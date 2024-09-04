Срок годности - вечность: какие продукты никогда не портятся

Срок годности у продуктов — показатель довольно условный. Например, существует так называемая «вечная еда» — та, которая никогда не портится.

© Freepik

Мёд

Специалисты утверждают, что мёд, если в него не добавлять никаких других ингредиентов, может храниться неограниченное время. Дело в том, что этот продукт обладает гигроскопичностью, то есть свойством к поглощению влаги из окружающей среды. Именно из-за воды вся остальная пища и приходит вскоре в негодность.

Рис

Срок хранения у риса также практически неограничен. Только способностью не портиться обладает не коричневая, а именно белая шлифованная крупа. Специалисты из университета Юты в ходе исследований пришли к выводу, что если рис поместить в пластиковый контейнер с плотной крышкой, ограничить доступ кислорода и обеспечить температуру воздуха, не превышающую 4-5 градусов, то про крупу можно смело забыть на несколько десятилетий.

Соль и сахар

Не боятся времени также соль и сахар. Действительно, представить испорченными эти два сыпучих продукта получится только у человека с очень бурной фантазией. Что у соли, что у сахара один враг — влага. Но соли повезло больше. При попадании воды она просто становится твёрдой как камень. Вкусовые свойства соль не теряет.

Уксус

Срок годности уксуса при определённых условиях также может не истечь никогда. Хозяйкам на заметку — если желаете сделать «уксусный запас», то бутылку с жидким веществом следует убрать в тёмное место и ни в коем случае не нарушать герметичность упаковки.

Фасоль

Для долгосрочных запасов идеально подходят бобовые, а именно сушёная фасоль. Исследования показали, что её можно употреблять в пищу и после 30 лет хранения.

Кленовый сироп

Популярный в США кленовый сироп тоже не испортится никогда. Требования к нему такие же, как и к уксусу. Тару просто не нужно открывать. На пользу продукту пойдёт хранение в холодильнике или даже в морозильной камере. Бояться не стоит — в ледышку он никогда не превратится.