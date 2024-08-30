Кто проводит самые странные в мире конкурсы красоты

Когда-то мы рассказывали о флэшмобе небритых подмышек и волосатых ног, случайно начавшемся в сети. Но в отличие от него, те конкурсы красоты, о которых пойдет речь ниже, существуют в реальной жизни и признаны официально. Правда, от этого они не становятся более адекватными. «Мисс пластическая операция», «Мисс бомж», «Мисс слониха»… И это еще не все, чем может удивить вас индустрия красоты.

«Мисс противопехотная мина»

Как вы уже догадались по названию, в конкурсе Miss Landmine («Мисс противопехотная мина»), который впервые прошел в 2007 году в Анголе, могут участвовать только девушки и женщины, пострадавшие от взрыва на противопехотных минах. Организовал это необычное состязание норвежский художник Мортен Траавик.

По задумке автора, конкурс должен был привлечь внимание общественности к проблеме, возникшей после окончания гражданской войны в Анголе. За время боевых действий большая территория страны оказалась заминирована, и до сих пор на этих минах ежегодно погибают и травмируются десятки тысяч жителей.

Кроме того, Траавик считает, что такое мероприятие может придать уверенности людям, потерявшим руки и ноги в результате несчастных случаев. «Так они снова получат шанс почувствовать себя равными со всеми остальными», — утверждает художник.

Жаль только, что правительство Камбоджи, где также планировалось проведение конкурса, не разделило его энтузиазма. Траавика обвинили в «оскорблении инвалидов» и «издевательстве над их человеческим достоинством». Проводить мероприятие запретили, но художник не сдался и опубликовал все фотографии участниц в интернете, где позже и выбирали победительницу.

«Мисс благоразумие»

Этот конкурс красоты отличается от большинства других тем, что в нем жюри не оценивает внешность участниц. Более того, их тела и лица надежно скрыты под хиджабами. Единственное, что видно публике — глаза. Согласитесь, определить победительницу по одним только глазам, не самая легкая задача…

Поэтому организаторы конкурса «Мисс благоразумие» придумали этап, в котором девушки должны проявить себя как прилежные мусульманки, придерживающиеся национальных традиций. Для этого на протяжении нескольких дней жюри наблюдают за поведением конкуренток в бытовых условиях, после чего и выбирают достойную главного титула.

«Мисс транссексуал»

Раньше мы уже рассказывали о конкурсе транссексуалов более подробно, но мероприятие настолько удивляет своим колоритом, что грех не упомянуть о нем еще раз. Этот конкурс начали проводить в курортном таиландском городе Паттайя в 2004 году. Побороться за победу могут исключительно транссексуалы, родившиеся мужчинами. Удивительно, но с каждым годом популярность этого конкурса растет. Уже сейчас за событиями, происходящими на мероприятии, с интересом наблюдают 15 миллионов человек.

Но что самое интересное, многих конкурсантов практически невозможно отличить от натуральных женщин. Только посмотрите на этих хрупких красоток! Вы поверите, что они когда-то были мужчинами?

«Мисс Слониха»

Конкурс с многоговорящим названием проводится все в том же Таиланде — стране развлечений и секс-туризма. Участие в нем принимают девушки и женщины, чей вес превышает 90 килограмм. Несмотря на то, что вы могли подумать, мероприятие приурочено вовсе не лишнему весу девушек, а проблеме исчезновения слонов. Хотя борьба с устоявшимися стандартами красоты тоже входила в планы организаторов.

На фото студентка Тарнрарин Хансванг с весом 110 кг. Вместе с титулом «Мисс Слониха» девушка получила денежный приз в размере 1300 долларов.

А это — самая упитанная участница по имени Танханок Меккив. За свои выдающие заслуги в виде 182 килограммов веса девушке досталась отдельная награда. Награждение участниц символично проходило в вольере для слонов.

«Мисс атомная бомба»

Этот необычный конкурс красоты проводился в 1950-е годы на Невадском ядерном полигоне, расположенном в 100 километрах от Лас-Вегаса. Инициатором мероприятия выступили власти курортного города. Таким образом они хотели привлечь еще большее количество туристов в свои казино.

Подобные конкурсы красоты были частью пикников, шоу и вечеринок, приуроченных к испытанию ядерного оружия.

Победительницей первого такого конкурса стала танцовщица Кэндис Кинг, получившая титул «Мисс Атомный взрыв» и несколько килограммов шампиньонов.

© Ли Мерлин

Но больше всего запомнилась миру обладательница титула «Мисс Атомная бомба» Ли Мерлин, фото которой стало своеобразным символом Америки 50-х годов.

«Мисс ножки индейки»

Конкурс «Мисс ножки индейки» проводится каждый год в штате Арканзас. Участницы выступают в своеобразных масках с изображением этой птицы. На протяжении всего конкурса девушки не показывают все, что находится выше талии, а оценивают их, как вы уже догадались, исключительно за красоту ножек.

Нужно отметить, что это мероприятие, несмотря на всю его странность, пользуется спросом как у публики, так и у девушек, желающих доказать красоту своих ног.

«Мисс Тюрьма»

Конкурс «Мисс тюрьма» ежегодно проводят в самой большой женской тюрьме США. Мероприятие настолько популярно, что его даже транслируют по телевизору. И по численности зрителей конкурс заключенных ничем не уступает другим развлекательным шоу.

Нужно отметить, что помимо внешних данных здесь учитываются интеллект конкурсанток и их поведение за период отбывания срока. Конкурс стал настолько востребованным, что его даже начали проводить в других странах.

«Мисс красивая обезьяна»

Нет, вам не показалось. Это и в самом деле конкурс, в котором все участницы выступали перед публикой в масках обезьян. К счастью или к сожалению, проводился этот конкурс только единожды — в июне 1972 года — и был приурочен к запуску съемок фильма «Планета обезьян».

Участницы появлялись на сцене в масках животных, и затем жюри пыталось вычислить самую красивую обезьяну. Желающих испытать свои силы в этом состязании было предостаточно, ведь победительнице доставалась роль в пятой части «Планеты обезьян».

«Мисс бомж»

Конкурс «Мисс бомж», который проводился среди бездомных женщин, впервые прошел в Брюсселе в 2009 году. С его помощью организаторы хотели привлечь внимание общественности к этой проблеме и помочь участникам вернуться к нормальной жизни. К сожалению, публика тут же обвинила авторов конкурса в насмешке над бездомными и вмешательстве в их личную жизнь. Дескать, таким образом компания лишь хотела пропиариться, а бездомные так и останутся бездомными.

Но тут зрители оказались несколько неправы. Победительница конкурса 58-летняя Терез Ван Бель получила в качестве вознаграждения право целый год проживать в арендованном для нее доме. Кроме того, женщина вместе с остальными участницами, была отправлена на специальные обучающие курсы, после которых, по задумке организаторов, обездоленные люди смогут найти работу и свое место в обществе.

Мисс «Пережившая Холокост»

Впервые конкурс «Мисс пережившая Холокост» прошел в 2012 году в израильском городе Хайфа. Уже тогда в нем приняли участие около 300 женщин возрастом от 74 до 97 лет. Четырнадцать из них смогли дойти до финала.

Почетный титул получила 78-летняя Хава Хершковитц, которая три года провела в концлагере. Однако мероприятие подвергли жесткой критике, заявив, что этот «маскарад» выглядит как насмешка над женщинами, пережившими преследование нацистов. Но организаторы убеждают, что все участницы отлично проводят время на репетициях, веселятся, общаются и заводят новые знакомства, а именно такую цель они преследовали, создавая этот конкурс.

«Мисс Пластическая хирургия»

Конкурс «Мисс пластическая хирургия» впервые прошел в Венгрии в 2009 году. Как вы уже догадались, участницами конкурса стали девушки, перенесшие хотя бы одно хирургическое вмешательство на лице или теле. Организаторы мероприятия посчитали, что труд пластических хирургов заслуживает внимания, а конкурс красоты — самый лучший способ оценить работу на должном уровне.

Победительницей стала 22-летняя Река Урбан (на фото в центре), которая неоднократно прибегала к подтяжке лица и исправляла нос. Кроме того, в грудь девушки вставлены силиконовые импланты. В качестве награды Река получила новенький автомобиль и квартиру в центре Будапешта. Вознаградили ли хирурга, который корпел над внешностью красотки, неизвестно.