Две сестры и брат впервые встретились в 60-летнем возрасте

В Великобритании 60-летняя участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась со старшими братом и сестрой, которых никогда не видела. Об этом пишет Daily Mail.

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Мэри Арбетнот узнала о существовании родных брата и сестры, когда получила письмо от своего биологического отца. Их родителями оказались ирландцы, никогда не состоявшие в браке. По словам Мэри, всю жизнь она представляла свою мать как девушку из бедной семьи, которая забеременела слишком рано и была вынуждена отдать ребенка в приемную семью. Однако, как выяснилось, мать Мэри родила ее в 34-летнем возрасте, уже имея двух детей.

«Я вовсе не сержусь. Просто не могу понять, как женщина могла отказаться от целой семьи», — отметила женщина.

Спустя 20 лет после получения письма Мэри решила обратиться в телепередачу Long Lost Family, которая помогает искать потерянных родственников. Сотрудники передачи без особого труда нашли ее брата Джорджа и сестру Андреа. Когда они встретились впервые, всем троим было около 60 лет. Оказалось, что Джордж знал о сестрах и искал их несколько лет. Для Андреа же существование родственников стало сюрпризом.

На встрече сестры и брат заявили, что, увидев друг друга, сразу почувствовали себя настоящей семьей.

«Это чувство невозможно описать, потому что я никогда раньше не испытывала подобного. Как будто я уже знала их целую вечность», — объяснила Мэри.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 60-летняя женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет.