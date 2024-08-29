Почему спортсменки выступают в бикини

Подтянутые спортсменки в откровенных бикини выглядят очень сексуально. Но раздельные купальники они надевают не для красоты. Европейская федерация гандбола как-то даже оштрафовала женскую команду из Норвегии за выступление в шортах. В правилах организации четко прописано, что спортсменки обязаны выступать в трусах.

Был случай, когда Европейская федерация гандбола оштрафовала норвежскую женскую команду за выступление в шортах. Международная федерация гандбола обязала женщин играть в бикини, а мужчин — в шортах на 10 см выше колена. Сейчас организация пересматривает правила, поскольку от норвежской женской команды на протяжении вот уже 15-ти лет поступают жалобы в связи с требованием играть в трусах.

Норвежки выступают не столько против трусов в спорте, сколько против принудительного их ношения. На самом деле, много спортсменок, особенно в пляжных видах спорта (гандбол, волейбол), предпочитают по минимуму закрывать тело, поскольку часто играют на песке в жаркую погоду.

Олимпийская чемпионка по волейболу Дженнифер Кесси говорит, что играть в слитном купальнике ей неудобно. Комби ограничивал и сковывал движения, поэтому спортсменка начала выступать в бикини.

От легкоатлеток не требуют обязательного выступления в трусах, но многие из них надевают бикини, потому что привыкли к такой форме. Чем больше одежды на спортсменке, тем меньше она отвлекает внимание от ее выступления, однако в определенных условиях откровенные комплекты гораздо удобнее.

Тем не менее, каждая команда должна иметь право выбирать, в чем выступать на соревнованиях. Несмотря на все доводы, спортивная игра становится гораздо интереснее, когда ее участницы соревнуются в бикини.