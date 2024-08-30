Тайная история создания ядерного щита России

75 лет назад, 29 августа 1949 года, на полигоне под Семипалатинском были проведены первые испытания советской атомной бомбы. Это событие трудно переоценить. Ядерное оружие стало единственным спасением нашей Родины, гарантом её свободы и выживания.

Создание советской атомной бомбы, без сомнения, заслуга наших ученых-физиков. Что же касается разведки, то и она внесла свой весомый вклад в продвижение проекта.

Разведывательным управлением Красной Армии к этой работе привлекались Семен Кремер, Ян Черняк, Урсула Кучински, Павел Ангелов, Артур Адамс. Они добывали сведения по атомному проекту, работая непосредственно с учеными-атомщиками.

Среди тех, кто работал на этом направлении, был и «рядовой» военной разведки по имени Жорж Коваль.

По многим причинам проникновение советских разведчиков на ядерные объекты США были по определению невозможны. Должно было случиться чудо, чтобы сотрудник ГРУ Красной Армии оказался в святая святых «Манхэттенского проекта». И это чудо свершилось.

Жорж Коваль (оперативный псевдоним «Дельмар») был принят на работу в атомный центр в Ок-Ридже. Коваль оказался единственным в истории нашей разведки, кто проник на совершенно секретный, абсолютно закрытый атомный объект США.

…Жорж, или как звали его в Америке Джо, родился в 1913 году в семье эмигранта-плотника из России. Он окончил школу и два курса химического колледжа. Но грянул кризис, и семья решила уехать в СССР.

В 1934 году Жорж поступил в Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева. Учился блестяще, и по окончании вуза был рекомендован в аспирантуру. И вот тут на успешного аспиранта обратило внимание Разведывательное управление Красной Армии. Для военной разведки он был истинной находкой: прекрасно владел английским языком, знал условия и особенности жизни в США, имел базовое образование инженера-химика.

После соответствующей подготовки Коваль в 1940 году прибыл в США. Его внедрение было предусмотрено, как под собственным именем и с подлинными американскими документами, которые Жорж сохранил после переезда в СССР, так с легендированными документами. Удалось под собственной фамилией устроиться на работу на завод, который наряду с гражданским производством, занимался выпуском военной продукции.

В 1942 году Коваля призвали в армию. После окончания курсов, его, как лучшего выпускника, направили на секретный ядерный объект в Ок-Ридже.

Хорошее образование и высокие аналитические способности позволили Ковалю разобраться в технологии аме­ри­кан­ских опытов по про­из­вод­ству урана и плу­то­ния. Именно от него в Москве стало известно, что в Ок-Ридже про­из­во­дятся обо­га­щен­ный уран и плу­то­ний. Для Центра это сообщение «Дельмара» было большой неожиданностью. Если о лаборатории Лос-Аламоса, к тому времени многое стало известно, то Ок-Ридж был пока для СССР «неизвестной планетой».

© Разведчик Жорж Коваль

Самой важной новостью для Игоря Курчатова и его команды стало то, что американцы активно занимаются проблемами производства полония с целью использования его при создании атомной бомбы. Коваль сумел разобраться в деталях технологического процесса производства полония, и ответить на очень важный вопрос, как он будет применяться в атомном заряде.

В конце 1945 - в начале 1946 годов «Дельмару» удалось добыть особо ценные данные, связанные с нейтронным запалом. Они стали хорошим подспорьем в работе наших ученых. Достаточно сказать, что в первой советской атомной бомбе, взорванной на полигоне под Семипалатинском, был применен инициатор, изготовленный по описанию разведчика.

Когда война завершилась, началь­ник лабо­ра­то­рии пред­ло­жил Ковалю остаться на преж­нем рабочем месте. Однако, «Дельмар» не согласился. Он прекрасно понимал, что с окончанием войны активизируются спецслужбы, ужесточатся методы отбора и проверки специалистов для работы на атомных объектах. О своих опасениях доложил в Центр. Было принято решение о возвращении агента-нелегала Жоржа Коваля домой. В 1948 году «Дельмар» благополучно возвратился на Родину.

Скончался в 2006 году. А в 2007 году «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания» ему было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

Может, это пустые фантазии ученых?

А начиналась атомная эпопея военной разведки в августе 1941 года. Тогда были получены первые сведения о работе британских ученых по атомной физике.

Агент советской военной разведки «Каро», он же профессор Юрген Кучински, представил своему куратору, сотруднику аппарата военного атташе в Лондоне полковнику Семену Кремеру, молодого человека, которого звали Клаусом Фуксом.

На момент встречи с Кремером Фукс уже защитил докторскую диссертацию, в научных кругах считался молодым, перспективным ученым, однако несмотря на это, не имел работы и средств к существованию. Он только что вернулся в Лондон из ссылки, куда отправило его английское правительство.

Фукс работал в Эдинбургском университете у известного ученого Макса Борна. Но грянула Вторая мировая война. Клауса в числе других иностранцев интернировали и отправили в Канаду. Молодой ученый оказался в лагере для интернированных в Шербруке.

Только в середине 1940 года узники Шербрука вышли на свободу, и Клаус вновь оказался в Англии. Не было самого элементарного, чтобы выжить. И тогда Юрген Кучински посоветовал Фуксу обратиться к представителям посольства Советского Союза.

На встречу с ним вышел полковник Семен Кремер. Было это в конце декабря 1940 года. На тот момент Клаус Фукс реально не представлял интереса для резидентуры. Да, молодой ученый, доктор наук, но безработный, не связанный ни с каким научным центром. Какой информацией он мог обладать, сидя в своей квартире в Эдинбурге? Может, вся атомная страшилка лишь пустые фантазии ученых? Тем не менее Кремер поверил Фуксу. Он попросил написать ему справку о возможностях использования атомной энергии.

Весной 1941 года Клауса пригласили в Бирменгемский университет, где уже шли работы «по особому проекту». Наш агент стал участником работ по созданию ядерного оружия.

Следующая встреча Кремера с Фуксом состоялась в августе 1941 года. Агент передал записку, в которой подробно изложил основные направления работы британских физиков.

Резидент генерал Скляров отправил в Центр шифрограмму. Москва ответила без задержек. «Примите все меры для получения материалов по урановой бомбе. Директор».

Еще одну оперативную встречу с Фуксом полковник Кремер провел в марте 1942 года. На этот раз агент передал документы на 155 листах. Материал полностью посвящался проблемам создания атомной бомбы.

В общей сложности Кремер встречался с Фуксом четыре раза и получал от него секретные научные материалы. Думается, их успешное сотрудничество продолжалось бы и в будущем, но летом 1942 года Семен Давидович был вынужден подать рапорт с просьбой отозвать его из зарубежной командировки и послать на фронт. Полковник устал от назойливого внимания со стороны «соседской» резидентуры. Чем-то не приглянулся он резиденту НКВД. Возможно, раздражала активность военного разведчика, его удачливость, наличие ценной агентуры.

После возвращения в Москву, полковник Кремер попал на фронт. Воевал храбро, умело командовал механизированной бригадой, стал Героем Советского Союза. После войны в 1956 году ему было присвоено высокое воинское звание генерал-майора.

Возобновить связь с агентом

Однако Клаус Фукс был не единственным агентом советской разведки, который поставлял нам секретные материалы по атомной тематике. В Кавендишской лаборатории в Кембридже работал ученый-физик Аллан Мэй, завербованный резидентом Разведуправления Яном Черняком в 1942 году. Их плодотворное сотрудничество продолжалось восемь месяцев.

Связь прервалась в начале 1943 года. Группу профессора Холбана, в которую входил ученый, перевели в Монреальскаую лабораторию Национального научно-исследовательского совета Канады.

В феврале 1945 года сотруднику аппарата военного атташе в Канаде Павлу Ангелову приказали возобновить связь с Алланом Мэем. Весной - летом 1945 года Ангелов провел несколько встреч с ученым.

Мэй добыл образец урана, сообщил о новом урановом заводе, который строился в Чок-Ривере, передал доклад физика Э. Ферми об устройстве уранового котла, описание установок для разделения изотопа урана и процесса получения плутония.

Так продолжалось до начала сентября 1945 года. Но в ночь с 5 на 6-е сбежал и сдался спецслужбам Канады шифровальщик аппарата военного атташе Игорь Гузенко.

15 февраля начались аресты агентов советской военной разведки. Проводилось долгое расследование, допросы. Мэй был арестован. Его осудили на 10 лет тюремного заключения.

В 1952 году он вышел на свободу. В Англии Мэю не разрешили заниматься исследованиями в области атомной энергии, и он уехал в Гану. Там стал профессором физики столичного университета.

«Ахилл» попал в поле зрения контрразведки

Теперь пришло время рассказать о еще одном Герое России, полковнике ГРУ Артуре Адамсе. Правда, столь высокого звания он был удостоен только через 30 лет после смерти.

Его жизнь удивительна. В военную разведку Артур Александрович Адамс пришел в 1935 году, в возрасте 50 лет, когда другие уже уходят из нее. За спиной у него были годы, прожитые в Швеции, в Германии, Италии, в США. Учеба в Торонтском университете, служба в американской армии.

В 1921 году он возвращается в Россию. Перед тем, как прийти в разведку Адамс занимал высокий пост члена коллегии Главного управления авиационной промышленности, помощника начальника управления. То есть, по нынешним меркам должность заместителя министра.

Работа Адамса в Главном разведуправлении Красной Армии складывается не просто. В 1937 году НКВД выдвигает обвинение, его отзывают из-за границы и увольняют из военной разведки. Но через год возвращают в Разведуправление и направляют в Нью-Йорк.

В 1944 году «Ахилл» (оперативный псевдоним Адамса) узнает, что один из друзей его агента «Эскулапа» работает в секретной лаборатории, которая занимается разработкой атомной бомбы. Адамс предлагает привлечь к сотрудничеству этого друга, ученого-физика Мартина Кэмпа. Тем более, что американец уже согласился на первую встречу.

Эта встреча состоялась. Кэмп вручил ему увесистый портфель, попросил утром вернуть. В портфеле оказалось около тысячи листов документов. Все их надо было переснять на пленку за одну ночь. С этой задачей «Ахилл» справился. Утром портфель был возвращен ученому.

«Мой источник, - писал Артур Адамс начальнику Главного разведуправления, - специалист высокой квалификации. Это огромная работа. Я буду несколько раз получать от него материал. В первой оказии 1000 страниц. Материал совершенно секретный».

Следующая встреча «Ахилла» с Кэмпом была не менее продуктивной. Источник вручил военному разведчику более двух тысяч страниц секретных документов по ядерному проекту. Вместе с материалами были переданы и образцы урана, бериллия и флакон тяжелой воды.

Были еще и последующие встречи - в мае, июне, августе. Кэмп передал еще почти полторы тысячи листов документов. Однако встреча, запланированная на сентябрь, не состоялась. Ученый не вышел в указанное место.

Только через несколько месяцев Артуру Адамсу удалось узнать, что Мартин Кэмп тяжело болен. Его свалил какой-то неизвестный медицине недуг. Судя по всему, это была лучевая болезнь.

...В ноябре 1944 года «Ахилл» попал в поле зрения контрразведки. Адамс заметил за собой слежку. Так повторилось на следующий день, и через день, два, неделю. Разведчик прервал все контакты со своими агентами.

В 1946 году Артур Александрович Адамс после длительной командировки вернулся в Москву.