«Не нужно, но необходимо»: как золото стало главным мерилом ценностей

Штурмовая винтовка мировой экономики: как золото стало главным мерилом ценностей
На протяжении всего ХХ века золото сдавало позиции в мировой экономике. Сегодня практически все валюты избавились от привязки к каким-либо драгметаллам, золото почти не используют в международной торговле, да и частные инвесторы сундукам с золотыми монетами и слитками предпочитают ценные бумаги и криптовалюты. С другой стороны, цены на золото бьют рекорды, а центробанки разных стран увеличивают его долю в своих международных резервах. «Профиль» решил разобраться в причине этих парадоксов.
Металл, рождавший кризисы
В середине августа цена тройской унции золота достигла отметки $2550 – это исторический рекорд. С января 2024-го драгоценный металл подорожал на 20%, а год к году его подорожание превысило 30%. По данным на начало августа, доля золота в резервах Банка России увеличилась почти до 30%: на него приходилось $179,6 млрд из $602 млрд российских золотовалютных резервов. Для сравнения: в середине 2010-х доля золота в резервах ЦБ составляла чуть менее 10%.
Текущее подорожание объясняется целым комплексом факторов: инфляция, ослабление доллара, геополитическая напряженность и даже приближающиеся выборы президента США. Что касается увеличения доли золота в международных резервах, то финансовые эксперты называют это общемировой тенденцией. Конечно, у российского ЦБ есть и собственные причины делать упор на драгметалл, ведь после введения санкций главные резервные валюты вроде доллара и евро стали для нас токсичными. Но и общемировой спрос на этот драгметалл с началом российско-украинского конфликта постоянно растет, ведь золото – проверенный антикризисный инструмент.
Парадокс заключается в том, что, будучи хорошей защитой в условиях экономических кризисов, золото (а вернее, привязка валют к этому металлу) способствовало возникновению самого тяжелого и затяжного кризиса ХХ века.
В начале прошлого столетия существовал так называемый золотой стандарт: валюты ведущих государств были привязаны к золоту. В тех же Соединенных Штатах можно было принести в банк бумажные доллары и без проблем получить их эквивалент в драгметалле. Считалось, что такая привязка неплохо защищает деньги от инфляции, однако она не позволяла при необходимости оперативно нарастить денежное предложение. Впрочем, необходимости в этом не возникало. Но потом загудели «ревущие 20-е». Стремительно развивалась промышленность, происходил взрывной рост товарооборота – и все это потребовало быстрого увеличения денежной массы: как можно что-то производить и торговать без денег?
Сегодня большинство экономистов признают, что одной из причин Великой депрессии 1929–1939 годов стала невозможность оперативно нарастить предложение денег. Валюты, как уже говорилось, были привязаны к золоту, а производство золота – процесс весьма медленный, и, самое главное, добыча его была безнадежно мала по сравнению с резко возросшим спросом. В результате промышленно развитые страны имели груды произведенной продукции, которую некому было купить. Классический кризис перепроизводства.
К слову, как современные государства борются с экономическими кризисами? Вспомним события 2008–2009 годов или недавнюю пандемию. Главными антикризисными мерами в США, Европе, Азии, РФ стали т. н. количественные смягчения, то есть закачка денежных средств в экономику: в финансовые системы, в корпоративный сектор, помощь гражданам. А теперь представим, что ничего этого сделать нельзя, потому что денег не хватает физически…
Вот и тогда денег просто не было, и мир получил тяжелейший кризис, растянувшийся в общей сложности на десятилетие.
Когда золото – просто золото
Золото оказалось идеальным инструментом торговли: оно было красиво, легко поддавалось обработке и не теряло товарный вид с годами, то есть не темнело, не покрывалось ржавчиной. И, что очень важно, его было мало, но в то же время достаточно для эффективного товарообмена.
Впрочем, люди полюбили этот металл гораздо раньше, чем он приобрел функцию денег, – именно за его свойства. Жители доколумбовой Америки делали из золота ювелирные украшения и другие произведения искусства, а для торговли использовали цветные ракушки и какао-бобы. Индейцы были удивлены отношением европейцев к желтому металлу и шокированы, когда увидели, как пришельцы переплавляют золотые колосья, фигурки животных и статуэтки богов в грубые слитки.
О том, что благородные металлы сами по себе (даже не будучи монетами) могут являться деньгами, в Европе всерьез задумались в XVI веке. Позже экономисты-меркантилисты создали металлическую теорию денег. Она провозглашала золото и серебро особыми инструментами обмена, которые не могут быть полноценно заменены, скажем, бумажными дензнаками.
Позже промышленная революция противопоставила мертвые сокровища капиталу – средствам, которые сами способны создавать добавочную стоимость. Это был первый серьезный удар по монетарным свойствам золота: ценность металлических денег снизилась, на смену металлической теории денег пришла номиналистическая теория.
Незолотой ХХ век
Первой от золотого стандарта отказалась Великобритания. Страну поразил бюджетный кризис из-за роста расходов и снижения доходов, одновременно европейские державы стали выводить из туманного Альбиона свои капиталы. Отток средств привел к панике на финансовом рынке, и в 1931 году Лондон объявил об отмене золотого стандарта и введении плавающего курса фунта стерлингов.
В 1933-м от золотого стандарта де-факто отказались Соединенные Штаты, а 5 апреля президент Франклин Рузвельт подписал указ о фактической конфискации золота у населения. Американцы (физлица и компании) должны были в течение месяца обменять имеющийся у них драгметалл на бумажные доллары по установленному властями курсу. Незаконными объявлялись все договоры, контракты и ценные бумаги, номинированные в золоте, – отныне все выплаты по ним предписывалось производить только бумажными купюрами. После такого демарша американских властей стоимость металла незамедлительно подскочила более чем на треть.
Разумеется, предпринимались попытки сохранить золотой стандарт. В том же 1933 году ряд европейских государств (Франция, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Италия, Польша) сформировали «золотой блок». Участники блока декларировали привязку своих валют к золоту и обязались сохранять паритет между нацвалютами. Однако этот «клуб семи» постоянно лихорадило, его участники то и дело нарушали условия соглашения, и в 1936-м «золотой блок» распался.
Последней попыткой реанимировать золотой стандарт можно считать Бреттон-Вудское соглашение 1944 года. Одним из условий новой валютной системы объявлялась привязка доллара США к золоту, а валют других стран-участниц – к доллару. Впрочем, эта привязка не была уже столь жесткой, как до Великой депрессии, по крайней мере, банкам не вменялось в обязанность предоставлять золото в обмен на купюры. Да и роль благородного металла в обеспечении мировой торговли заметно снизилась. Становилось понятным, что имеющиеся мировые запасы драгметаллов (золота, платины, палладия) недостаточны для обслуживания современной промышленности и торгово-финансовых операций.
В условиях массового производства и формирующейся глобальной экономики золото уже не казалось удобным средством международных расчетов. Попытки расплатиться за товары или услуги физическим золотом сами по себе были хлопотны и затратны из-за необходимости перемещать значительные объемы металла. Требовались специальный транспорт (бронеавтомобили, поезда с броневагонами, морские суда), охрана и прочее. При этом всегда сохранялся риск утраты ценного груза. Подобное не раз случалось во время Второй мировой войны, когда СССР расплачивался золотом за поставки техники и вооружения. Весной 1942 года в Мурманске на борт британского крейсера «Эдинбург» было погружено 465 золотых слитков общей массой более 5,5 тонны. 28 апреля корабль в составе конвоя QP-11 вышел из порта и направился к берегам Англии, но через два дня подвергся атаке подводной лодки, получил две пробоины, после чего был затоплен в 187 милях от Мурманска.
Окончательно золотой стандарт и паритеты валют отменили в 1976 году на Ямайской конференции. Одновременно была проведена демонетизация золота, то есть центробанкам разрешили покупать и продавать его, как простой товар.
Средство для обхода санкций
В XXI веке использование золота в международных расчетах – вынужденная и затратная мера, говорит экономист Сергей Хестанов. Не исключено, что Россия прибегнет к этому инструменту, если санкции против нее усилятся. Сегодня главные внешнеторговые партнеры Москвы – Китай и Индия. В торговле с КНР прибегать к расчетам в золоте необходимости нет, поскольку товарооборот между нашими странами «хорошо сбалансирован». Объем экспорта в Поднебесную примерно равен объему импорта из нее. Так, в январе–октябре 2023 года поставки из Китая в РФ в денежном выражении составили $90,1 млрд, в обратном направлении за тот же период было экспортировано товаров на $106,3 млрд. «В этих условиях достаточно грамотно выстроить взаимозачеты между экспортерами и импортерами, и всё», – добавляет Хестанов.
А вот с Индией дела обстоят гораздо сложнее. Объем нашего экспорта в эту страну в денежном выражении более чем в десять раз превосходит объем импорта из нее: $60,1 млрд против $4 млрд. Принимать оплату за нефть в индийских рупиях оказалось плохой идеей: рупия неконвертируема, и спрос на нее за пределами Индии практически отсутствует. Здесь в качестве вспомогательного механизма и могли бы пригодиться расчеты в золоте. Но надо понимать, что на мировом рынке продать крупные объемы этого металла тоже не так просто: многие покупатели (речь о крупных банках) из-за опасения вторичных санкций могут отказаться участвовать в сделке.
Есть еще одна проблема, связанная с золотом. Она касается как акторов международной торговли, так и частных инвесторов. Это необходимость проведения экспертизы при продаже драгметаллов, драгоценных камней и т. д. Любой из нас может приобрести золотой слиток у банка или брокерской компании – технически это совсем несложно. А вот продать его уже труднее: потребуется экспертиза, которая подтвердит подлинность слитка или монеты. Она будет стоить денег и займет время – чем больше золота, тем больше времени. При значительных объемах продаж стоимость экспертизы относительно невелика, но при продаже маленького слитка или монетки плата за услуги эксперта окажется существенной относительно объекта сделки.
Как Испания захлебнулась в золоте
«Дивной мощью наделен Дон Дублон», – писал поэт Франциско де Кеведо об испанских золотых монетах XVI века. В его стихах Дон Дублон открывал двери дворцов и супружеских спален, покупал расположение судей, делал трусов полководцами, а болтунов – пророками. Но даже гигантская армия дублонов не смогла защитить Испанскую империю от экономического кризиса – она чахла, буквально сидя на бочках с золотом.
На рубеже XVI–XVII веков Испания, контролировавшая Мексику и Перу, была главным поставщиком золота и серебра в Европу. Галеоны, груженные золотом «из Индий», позволяли династии Габсбургов вести многочисленные войны, содержать огромный флот и строить дворцы. Но золото прибывало, а жизнь в стране становилась лишь дороже, люди беднели, по испанским дорогам бродили толпы нищих.
Количественной теории в то время еще не было, поэтому никто не знал, что деньги без товара стоят немного, а общий объем денег в экономике должен примерно соответствовать товарной массе. Из-за дисбаланса цены на основные товары в Испании (затем и во всей Европе) подскочили примерно в четыре раза – позже историки назовут это революцией цен. Золотые реки обернулись для страны не благоденствием, а нищетой, огромным социальным расслоением и деградацией государственных институтов.
«Не нужно, но необходимо»
В век глобальной торговли и электронных расчетов золото практически утратило монетарную функцию, т. е. больше не используется в качестве денег. Но оно по-прежнему остается надежным инструментом вложения средств и их сохранения.
Существует закономерность: чем хуже дела в экономике, тем ценнее «физические драгоценности» – золото, драгоценные камни и даже товары. То есть удобные товары, которые ценятся многими и хорошо подходят для обмена. В экстремальных условиях они могут брать на себя функцию денег. Скажем, среди заключенных универсальной валютой являются сигареты и чай. В зоне вооруженных конфликтов это патроны и оружие. Многие помнят, как в условиях товарного дефицита роль денег выполнял алкоголь, а средствами накопления становились потребительские товары (например, сервизы). Наконец, в случае глубокого кризиса, гиперинфляции или голода роль средств накопления могут играть продукты длительного пользования. Так вот золото – очень удобный товар на случай экономических кризисов, когда есть риск потерять сбережения. Он в равной степени может быть полезен для государств и для отдельных граждан. Это стабильный актив, который многие инвесторы имеют в своем портфеле. В обычное время эксперты, как правило, рекомендуют держать в золоте порядка 15% средств, а в случае экономических катаклизмов – гораздо больше.
На первый взгляд это покажется странным, но золото можно сравнить с ручным стрелковым оружием – автоматом или винтовкой. С одной стороны, роль легкой «стрелковки» в современных военных конфликтах очень мала: до 90% потерь противнику наносят авиация, артиллерия, дроны. С другой –занимать и контролировать территорию может только пехотинец со своим автоматом. Поэтому военные эксперты иногда полушутя-полусерьезно говорят: винтовка в современной войне не нужна, но совершенно необходима. Так и золото в экономике: роль его падает, но обойтись без него не получится. Если угодно, это историческая память человечества. Когда обесцениваются бумажные деньги, перестают работать пластиковые карты и проходить электронные платежи, спасение ищут именно в золоте.