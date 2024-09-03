Какие страны после Первой мировой остались в плюсе

Из всех европейских государств в Первой мировой войне не приняли участие только Нидерланды, Швейцария, Дания, Норвегия, Швеция и Испания. Данное решение положительно сказалось на экономике стран, но заработать на военном конфликта смогли не все. Так кто же остался в плюсе после Первой мировой?

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Нидерланды

В 1914 году владения голландцев в Индонезии и островах Антильского архипелага были в 60 раз больше самих Нидерландов. Отличалась Голландия и в экономическом плане – пятое место в мире по объëму внешней торговли. С такими показателями необходимости дружить против кого-то у страны не было, поэтому Абрахам Кёйпер, премьер-министр Нидерландов, 30 июля 1914 года заявил о нейтралитете.

Но война всё равно отразилась на Голландии. Доходы от торговли упали и страны Антанты объявили нейтральному государству бойкот, в результате чего «встали» промышленные предприятия, а сотни пароходов с продовольствием оказались арестованными в портах Англии. Запас же золота в стране вырос в 4,5 раза.

Швейцария

В 1914 году в Швейцарии проживало 3,7 миллиона человек, которые оказались окружены со всех сторон воюющими странами.

Швейцарское правительство было вынуждено ввести налог на содержание армии и карточную систему по распределению продуктов, а в 1918 году началась мобилизация людей на сельскохозяйственные работы.

Банки же за годы Первой мировой войны неплохо пополнили золотовалютные фонды, что позволило финансовым организациям Цюриха, Женевы и Борне получить всемирную известность.

Дания

Дания на начало XX века имела лишь символическую армию, а поэтому уже в 1906 году заявила Германии о своём нейтралитете. К 1914 году в стране было 21 крупное производство мясных консервов, а за 4 года войны их стало 148. Кроме того, королевство занималось спекуляцией природного сырья и делало выгодные вложения в проекты других государств – например, строительство оружейного завода во Владимире.

Норвегия

Страна получила независимость от Швеции в 1905 году и уже в 1907 году заявила о нейтралитете. Армия состояла всего из 110 тысяч человек, а вот флот был внушительным – почти 8 тысяч судов (именно он принёс в военное время стране почти 18 миллиардов долларов прибыли). Также Норвегия стала основным поставщиком меди и атлантической сельди в Европу и перепродавала хлопок, закупленный у Великобритании и США (цены завышали в несколько раз).

Швеция

В начале XX века экономика Швеции оказалась тесно связана с экономикой Англии и Германии, поэтому заявить о своём нейтральном статусе Стокгольму было крайне непросто. Окончательное решение об отказе от участия в Первой мировой войне шведы приняли в декабре 1914 года, когда стало понятно – конфликт затягивается.

От нейтралитета Швеция получила огромную прибыль. Поставки руды в Германию выросли в два раза, немцы же стали главными «потребителями» шведской обуви, свинины, говядины, рыбы. Позже шведы наладили на своей территории производство оружия, что стало прямым нарушением нейтралитета.