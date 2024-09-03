«Сталин-матрешка»: какой необычный памятник «вождю» закопали на ВДНХ

ВДНХ — одно из самых загадочных мест Москвы. Оно обладает особой энергетикой и хранит тайны, о которых знают немногие. К примеру, именно на территории ВДНХ закопан памятник Сталину, замурованный в памятник Сталину. Удивительный монумент находится под землёй уже почти 70 лет.

Известно, что на месте ракеты, установленной у павильона «Космос», раньше стояла 25-метровая скульптура Иосифа Сталина. Памятник отцу народов располагался на месте, на котором изначально планировали поставить памятник Владимиру Ленину. Скульптура стала одним из символов места и даже была запечатлена в трёх кинофильмах о ВДНХ: «Подкидыш», «Светлый путь» и «Свинарка и пастух». Позже из двух последних картин кадры были вырезаны.

Интересно, что внутри гигантского Сталина находится его маленькая версия. Дело в том, что изначально, когда статую вождя только-только проектировали, был создан небольшой макет для утверждения. Уничтожить форму никто не решился. Поэтому «маленького Сталина» заложили внутрь крупной версии монумента. Получился памятник-матрёшка.

Гигантская гранитно-бетонная скульптура была демонтирована в 1951 году в соответствии с обновлённым планом ВСХВ в ходе её реконструкции. Официальная причина изменения прежнего образа монумента звучала так: «Черты величайшего гуманизма Сталина не нашли в его монументе на ВСХВ должного выражения. Неисчерпаемая глубина мысли этого человека, его горячая любовь ко всему лучшему, что есть в людях, его простота, предельная ясность оказались как бы исключёнными из поля зрения скульптора Меркурова».

Новый монумент должен был появиться на площади Колхозов, но в 1953 году его место занял партер фонтана «Каменный цветок». После XX съезда КПСС, в СССР памятники Иосифу Виссарионовичу ставить прекратили, а затем начался их демонтаж. Последствия развенчания культа личности лидера СССР затронули и памятник-матрёшку — он был зарыт на территории ВДНХ.