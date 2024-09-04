Как звезда секс-индустрии отказалась от миллионов и стала проповедницей

В начале 2000-х годов порноактриса Крисси Аутло (Crissy Outlow), известная как Крисси Моран, была настоящей суперзвездой. С 2001 по 2006 год модель снялась в 50 порнографических фильмах. В те годы она зарабатывала более 15 тысяч долларов в месяц — примерно в четыре раза больше, чем в среднем жители США. Но в ее жизни была и другая сторона. Сексуальное насилие в детстве, зависимость от внимания мужчин, многочисленные аборты — все это было в жизни порнозвезды, прежде чем она решила радикально измениться. Как звезда секс-индустрии получила знак от Иисуса, вышла замуж за пастора и начала проповедовать отказ от работы в секс-индустрии — в материале «Ленты.ру».

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«Я просила у Бога знак»

Крисси рассказывала, что у нее всегда были плохие отношения с мужчинами. В 2006 году порнозвезда, строившая успешную карьеру в Лос-Анжелесе, узнала, что ее бойфренд регулярно посещал стриптиз-клубы, что очень ее расстроило. «Несмотря на то что я тогда снималась в порно, я не хотела, чтобы мой мужчина смотрел на других женщин. Это было странно, но тогда я думала именно так», — вспоминала бывшая порноактриса.

Тогда я упала на землю и сказала: «Боже, если ты есть, мне нужно, чтобы ты поговорил со мной. Мне нужен знак, потому что все, что я знаю о любви, неправильно. Мне нужно ощутить твое присутствие в своей жизни, потому что я не чувствовал тебя с 11 лет» Крисси Аутло экс-порноактриса

На следующий день Крисси приехала к своему парню, который работал актером, на съемочную площадку в штате Нью-Мексико. Во время перерыва один из коллег ее бойфренда начал показывать фотографию своей обнаженной жены, а все вокруг делали непристойные комментарии в ее адрес. Один из членов съемочной группы отказался смотреть на фото и сказал, что никогда не показал бы такие снимки своей супруги.

Когда большинство актеров вернулось к съемкам, мужчина продолжил беседу с Крисси. Во время разговора он спросил ее, чем она зарабатывает на жизнь, и в конце концов она призналась, что снимается в фильмах для взрослых. «Он сказал, что мой парень показывал всем мои фото, чтобы похвастаться мною», — сказала экс-порноактриса.

Я чувствовала себя незащищенной, как никогда раньше. Все эти люди видели меня голой. И несмотря на то, что весь мир видел меня без одежды, произошедшее отрезвило меня Крисси Аутло экс-порноактриса

«Я начала плакать, а он сказал: "Позволь задать тебе один вопрос. Веришь ли ты в Бога?" И я ответила утвердительно, ведь только вчера я просила у Бога знак, и никто не говорил со мной о Боге с тех пор, как я выросла. Так я поняла, что это был именно знак», — вспомнила бывшая порнозвезда. С того дня, сказала порноактриса, она закончила карьеру в секс-индустрии.

На тот момент у меня был веб-сайт, который приносил мне огромное количество денег. Я перестала получать доход с сайта, отменила все съемки и ушла из индустрии, чтобы понять, кто я на самом деле Крисси Аутло экс-порноактриса

Крисси Моран после случившегося порвала отношения с бойфрендом и обратилась за помощью к психотерапевту, чтобы исцелиться от травмирующего опыта.

Тогда же экс-порнозвезда и начала посещать церковь, где встретила будущего мужа — пастора Лоутона Аутло. Они поженились в мае 2013 года. Экс-порноактриса переехала из Калифорнии в Техас.

Я совершила кучу ошибок, но карьера в порно была одной из самых больших. Эта ошибка со мной навсегда, но я пришла к миру с самой собой и стала той, кем Бог создал меня Крисси Аутло экс-порноактриса

«Мне было противно от себя»

Крисси начала карьеру в индустрии контента для взрослых в 1999 году, когда впервые познакомилась с интернетом. «Интернет был чем-то новым для всех, никто толком не понимал, как им пользоваться, и однажды на просторах сети я наткнулась на веб-сайт для моделей. Если честно, это были даже не сайты, а чат-румы, люди заходили в эти чаты и болтали с незнакомцами», — вспоминала экс-порноактриса.

Тогда, по ее словам, она познакомилась с многими моделями, которые делились с ней онлайн-портфолио. «Я смотрела их снимки, и они не выглядели как модели. Это смущало меня, они выглядели как обычные люди. Я думала: за что им платят деньги?» — рассказывала она.

Я выросла в эпоху супермоделей Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Я считала, что модели должны выглядеть только так. И я подумала: если они могут, то и я смогу Крисси Аутло экс-порноактриса

Аутло призналась, что у нее всегда была низкая самооценка, и успех в модельном бизнесе означал для нее, что она может считаться красивой. «Я опубликовала свое портфолио, и мне начали писать с предложениями сниматься в порно», — отметила она.

Вскоре пришло предложение сняться для журнала Playboy, и она согласилась. «Я считала, что сексуальность — это единственное, чем я могу заслужить любовь и отношения», — подчеркнула она.

Первая откровенная съемка у Крисси состоялась в октябре 1999 года, тогда девушка как раз рассталась со своим женихом и была в депрессии. «Я сильно нервничала, чувствовала дискомфорт и думала: "Что я делаю?" Но потом говорила себе, что всем все равно на меня, никто обо мне не заботится. Это был бунт. Я думала, что таким образом покажу своему бывшему парню, что я чего-то стою», — описывала экс-порноактриса впечатления от первой съемки.

В первый раз все было в порядке, но на второй день фотограф заставил меня сниматься в более откровенных позах. Мне было очень плохо на съемке. Когда я вернулась к обычной жизни, я была противна самой себе. Я не понимала, как я могла вытворять все это Крисси Аутло экс-порноактриса

Когда фотограф прислал ей результаты их работы, Крисси разместила их в своем портфолио. «Это глупо, но тогда я почувствовала свою ценность, так как после публикации снимков я начала получать тонны предложений о сотрудничестве», — вспомнила она.

Позже Крисси пригласили работать в Лос-Анджелес, где она познакомилась с продюсером, который вел веб-сайт, состоящий из ее интимных фото. «Тогда целые сайты могли строиться вокруг одной девушки, это приносило огромные деньги», — вспомнила она.

Позже пара рассталась, и сайт перешел во владение крупной компании, после чего доход модели значительно вырос. После расставания Крисси встретила другого парня, который подтолкнул ее к съемкам в порно.

В итоге Крисси Моран снялась более чем в 50 фильмах для взрослых в период с 2001 по 2006 год. Она получала тысячу долларов за фильм и быстро стала одной из самых популярных порноактрис. К концу карьеры она основала собственный веб-сайт, созданный для продажи контента эротическим журналам — в частности, Playboy.

«В детстве мне казалось, что я привлекаю пожилых мужчин»

Крисси Моран выросла в Джексонвилле, штат Флорида, в консервативной бедной семье. Ее родители развелись, когда ей было 12 лет, и она осталась с отцом-алкоголиком, который был непреклонен в отношении сексуальной чистоты и часто говорил дочери, как важно сохранять девственность до замужества. «Мой отец пил и все же читал нам Библию. Это сбивало меня с толку», — признавалась она.

В детстве мне казалось, что я привлекаю пожилых мужчин, которые смотрели на меня как извращенцы, и мальчиков, которые пытались заняться со мной сексом. Мой отец был одержим моей сексуальностью и всегда говорил мне, что я останусь девственницей, пока не выйду замуж. Он хвастался этим всем своим друзьям-алкоголикам Крисси Аутло экс-порноактриса

Экс-порноактриса рассказывала, что возрасте четырех лет она подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. Это произошло, когда они с братом были в гостях у соседских детей. Сосед, который присматривал за ними, отвел девочку в ванную и подверг сексуальному насилию. «Он начал везде трогать меня», — вспоминала она.

Крисси призналась, что не рассказала отцу о том, что сосед не раз подвергал ее сексуальному насилию, поскольку он всегда говорил, что расправится с каждым, кто тронет его дочь. По ее словам, она не хотела причинить кому-либо вред, поэтому никому не говорила о случившемся.

«В детстве я не могла понять, почему ко мне так много приставали, почему люди так легко могли прикасаться к моему телу. Я думала, что сама виновата в том, что происходит», — сказала Крисси.

В 13 лет девочка переехала к матери и отчиму, а в 17 лет потеряла девственность и забеременела. По ее словам, она верила, что выйдет замуж за отца своего ребенка, но молодой человек разорвал отношения с ней, и она сделала аборт.

Я знала, что происходило во время аборта, и мое сердце было разбито, в то время как жизнь буквально уходила из меня. Это было ужасно. Вся школа знала об этом, я потеряла всех друзей. Это была одна из самых травмирующих вещей, которые со мной происходили Крисси Аутло экс-порноактриса

После аборта Крисси впала в глубокую депрессию и многие годы после случившегося искала отношений, которые могли бы избавить ее от страданий и заполнить пустоту. «Я чувствовала, что мне нужно быть в отношениях или быть матерью, чтобы быть достойной любви», — признавалась Аутло.

По словам экс-порноактрисы, мужчины, с которыми она встречалась в юности, всегда плохо к ней относились, а многие во время близости с ней смотрели порно. Однажды, вспоминала Крисси, она состояла в отношениях с порнозависимым мужчиной, который подвергал ее сексуальному насилию, из-за чего она несколько раз делала аборты.

Я чувствовала себя бесполезной до такой степени, что выбрала порно и сказала себе: «Однажды я стану одной из девушек, на которых они смотрят на экране» Крисси Аутло экс-порноактриса

«Искала любовь не в том месте»

После ухода из секс-индустрии Крисси Аутло примкнула к христианской организации XXXChurch, девиз которой — «Иисус любит порнозвезд». Сегодня она путешествует по США с проповедями о необходимости отказа от порно и призывает молодых женщин не повторять ее ошибок. Экс-порноактриса делится своей историей на конференциях в университетах, в церквях и общественных группах.

Порнозависимым людям Аутло напомнила, что порно — всего лишь фантазия и часто не имеет ничего общего с реальностью. «Женщины, занимающиеся сексом на камеру, не всегда получают удовольствие от этого. Чаще они подвергаются насилию и используют собственное тело для того, чтобы продавать ложь», — объясняет Крисси.

Пустота в вашем сердце должна быть заполнена Иисусом, ничто другое не удовлетворит вас больше Крисси Аутло экс-порноактриса

«Я искала любовь не в том месте. Не совершайте моих ошибок, сохраняйте свое достоинство. Я делюсь своей историей в надежде, что это поможет спасти других людей», — говорит бывшая порнозвезда.

Сейчас Крисси Аутло работает в сфере розничной торговли и продолжается благодарить Бога за то, что ее жизнь изменилась.