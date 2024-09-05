Как жилось в Орехово-Борисово и какие места здесь самые интересные

Районы Орехово-Борисово, как Северное, так и Южное, расположены в Южном административном округе Москвы. Здесь сегодня живет порядка 270 тысяч человек. Казалось бы, два обычных спальника, объединенных в сознании горожан в единый жилой массив. Ничем не примечательные. Но это не так. По словам куратора проходящей в Музее Москвы выставки «Москва без окраин: Орехово-Борисово» Полины Жураковской, в этих районах было и есть намного больше интересного, чем кажется местным жителям. В первой части беседы с «Мослентой» Полина рассказала о знаковых местах двух районов. Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про карту самых обычных мест

Есть два района — Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. В этот раз мы исследовали оба, и это максимально оправданно. В итоге вышло, что их образ и сама их суть несколько сложнее даже представлений местных жителей.

Дело в том, что, когда мы разговаривали с ними, очень часто эти беседы начинались с фразы: «Здесь ничего не происходит». Мы слышали подобное и про другие районы, но в случае Орехово-Борисово эти слова звучали в каждом втором интервью. И мы решили обыграть эту историю о тихом, спокойном, зеленом месте, где ничего якобы нет.

Так что наша карта района состоит из самых обычных мест, которые есть в любом уголке Москвы. Это школа, парк, библиотека, музей, ЗАГС, универмаг и так далее. Вот только на деле с ними все далеко не так просто.

© Мослента

Про обычную аптеку

Например, здесь есть аптека. Казалось бы, что необычного может быть в аптеке на границе с МКАДом? Вот только построена она была двумя молодыми архитекторами Евгением Ассом и Александром Лариным. Позже они станут одними из самых известных мастеров своего времени. Евгений Асс, к примеру, проектировал столичный парк «Музеон», а Александр Ларин — здание Московского хореографического училища.

Аптека в Орехово-Борисово — одно из знаковых мест в нашем городе, связанных с искусством модернизма. Она создана в виде большого красного креста, который сейчас, увы, можно увидеть только на старых фотографиях и в разных справочниках по мировой архитектуре. В свое время аптеку выкупила одна довольно известная сеть, и все закрыли сайдингом.

Про привычное Царицыно

Конечно, главные объекты района — это музей и парк, которые в представлении жителей тоже давно стали привычными. Кажется, что в них особенного?

Речь идет о музее-заповеднике «Царицыно». О нем вроде как все знают, но при этом мало кто в курсе, что находится он не в одноименном районе, а как раз на территории Орехово-Борисово и Бирюлево. Причем в Орехово-Борисово расположена та самая, знаковая, историческая часть.

К парку у разных людей отношение разное. Кто-то помнит его еще до реконструкции и скучает по прекрасной руине, которая была на месте отреставрированного дворца. Кто-то очень любит Царицыно в его сегодняшнем виде. В парке и музее всегда много людей, это очень популярное место.

Но мало кто знает, что сама история музея началась задолго до того, как он попал в эти стены, как они вообще были восстановлены. А когда-то было совершенно непонятно, где именно он будет располагаться. При этом его коллекция — это важное, значимое и очень интересное явление. Это не только российское декоративно-прикладное искусство (ДПИ) — музей вообще задумывался как Всесоюзный музей ДПИ, именно поэтому сейчас там собрана уникальная коллекция работ художников и из разных регионов, и из бывших советских республик, и из других стран.

© Мослента

© Мослента

Отдельная история — архитектура в Царицыно. Об этом у нас планируется отдельная программа, где можно будет посетить лекции про царицынскую готику и отношения между архитекторами Баженовым и Казаковым, создававшими это место.

Про районную школу

Еще одно знаковое место — школа №548. Ее историю рассказал нам директор — Ефим Лазаревич Рачевский. Когда-то она располагалась в районе Нижних Котлов, а в 1985 году переехала в Орехово-Борисово. Как раз в этот момент управление принял Ефим Лазаревич.

При этом сама школа очень старая. Она была создана еще в 1930-х, так что ее собственная история намного длиннее, чем ее пребывание в районе. В этом году, кстати, в первый класс туда пойдет девочка, чья прабабушка училась в этой школе, а потом и преподавала в ней.

Эта школа с самого начала своего пребывания в Орехово-Борисово начала плотно работать с местным сообществом. Рачевский рассказывает, как начинал с того, что летом они ходили и встречались с жителями разных домов. Буквально каждый день приходили к людям, выбирали один дом и шли по подъездам.

«Потом сам Ефим Лазаревич создал что-то вроде мужского клуба — постоянно общался с папами своих учеников. У них была возможность прийти и обсудить разные проблемы, причем не только те, что касались детей. И это повлияло на отношения людей внутри района».

К тому же благодаря Рачевскому тут появились и художественная школа, и детский сад, и еще несколько зданий. Так школа №548 превратилась в целый комплекс. Она, по сути, стала моделью для последующего объединения московских школ.

Про окно на Запад

В Орехово-Борисово находится и одно из культовых мест 1980-х — универмаг «Белград». Когда-то в нем была представлена югославская продукция, и это место было меккой для всего города.

© Мослента

В сознании москвичей югославские товары были неразрывно связаны с капиталистическим Западом. У Югославии был особый статус. И людям казалось, что через «Белград» можно прикоснуться к этому мифическому западному образу жизни. Я знаю множество людей, у которых глаза загораются, стоит только услышать название этого универмага.

Про обувную фабрику и итальянцев

Еще в районе располагалась обувная фабрика имени Муханова. Ее строили итальянцы. В начале 1980-х был заключен договор о строительстве трех таких фабрик. Эту начали строить в 1985 году.

«У нас есть воспоминания жителей об этих итальянцах. Они жили прямо в районе. Для строителей фабрик, инженеров и тех, кто потом запускал производство, выделили целый дом. Было очень интересно наблюдать за ними, смотреть, как они воспринимают нашу действительность».

Фабрика была знаковым местом не только для тех, кто ее строил или потом там работал. Например, многие жители района ходили в бассейн, который относился к ее спортивному залу. Она объединяла людей.

К сожалению, фабрика закрылась в 1991 году. По-моему, ее здание уже снесено.

Про космос в библиотеке

Библиотека есть в любом районе, но в Орехово-Борисово «Орловка» (библиотека №147 имени Сергея Орлова) — отдельная история.

У нее два корпуса, и в каждом — музей. Причем один из них — космический. Это очень необычно и интересно. Правда, сейчас этот корпус находится на реконструкции.

Руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы вырос в Орехово-Борисово, он знает его как свои пять пальцев. Он рассказывал, что посещение космического музея в «Орловке» в свое время для него стало важным личным опытом. Впрочем, нечто подобное действительно редко можно встретить в московских библиотеках.

Во втором здании — музейная экспозиция, посвященная поэту-фронтовику Сергею Орлову.

© РИА Новости

Про мекку для молодоженов

Шипиловский ЗАГС — тоже очень интересное место, если посмотреть на его архитектуру. Это постмодернизм. Здание создано в виде двух колец.

Вообще получается очень красиво — Дворец бракосочетания расположен рядом с музеем-заповедником «Царицыно», где любят прогуливаться после церемонии и делать памятные фотографии. Получилась такая мекка для молодоженов.

В книге Бориса Степанова «Царицыно: аттракцион с историей», материал из которой мы тоже использовали, целая глава посвящена вот этой культуре молодоженов. И она здесь по-настоящему существует и развивается, потому что «Царицыно» стало одним из самых популярных мест для свадебных прогулок и фотосессий не только для местных жителей, но и для пар со всей Москвы.

Про возможность посмотреть по-другому

Мы привыкаем к месту, в котором мы живем. Здания и парки, действия людей становятся для нас обычными. Это нормально. Для человека, который приезжает куда-то впервые, все кажется новым и интересным. Местный житель говорит, что в его районе ничего не происходит.

Возможно, жители некоторых районов города, например, того же Арбата, мыслят несколько иначе. Они со школьных лет привыкают думать, что вокруг бурлит жизнь и буквально каждый день рядом с ними что-то случается или что-то новое появляется.

© Мослента

Но чаще всего, чтобы заметить рядом с собой что-то необычное, вычислить его, рассмотреть нужно некоторое начальное усилие. И, как правило, исследователями становятся люди, которые переезжают или регулярно приезжают в район, но не живут в нем постоянно. Они как раз подмечают необычные маршруты, какие-то архитектурные особенности и зеленые зоны.

«Но можно воспользоваться таким методом исследования — посмотреть даже на свой дом и двор так, будто видите их впервые. Получится совершенно иной взгляд».

Мы уже начали работать над следующим районом, над Перово. И одна из собеседниц рассказывала мне, как однажды в ее семью, к ее брату, по обмену приехал американец. Это было в 1991 году. Пока они водили его по улицам и магазинам, она сама совершенно иначе увидела места, казавшиеся совершенно привычными.

Так что можно использовать такую практику — позвать кого-то, кто еще никогда не был в вашем районе, и попробовать ему рассказать обо всем, что тут находится и происходит. Вы взгляните на привычное по-новому, как настоящий исследователь.

Вторую часть беседы с Полиной Жураковской читайте на портале «Мослента» в следующий четверг. Мы поговорили о человеческих судьбах и явлениях, которых, казалось бы, не может быть в Москве никогда. А они есть.