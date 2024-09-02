«Как в фильме ужасов»: кто устроил теракт у стен Кремля

25 лет назад, 31 августа 1999 года, в Москве был совершен один из самых резонансных терактов в истории современной России: в торговом центра «Охотный Ряд» на Манежной площади, буквально у стен Кремля, сработало взрывное устройство. 44 человека — в том числе шестеро детей — получили ранения, одного из пострадавших спасти не удалось. В ходе расследования выяснилось, что за дерзким терактом стоял чеченский террорист «номер один» Шамиль Басаев. Причем мотивом жестокого преступления была отнюдь не политика. Подробности тех страшных событий, о которых в 1999 году говорила вся страна, вспомнила «Лента.ру».

31 августа 1999 года, Москва, Манежная площадь. Около 20:00 на третьем ярусе торгового центра «Охотный Ряд» многолюдно: кто-то ходит по магазинам, другие ужинают в ресторанном дворике. В клубе игровых автоматов «Динамит» рядом с фуд-кортом много детей и подростков.

Внезапно в клубе раздается оглушительный взрыв. Осколки стеклянных витрин и пластиковых перегородок вместе с обломками игровых автоматов летят во все стороны, врезаясь в посетителей, которые даже не успевают ничего понять. Взрывная волна, сметая все на своем пути, проносится по галерее, выбивает двери лифтовой шахты и рвет тросы подъемного механизма.

«Это было как в фильме ужасов. На людей обрушился град осколков. Многие упали и громко кричали. Остальные бросились к эскалатору, расталкивая друг друга, лежащих раненых давили на полу. У выходов возникла страшная давка. На моих глазах чуть не затоптали маленькую девочку», — так будет вспоминать те мгновения студент МГУ Евгений Скачков.

***

В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили 44 человека, в том числе шестеро детей. К «Охотному Ряду» прибыли пожарные, спасатели и десятки бригад скорой помощи, которые доставили раненых в институт Склифосовского, а также в Первую градскую и Боткинскую больницы.

Я выезжал на многие теракты, совершенные в Москве, но на моей памяти такого количества раненых не было Игорь Элькис в 1999 году — главврач Службы скорой помощи Москвы

Единственной жертвой теракта стала одна из пострадавших, которую доставили в больницу в критическом состоянии, но так и не смогли спасти. Тем временем была срочно усилена охрана кремлевских объектов, а на Манежную площадь стянули представителей всех силовых структур столицы.

Одними из первых в торговый центр «Охотный Ряд» вошли кинологи с собаками, которые проверили все помещения на наличие других бомб. Обследовав помещение №324, в которой находился клуб игровых автоматов «Динамит», взрывотехники установили, что сработало безоболочное самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного типа с часовым механизмом.

Его мощность составляла около 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Воронка на месте взрыва размерами 52 на 38 сантиметров указывала на то, что бомба находилась на полу — вероятно, лежала в урне.

Безусловно, это теракт. Иначе квалифицировать его нельзя. (Террористы — прим. «Ленты.ру») — звери, нелюди и безумцы. Совершившие это преступление не имеют права жить на нашей земле и должны уничтожаться, поскольку страшный и варварский акт был направлен против детей Юрий Лужков в 1999 году — мэр Москвы

Правоохранительные органы не исключали, что теракт стал следствием борьбы за «Охотный Ряд» неких организованных преступных группировок, но эта версия не подтвердилась. Попал под подозрение и скандальный писатель Дмитрий Пименов, который называл себя основателем «Союза революционных писателей».

Листовки этой организации поздно вечером нашли на ступеньках главного входа в торговый центр. Поэтому Пименова доставили на допрос, но быстро выяснилось, что он не имел никакого отношения к теракту.

Мы опросили его [Пименова] и отпустили восвояси. Никаких вопросов к нему больше нет источник в правоохранительных органах

«Взоры устремились на Кавказ»

Поскольку летом 1999 года началась вторая чеченская война, еще одна версия теракта в ТЦ «Охотный ряд» была связана с событиями в Дагестане, произошедшими незадолго до взрыва. Тогда федеральные войска дали отпор чеченским боевикам во главе с Шамилем Басаевым, которые вторглись на территорию республики 7 августа.

23 августа Басаеву пришлось увести уцелевших боевиков обратно в Чечню — поэтому следователи не исключали, что взрыв на Манежной площади мог стать актом мести со стороны террориста номер один.

В любом случае взоры устремились на Кавказ. Я уверен, что это [теракт на Манежной площади] было сделано теми силами, которым выгодна эскалация напряженности в России и на Кавказе Дмитрий Якубовский адвокат

А 2 сентября журналисту грозненского филиала агентства France Press Алви Закриеву позвонил некто Хасбулат и заявил, что ответственность за теракт в ТЦ «Охотный Ряд» лежит на никому не известной «Освободительной армии Дагестана». Незнакомец подчеркнул, что теракты будут продолжаться до тех пор, пока федеральные силы не покинут Дагестан.

Все это чушь. На Кавказе нет такой армии и никогда не было. Это или чья-то глупая шутка, фантазия журналиста, или происки спецслужб. Я бы название придумал получше. А так очень похоже на Освободительную армию Косово Гейдар Джемаль в 1999 году — председатель Исламского комитета России

Правоохранительным органам потребовалось немало времени, чтобы выяснить: заказчиком теракта в «Охотном Ряду» действительно был Шамиль Басаев, но сам взрыв не имел никакого отношения к Дагестану. Как оказалось, он был направлен против чеченца Умара Джабраилова — президента группы компаний Plaza, которая контролировала ТЦ «Охотный Ряд».

Джабраилов отказался поддерживать и спонсировать боевиков Басаева, и тот решил отомстить. По некоторым данным, в подготовке теракта на Манежной площади участвовал и другой одиозный террорист, Ризван Читигов, считавшийся одним из самых жестоких главарей сепаратистского подполья.

В 1999 году Читигов лично планировал и совершил террористический акт на Манежной площади в Москве Геннадий Решетнев в 1999 году — представитель чеченского управления ФСБ России

«Я обливалась кровью и рухнула на мостовую»

Непосредственным организатором теракта выступил 43-летний финансист Басаева Халид Хугуев (Монгол), который с 1997 года находился в федеральном розыске за похищение и избиение коммерсанта из Северной Осетии. Исполнителем преступления стал 34-летний уроженец дагестанского села Доргели Магомадзаир Гаджиакаев.

Брат Гаджиакаева — Юсуп — торговал алкоголем и в свое время задолжал Хугуеву 300 тысяч долларов. Отдать этот долг Юсуп не смог, поэтому Хугуев захватил мужчину, держал его в неволе, бил и морил голодом. Тогда Магомадзаир решил выручить родственника: взамен на свободу брата он согласился выполнить ряд поручений Хугуева.

Прежде чем отправиться в Москву, Гаджиакаев прошел подготовку в лагере «Кавказ» одного из самых известных террористов того времени Амирa ибн аль-Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), где освоил изготовление взрывчатки и владение оружием.

В ходе следствия также выяснилось, что первым терактом, который устроил Гаджиакаев, стал взрыв в гостинице «Интурист», расположенной неподалеку от Кремля.

Заказчиком преступления выступил Шамиль Басаев: он мстил певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону, который запустил благотворительную программу «Фронтовые дети Чечни»

Террорист хотел, чтобы часть пожертвований в виде «налога» за обеспечение безопасности шла ему в карман, но Кобзон ответил на это категорическим отказом. 26 апреля 1999 года в офисе депутата на 20-м этаже «Интуриста» прогремел взрыв — сработала двухкилограммовая бомба с тротилом.

В результате теракта пострадали 11 человек, в том числе 10-месячный младенец из Испании. Причем среди пострадавших были не только сотрудники и посетители офисов на 20-м этаже, но и случайные прохожие.

Раздался удар грома, а потом на меня посыпались толстые куски стекла. Они попали мне в голову и руку. Я обливалась кровью и рухнула на мостовую между стоявшими там автомобилями Из воспоминаний москвички Натальи Никитиной

Просчет террористов

После взрыва в «Интуристе» Магомадзаир Гаджиакаев скрылся с места преступления на белых «Жигулях», которые ожидали его возле гостиницы. Террорист на четыре месяца затаился в Чечне, а в Москву вернулся лишь незадолго до теракта в «Охотном Ряду».

На этот теракт Басаев делал большую ставку: он надеялся, что взрывная волна снесет несущие конструкции торгового центра, что вызовет его обрушение. Кроме того, полевой командир рассчитывал на то, что в «Охотном Ряду» начнется пожар, который неизбежно обернулся бы большим числом жертв. К счастью, в обоих случаях Басаев просчитался.

Пожара не было, потому что сработала противопожарная система, — был только дым Надир один из очевидцев теракта в ТЦ «Охотный Ряд»

Сумма ущерба, по приблизительным оценкам, составила полмиллиона долларов. Однако из-за того, что здание торгового центра не получило серьезных повреждений, два его этажа открылись уже на следующий день после взрыва. Клуб игровых автоматов «Динамит», где сработало СВУ, также через некоторое время вновь заработал.

Правда, открылся он уже под другим названием — Downtown. Между тем исполнитель теракта Магомадзаир Гаджиакаев так и не увиделся со своим братом Юсупом: Халид Хугуев не отпустил его, и судьба пленника осталась неизвестной. Возможно, сыграло свою роль то, что ожидания террористов от теракта в «Охотном Ряду» не оправдались.

Хугуев после преступления вначале перебрался в Азербайджан, а затем осел в Грузии, где занялся бизнесом — открыл в Тбилиси фирму «Халид», которая поставляла гуманитарные грузы в Чечню. Однако в 2002 году грузинские власти заподозрили Хугуева в том, что он помогал отнюдь не мирным жителям, а боевикам на Кавказе.

А когда выяснилось, что Хугуев жил в Тбилиси по поддельным документам, его спешно выслали из страны. В очередной раз сменив имя и фамилию, теперь уже бывший финансист Басаева обосновался в Саратове, но новые документы не помогли ему скрыться от следствия, и в конце 2002 года Хугуева арестовали.

Зона невозврата

Вначале арестованному Хугуеву предстояло ответить за похищение некоего осетинского бизнесмена ради выкупа в 1,5 миллиона рублей. Однако судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у обвиняемого проблемы с психикой, поэтому его отправили на лечение в Московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева.

Спустя некоторое время Хугуева признали психически здоровым — и в 2007 году за похищение человека он получил 16 лет лишения свободы.

Понимая, что по второму уголовному делу ему грозит большой срок, Хугуев продолжал играть роль — изображал психически больного. Аналогично он вел себя впоследствии и в СИЗО «Лефортово», куда его перевели после предъявления обвинения в организации терактов в гостинице «Интурист» и ТЦ «Охотный Ряд» Источник в правоохранительных органах

Впрочем, обмануть опытных экспертов из института имени Сербского Хугуеву так и не удалось. 27 июля 2009 года его дело начала рассматривать коллегия судей Мосгорсуда под председательством Натальи Олихвер. Вместе с ним судили и задержанного к тому моменту Магомадзаира Гаджиакаева.

В отличие от Хугуева, Гаджиакаев не отрицал своей вины: он сообщил, что изготовил бомбы с часовыми механизмами для терактов в «Интуристе» и «Охотном Ряду» на территории Чечни, а в Москву взрывные устройства привезли в грузовиках, перевозивших продукты питания. Именно показания Гаджиакаева в основном и помогли доказать причастность Хугуева к взрывам.

В итоге Гаджиакаев получил 15 лет лишения свободы, а срок Хугуева увеличили до 25 лет колонии. Осужденных также обязали выплатить пострадавшим в терактах более четырех миллионов рублей. Однако в 2010 году Верховный суд России уменьшил срок Хугуеву на три года, а Гаджиакаеву — на два года.

Формальной причиной стало то, что в 1999 году, когда произошли теракты, законодательство отличалось от того, что было на момент вынесения приговора, — и сроки привели в соответствие с ним.

Отбывать наказание осужденного Хугуева отправили в исправительную колонию №27 (ИК-27) в Приморском крае

Правда, выйти на свободу ему было не суждено: однажды в местной санчасти вспыхнул конфликт между Хугуевым и 41-летним арестантом, который не стерпел оскорблений в свой адрес. Ссора переросла в драку, в ходе которой Хугуев получил удар в шею лезвием от канцелярского ножа.

«Раздался жуткий хлопок, и земля содрогнулась»

Ровно пять лет спустя после взрыва в торговом центре «Охотный Ряд», 31 августа 2004 года, Москву вновь потряс теракт, за которым стоял все тот же Шамиль Басаев. Взрыв возле станции метро «Рижская» организовал вор-рецидивист из Карачаевска Николай Кипкеев, который в 1997 году увлекся идеями ваххабизма.

Пройдя идеологическую и боевую подготовку, Кипкеев примкнул к батальону карачаевских ваххабитов, стал амиром (командиром), воевал против федеральных сил во время второй чеченской войны и участвовал в подготовке серии терактов на Ставрополье в 2001 году.

Приказ на организацию взрыва у метро «Рижская» Кипкеев получил от Басаева, а непосредственной исполнительницей теракта стала вдова ликвидированного весной 2004 года боевика Идриса Глоова. Кипкеев с документами на имя уроженца Грузии Николая Самыгина вместе с террористкой-смертницей прибыли в Москву на автобусе 30 августа.

Кипкеев сам привез ее [террористку] на квартиру, а чтобы мы не видели ее лица, он перегородил комнату шкафом Из показаний Тамбия Хубиева — сообщника Николая Кипкеева

В день теракта Кипкеев также сопровождал женщину. По замыслу преступников, террористка должна была активизировать СВУ на платформе «Рижская» или в вагоне поезда, что привело бы к максимальному числу жертв. Сообщники прибыли к станции около 20:00.

Однако смертница так и не зашла на «Рижскую» — ее спугнули милиционеры, которые выборочно досматривали пассажиров. В итоге взрыв произошел у входа в метро. По некоторым данным, бомбу мог дистанционно активировать третий участник террористической группы Максим (Муслим) Панарьин, который наблюдал за обстановкой на месте.

Раздался жуткий хлопок, и земля содрогнулась. Я папкой накрылся — понял, что взрыв, и полетел дождь из болтов, гвоздей и железок прямо на меня один из пострадавших при теракте у метро «Рижская»

Взрыв унес жизни восьми человек. Еще около 40 человек пострадали. Причем Николая Кипкеева следователи поначалу приняли за одну из жертв теракта: он получил несовместимые с жизнью ранения. Милиционеры нашли при нем документы на имя Николая Самыгина, но не смогли найти по ним ни одного родственника мужчины — и тогда решили прибегнуть к дактилоскопии.

Именно она помогла установить личность террориста, находившегося в федеральном розыске

А найденный при Кипкееве мобильный телефон помог выйти на след его сообщников — бывшего судебного пристава Мурата Шаваева и смастерившего бомбу Абду-Саляма (Тамбия) Хубиева, который ранее был подельником ликвидированного террориста Идриса Глоова. Они оказались также причастны к взрыву в метро на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая».

Тот теракт, совершенный 6 февраля 2004 года, унес жизни 41 человека. В 2005 году правоохранительные органы задержали третьего сообщника Шаваева и Хумбиева — Максима Панарьина, а два года спустя все трое получили пожизненные сроки.