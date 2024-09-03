Почему в трудные времена стоит смотреть вперед, а не жить «в моменте»

Недавнее исследование показало, что надежда оказывается более эффективной, чем осознанность и критическое мышление, когда дело касается управления стрессом и сохранения вовлеченности в работу в периоды длительного напряжения. Работа ученых из Университета Северной Каролины подчеркивает, что в трудные времена стоит смотреть вперед, а не жить «в моменте». Оно опубликовано в Stress and Health.Осознанность относится к способности человека сосредотачиваться на настоящем моменте открыто, любопытно и без осуждения. Это по сути способность быть полностью в настоящем.

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«Польза осознанности много обсуждается, но в периоды стресса она не так очевидна. Во-первых, трудно быть осознанным, когда вы испытываете стресс. Во-вторых, если время действительно тяжелое, вы не обязательно хотите слишком много думать о том, через что вы проходите. Пандемия COVID дала нам неприятную, но полезную возможность изучить эту тему. Мы решили сконцентрироваться на исполнительском искусстве, так как этот сектор особо пострадал от пандемии», — говорит Том Загенчзик, один из авторов исследования.

Для исследования ученые набрали 247 профессиональных музыкантов, чтобы те прошли два опроса с интервалом в месяц. Первый был в сентябре 2021 года. Наряду с демографическими данными, участников опроса спросили об их мыслях и опыте на начало пандемии (с марта по август 2020 года). Также им задали вопросы, насколько они были осознанными и насколько надеющимися с сентября 2020 года по март 2021 года. Второй опрос, проведенный в октябре 2021 года, содержал вопросы, направленные на определение уровня вовлеченности в работу, рабочего напряжения, эмоций и уровня стресса.

«В основном, наши результаты показывают, что надежда скорее дает субъективное ощущение счастья, в то время как осознанность — нет. А когда люди более счастливы, они испытывают меньше стресса, более вовлечены в работу и меньше напряжены профессионально», — говорит Кристин Скотт, один из авторов исследования. «Осознанность может быть чрезвычайно полезной — есть много преимуществ жизни в моменте. Но важно сохранять надежду, особенно в периоды длительного стресса. Люди должны быть полны надежд, оставаясь осознанными — держась за мысль, что в конце туннеля есть свет», — говорит Шэрон Шеридан, соавтор исследования.

Хотя исследование сфокусировалось на музыкантах в экстремальных условиях, ученые считают, что его выводы применимы к различным сферам жизни. Когда уровень стресса высок, важно надеяться.

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