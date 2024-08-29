Ореховый Спас: история и традиции праздника

На август приходятся три важных православных праздника, связанных между собой, — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Их даты из года в год остаются неизменными. Первый, Медовый, отмечают 14 августа, он называется так, потому что в это время у пасечников наступает пора сбора меда. Яблочный Спас приходится на 19 августа, по-церковному это праздник Преображения Господня — считается, что в это время созревают яблоки. А третий Спас отмечают в самом конце месяца. О том, что следует и что нельзя делать на Ореховый Спас, а также об истории и традициях этого праздника, — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечают Ореховый Спас

Третий, Ореховый, или Хлебный Спас ежегодно отмечают 29 августа, потому что на Руси полагали, что в этот день окончательно поспевают орехи. В 2024 году этот день выпадает на четверг.

Что такое Ореховый Спас

Церковное название праздника Орехового Спаса — Спас Нерукотворный. В этот день верующие вспоминают историю возникновения нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Согласно преданию, царь Эдессы (Месопотамия) Авгарем страдал от проказы, которую никто не мог излечить. Узнав об Иисусе и творимых им чудесах, Авгарь послал к нему слуг с просьбой приехать и избавить его от болезни. Получив это письмо, Иисус велел приготовить воду и полотенце (убрус), умылся и вытер лицо. На полотне отпечатался его лик, плат с отпечатком слуги отвезли в Эдессу, и царь, приложившись к нему, в тот же момент исцелился. Позже Авгарь и его подданные приняли крещение от одного из учеников Христа. А плат с отпечатком лика стал образцом для первых икон Спаса Нерукотворного.

29 августа 944 года произошло торжественное перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Поэтому Спас Нерукотворный, или Ореховый Спас отмечают 29 числа. Интересно, что ранее праздник считался местным, его отмечали лишь жители Константинополя. Однако с распространением христианства и ростом почитания Спаса Нерукотворного он скоро стал общецерковным.

Как отмечают Ореховый Спас

В этот день принято собирать поспевшие орехи. Испокон веков верующие несли их в церковь, освящали. Также на Ореховый спас начинали печь хлеб из муки нового урожая, поэтому праздник иногда называют Хлебным Спасом.

В давние времена на Спас Нерукотворный было принято, помимо прочего, торговать льняными полотнами. Крестьяне устраивали ярмарки, где продавали холсты, попутно — овощи и фрукты. Считалось плохой приметой уйти с такой ярмарки без приобретений, поэтому все что-нибудь да покупали. Отсюда еще одно название праздника — Холщовый Спас.

Русская поговорка:

Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают

Кроме того, в это время с полей убирали урожай злаковых культур, поэтому главными праздничными блюдами были свежий хлеб и пироги. Отдавали должное и орехам — их, как правило, подавали на стол не только в чистом виде, но и виде ореховой настойки, а домашние помещения украшали ветвями орешника с плодами.

Также в народе в этот день было принято идти всей семьей в баню и париться вениками из орешника: поверье гласило, что он защищает от болезней.

Кроме того, с 29 августа в деревнях начинали готовиться к холодам, а именно чистить колодцы, утеплять окна, делать запасы продуктов на зиму. Поэтому празднования Орехового Спаса проходили более скромно, по сравнению с Яблочным и Медовым.

Народные приметы на Ореховый Спас