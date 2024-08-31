Почему в СССР сделали понедельник началом недели

На протяжении долгого времени неделя начиналась вовсе не с понедельника. До сих пор в календарях в некоторых европейских странах, а также США, началом нового семидневного цикла считается воскресенье.

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Этому дню всегда особое значение придавали и язычники, и христиане. В Советском Союзе внести кардинальные правки в календари решили большевики, придя к власти. Так, в 1940 году советское правительство утвердило первенство понедельника, которое окончательно закрепилось в хрущëвский период.

На Руси привычная нам сегодня неделя называлась седмицей. И начиналась она вовсе не с понедельника. Доказательством этого могут стать названия дней недели. Например, среда. Понятно, что произошло оно от слова «середина». Но ведь в современной России среде предшествуют только два дня — понедельник и вторник, тогда как после идут четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну совсем не середина! Всё встаёт на свои места, если вести отсчёт с воскресенья.

Кстати, раньше этот день именовали «неделя» (не делать, не дело). Если перевести буквально — время отдыха. После него шёл второй день седмицы — понедельник (перевод названия «следующий после недели»).

В 1931 году советская власть приняла решение начать жить в режиме шестидневок: пять дней граждане трудились, а на шестой отдыхали. Выходные при таком подходе приходились на строго фиксированные даты: 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца.

Традиционная неделя в СССР вернулась только перед Великой Отечественной войной. В конце июня 1940 года был подписан Указ «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Один из его пунктов гласил:

«Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днём отдыха».

Данное новшество хорошо вписалось в идеологию СССР, которая подразумевала особое отношение к труду, а не к отдыху. Начинать рабочую неделю с понедельника, с ударных производственных будней — это очень «по-советски».

Практически сразу после подписания Указа типографии начали печатать календари в новом формате. Всё же большинство исследователей утверждает: окончательно граждане «забыли» про то, что когда-то неделя начиналась с воскресенья, а не с понедельника, лишь годы правления Никиты Хрущёва.