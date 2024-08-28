Японские камикадзе: что они брали с собой в последний полет

Среди всех родов войск авиация считается самой суеверной. Лётчики всегда старались соблюдать немыслимое число примет. Примечательно, что такое поведение объединяет пилотов чуть не всех стран. Страна восходящего солнца не исключение. Согласно сложившимся традициям, японские камикадзе обязательно должны были взять с собой в последний полёт определённый набор вещей.

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Нож в облаках

Холодное оружие считалось обязательным спутником настоящего японского воина. С самурайскими клинками не расставались и лётчики. Именно с мечами или кинжалами они отправлялись в последний полёт. По крайне мере, об этом свидетельствуют прощальные записки, которые оставлял каждый камикадзе. В некоторых таких посланиях упоминается кусунгобу (у нас более известный как танто). Правда, Юрий Иванов, автор труда «Камикадзе: пилоты-смертники. Японское самопожертвование во время войны на Тихом океане», уверяет – в 40-е годы японская промышленность не могла себе позволить тратить металл на производство таких ритуальных клинков.

Обязательным атрибутом камикадзе была хатимаки – белая головная повязка с изображением красного круга, на которую лётчики наносили различные патриотические надписи (например, «Обязательно победить!», «Семь жизней за императора!»).

С миру по… стежку

Близкие женщины (мать, сестра или возлюбленная) готовили для камикадзе сэннинбари – «пояс тысячи стежков». Они предварительно выходили на улицы и просили встречных девушек (желательно молодых и невинных) сделать стежок на поясе. Как правило, на подготовку камикадзе уходило до трёх месяцев, то есть за это время следовало «добыть» тысячу стежков.

В среде лётчиков-самоубийц были распространены также различные талисманы (куколки, свитки с молитвами, фигурки журавлей, воздушные змеи). Камикадзе верили, что с их помощью они быстрее найдут цель и выполнят свою божественную миссию.

Некоторые пилоты брали в последний полёт прах или локоны родственников или друзей, которые тоже мечтали стать смертниками, но погибли, не дождавшись своего часа. А лётчик Тецуо Тенифуджи отправился на верную гибель вместе со своей супругой Асако. Такой случай всё же следует считать исключением из правил. Дело в том, что произошёл он после подписания императором Хирохито акта о капитуляции и стал проявлением несогласия с позицией правителя.