время Второй мировой войны, когда СССР расплачивался золотом за поставки техники и вооружения. Весной 1942 года в Мурманске на борт британского крейсера «Эдинбург» было погружено 465 золотых слитков общей массой более 5,5 тонны. 28 апреля корабль в составе конвоя QP-11 вышел из порта и направился к берегам Англии, но через два дня подвергся атаке подводной лодки, получил две пробоины, после чего был затоплен в 187 милях от Мурманска.

Окончательно золотой стандарт и паритеты валют отменили в 1976 году на Ямайской конференции. Одновременно была проведена демонетизация золота, то есть центробанкам разрешили покупать и продавать его, как простой товар.

Средство для обхода санкций

В XXI веке использование золота в международных расчетах – вынужденная и затратная мера, говорит экономист Сергей Хестанов. Не исключено, что Россия прибегнет к этому инструменту, если санкции против нее усилятся. Сегодня главные внешнеторговые партнеры Москвы – Китай и Индия. В торговле с КНР прибегать к расчетам в золоте необходимости нет, поскольку товарооборот между нашими странами «хорошо сбалансирован». Объем экспорта в Поднебесную примерно равен объему импорта из нее. Так, в январе–октябре 2023 года поставки из Китая в РФ в денежном выражении составили $90,1 млрд, в обратном направлении за тот же период было экспортировано товаров на $106,3 млрд. «В этих условиях достаточно грамотно выстроить взаимозачеты между экспортерами и импортерами, и всё», – добавляет Хестанов.

А вот с Индией дела обстоят гораздо сложнее. Объем нашего экспорта в эту страну в денежном выражении более чем в десять раз превосходит объем импорта из нее: $60,1 млрд против $4 млрд. Принимать оплату за нефть в индийских рупиях оказалось плохой идеей: рупия неконвертируема, и спрос на нее за пределами Индии практически отсутствует. Здесь в качестве вспомогательного механизма и могли бы пригодиться расчеты в золоте. Но надо понимать, что на мировом рынке продать крупные объемы этого металла тоже не так просто: многие покупатели (речь о крупных банках) из-за опасения вторичных санкций могут отказаться участвовать в сделке.

Есть еще одна проблема, связанная с золотом. Она касается как акторов международной торговли, так и частных инвесторов. Это необходимость проведения экспертизы при продаже драгметаллов, драгоценных камней и т. д. Любой из нас может приобрести золотой слиток у банка или брокерской компании – технически это совсем несложно. А вот продать его уже труднее: потребуется экспертиза, которая подтвердит подлинность слитка или монеты. Она будет стоить денег и займет время – чем больше золота, тем больше времени. При значительных объемах продаж стоимость экспертизы относительно невелика, но при продаже маленького слитка или монетки плата за услуги эксперта окажется существенной относительно объекта сделки.

© Владелец ювелирного магазина в Бангкоке изучает золотое ожерелье. Таиланд, 14 марта 2008

Как Испания захлебнулась в золоте

«Дивной мощью наделен Дон Дублон», – писал поэт Франциско де Кеведо об испанских золотых монетах XVI века. В его стихах Дон Дублон открывал двери дворцов и супружеских спален, покупал расположение судей, делал трусов полководцами, а болтунов – пророками. Но даже гигантская армия дублонов не смогла защитить Испанскую империю от экономического кризиса – она чахла, буквально сидя на бочках с золотом.

На рубеже XVI–XVII веков Испания, контролировавшая Мексику и Перу, была главным поставщиком золота и серебра в Европу. Галеоны, груженные золотом «из Индий», позволяли династии Габсбургов вести многочисленные войны, содержать огромный флот и строить дворцы. Но золото прибывало, а жизнь в стране становилась лишь дороже, люди беднели, по испанским дорогам бродили толпы нищих.

Количественной теории в то время еще не было, поэтому никто не знал, что деньги без товара стоят немного, а общий объем денег в экономике должен примерно соответствовать товарной массе. Из-за дисбаланса цены на основные товары в Испании (затем и во всей Европе) подскочили примерно в четыре раза – позже историки назовут это революцией цен. Золотые реки обернулись для страны не благоденствием, а нищетой, огромным социальным расслоением и деградацией государственных институтов.

«Не нужно, но необходимо»

В век глобальной торговли и электронных расчетов золото практически утратило монетарную функцию, т. е. больше не используется в качестве денег. Но оно по-прежнему остается надежным инструментом вложения средств и их сохранения.

Существует закономерность: чем хуже дела в экономике, тем ценнее «физические драгоценности» – золото, драгоценные камни и даже товары. То есть удобные товары, которые ценятся многими и хорошо подходят для обмена. В экстремальных условиях они могут брать на себя функцию денег. Скажем, среди заключенных универсальной валютой являются сигареты и чай. В зоне вооруженных конфликтов это патроны и оружие. Многие помнят, как в условиях товарного дефицита роль денег выполнял алкоголь, а средствами накопления становились потребительские товары (например, сервизы). Наконец, в случае глубокого кризиса, гиперинфляции или голода роль средств накопления могут играть продукты длительного пользования. Так вот золото – очень удобный товар на случай экономических кризисов, когда есть риск потерять сбережения. Он в равной степени может быть полезен для государств и для отдельных граждан. Это стабильный актив, который многие инвесторы имеют в своем портфеле. В обычное время эксперты, как правило, рекомендуют держать в золоте порядка 15% средств, а в случае экономических катаклизмов – гораздо больше.

На первый взгляд это покажется странным, но золото можно сравнить с ручным стрелковым оружием – автоматом или винтовкой. С одной стороны, роль легкой «стрелковки» в современных военных конфликтах очень мала: до 90% потерь противнику наносят авиация, артиллерия, дроны. С другой –занимать и контролировать территорию может только пехотинец со своим автоматом. Поэтому военные эксперты иногда полушутя-полусерьезно говорят: винтовка в современной войне не нужна, но совершенно необходима. Так и золото в экономике: роль его падает, но обойтись без него не получится. Если угодно, это историческая память человечества. Когда обесцениваются бумажные деньги, перестают работать пластиковые карты и проходить электронные платежи, спасение ищут именно в золоте.