Величайшая сделка в истории: сколько денег США предлагали Ельцину за Сибирь

Приобретение Аляски открыло для американцев «ящик Пандоры». В Новом Свете решили, что можно за бесценок скупить и другие российские земли. С подобными предложениями США то и дело обращались к России. А в 90-е годы чуть было торговаться за Сибирь не пришлось первому президенту РФ Борису Ельцину.

Сделка века

В 1920 году Владимир Ленин вёл переговоры с американским бизнесменом Бейкером Вандерлипом о продаже Камчатки. Почти 100 лет назад договориться не удалось, но события 90-х годов заставили американцев вспомнить об инициативах недавнего прошлого. Только после распада СССР Вашингтон заговорил о покупке не полуострова, а всей Восточной Сибири.

Время для торгов американцы выбрали идеальное. Экономическая и политическая нестабильность, разгул бандитизма – данный факторы позволяли покупателям рассчитывать за быстрое завершение сделки.

Подготовились к этому основательно. Так, ведущий консультант Института мировой политики Уолтер Рассел Мид опубликовал серию статей, в которых доказывал необходимость покупки Соединёнными Штатами восточной половины России. Он проводил параллели с поступком американского президента Томаса Джефферсона, который выкупил у Франции огромную Луизиану.

Сибирские Штаты Америки

Мид в своих трудах не только размышлял и делился историческими фактами. Он очертил границы будущей «Американской Сибири». По мнению Мида, они должны были пройти по западу Таймырского и Эвенкийского автономных округов, Иркутской области и Бурятии. Таким образом, американскими Штатами стали бы Якутия, Забайкальский и Хабаровский края, Приморье, Сахалин. Камчатка, Чукотка и Магаданская область должны были объединиться в новый регион – Берингию. В плюсе оказалась бы и Япония. Токио могло рассчитывать на Курильские острова.

Такие внушительные территории Мид оценил в 2-3 триллиона долларов. Довольно серьёзная сумма, которая в несколько раз превышала годовой дефицит бюджета США. Понятно, что Россия эти деньги в полном объёме сразу не получила бы. В год планировалось выплачивать не более 200 миллиардов.

Аналитик уверял – «величайшая сделка в истории человечества» будет выгодна и самой России. Москве следовало пообещать инвестиции и любые преференции от Соединённых Штатов.

Мид перешёл от слов к делу в начале 90-х годов. Он лично отправился на Дальний Восток, где встретился с главой администрации Приморского края Евгением Наздратенко. «Прощупывая почву», американец предложил ему сдать край в долгосрочную аренду, чтобы сделать его «чем-то вроде Гонконга». Наздратенко отказываться не стал. Позже Мид утверждал, что намёки на готовность расстаться с Сибирью делал президенту Джорджу Бушу-старшему и его коллега Борис Ельцин.

Однако никакого документального подтверждения этому нет. Вероятно, Мид просто выдавал желаемое за действительное. Российские власти в конце XX века болезненно восприняли попытки Чечни отделиться, что уж говорить про огромную Сибирь.