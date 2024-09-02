Зачем древние жители Тайваня вырывали себе здоровые зубы

Современные представления о красоте часто кардинально отличаются от тех, что были популярны в прошлом. Ярким примером этого могут служить древние жители Тайваня и ряда других регионов Азии, которые на протяжении тысячелетий удаляли себе здоровые передние зубы.

Мода на беззубую улыбку

Основной причиной такой необычной процедуры было стремление к уникальности и красоте. Ученые предполагают, что таким образом люди подражали животным, придавая своему лицу более выразительные черты и стремясь подчеркнуть свою «хищность». Кроме того, отсутствие части передних зубов могло считаться признаком мужественности и привлекательности для противоположного пола.

Ритуальное и социальное значение

Удаление зубов нередко сопровождалось различными ритуалами и имело глубокий социальный смысл. В некоторых культурах эта процедура была частью обряда инициации, символизируя переход от детства к взрослой жизни. Несмотря на то, что процедура была крайне болезненной — ведь проводилась без анестезии — она считалась доказательством мужества и стойкости.

Зубы как символ статуса

Интересно, что удаление зубов не было привилегией исключительно бедных или необразованных слоев населения. Напротив, эта практика была распространена среди различных социальных групп, включая аристократию. Возможно, это связано с тем, что необычная улыбка как раз считалась признаком высокого статуса и принадлежности к определенной социальной группе.

Современные аналоги

Хотя мода на удаление здоровых зубов канула в лету, стремление людей к изменению своей внешности остается актуальным и сегодня. Например, рэпер Канье Уэст установил себе титановые протезы, которые были разработаны и изготовлены специально для него и обошлись, по его собственным словам, «дороже бриллиантов».