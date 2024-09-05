«Резиновые» подлодки Рейха: как немцы впервые использовали стелс-технологию

21 августа 1944-го в Ла-Манше был потоплен канадский корвет «Альберни». Казалось бы, для тех лет рядовое событие. Но на самом деле речь о начале новой главы в летописи подводной войны. Дело в том, что этот корабль стал первой жертвой субмарины, оснащенной стелс-покрытием.

© Scherl / Global Look Press // Перископ немецкой подводной лодки

Борьба технологий под водой

В начале Первой мировой подлодки зарекомендовали себя как новый и грозный вид вооружения. Чтобы как-то противодействовать им, были начаты исследования по созданию средств обнаружения объектов под водой. В результате уже к концу войны появились гидрофоны – устройства, улавливавшие подводные шумы. Но венцом этих работ стал гидролокатор, искавший субмарины с помощью звукового импульса. Этот прибор посылал под воду звуковые волны, издававшие характерное «пинг», когда они попадали на металлические предметы и затем отражались от них.

Еще до начала Второй мировой командование ВМС Германии начало поиск средства, снизившего бы эффективность гидролокаторов. За помощью оно обратилось к ученым Института им. Генриха Герца и Берлинского технического университета. Те предложили покрыть подлодку звукопоглощающим материалом. Дальнейшие разработки в этой области привели к появлению проекта «Фафнир», в рамках которого корпуса и рубки субмарин предлагалось покрыть полимерной пленкой.

Для проверки эффективности «Фафнира» в 1940 году на Балтике проводились эксперименты с подлодкой U-11. Полученные результаты были сочтены неудовлетворительными, но сам проект противогидролокационного покрытия признали перспективным и работы над ним продолжились.

Для достижения нужного эффекта пленку заменили двойным слоем гладких резиновых пластин, которыми обклеивали корпус лодки. Это новшество получило название «Альберих» (по имени персонажа из оперы Вагнера, использовавшего шлем-невидимку).

Под волшебным шлемом Нибелунгов

Первой лодкой, получившей «Альберих», стала новая U-67, которую обклеили резиной в мае – июне 1941-го. Однако испытания показали, что защитные пластины плохо держатся на корпусе – половину из них сорвали подводные течения. А к моменту выхода U-67 в первый боевой поход в августе 1941-го оставшееся покрытие отвалилось окончательно.

© Немецкая подводная лодка U-67

Потерпев фиаско с U-67, немцы продолжили совершенствовать способы крепления на лодки резинового покрытия. Но если с проблемой воздействия подводных течений удалось справиться, то защита от волн оказалась задачей посерьезнее. Немецкие субмарины большую часть походов проводили тогда в надводном положении. Поэтому приклеенные пластины подвергались особым нагрузкам в неспокойном море и выдержать эти нагрузки не могли.

Лишь к осени 1942-го технология обрезинивания была усовершенствована. К тому времени командование ВМС уже начало сомневаться в ценности этого проекта. Но, встречаясь с Гитлером, куратор «Альбериха» адмирал Мертенс сообщил, что флот все-таки намерен испытать обрезиненную лодку в боевых условиях, чтобы сделать окончательные выводы относительно этой технологии.

Для этого была выбрана новая лодка U-470 типа VIIС, которую обклеили резиной после спуска на воду. В течение марта 1943-го она участвовала в тестах. Затем «семерку» отправили обратно на верфь, где выяснилось, что покрытие на ней держится куда лучше, чем на U-67. Тогда на U-470 усилили зенитное вооружение и перевели в Норвегию, где испытания повторились. Их результат показал, что «Альберих» на стометровой глубине снижает эффективность работы гидролокатора на 80%.

28 сентября 1943-го U-470 вышла из Бергена в первый боевой поход и спустя две недели погибла в ожесточенном бою с тремя британскими самолетами ПЛО. Только двое членов ее экипажа выжили и были взяты в плен.

Проверка боем

Следующей «резиновой» лодкой стала U-480 типа VIIС, получившая покрытие еще на стапеле верфи. Поскольку теперь оно держалось на корпусе вполне надежно, эта мера была запланирована еще для семи «семерок», из расчета 1,2 тыс. погонных метров резины на лодку. Кроме того, им полагался шноркель – устройство для хождения на дизелях под водой. А поскольку теперь лодки в походе проводили мало времени на поверхности, волны уже не так сильно трепали их покрытие.

Когда испытания U-480 были завершены, лодку под командованием Ганса-Иоахима Фёрстера перевели в Норвегию. После высадки союзников во Франции, в июне 1944-го, U-480 была развернута вместе с другими лодками у берегов Норвегии для отражения ожидавшейся немцами высадки в Скандинавию. 13 июня субмарину атаковал канадский самолет, но Фёрстер сбил его. Когда стало ясно, что вторжения на севере не будет, U-480 было приказано следовать в Ла-Манш для атаки вражеского судоходства.

К этому моменту у Фёрстера вышли из строя перископ и шумопеленгаторная станция, пострадавшие от бомб самолетов ПЛО, а также начал барахлить шноркель. Такие повреждения делали бессмысленным нахождение лодки в районе, насыщенном силами ПЛО противника. В итоге U-480 вернулась в Брест.

После ремонта, 3 августа «семерка» вновь вышла в море, чтобы атаковать неприятеля у острова Уайт в Ла-Манше. В это время в проливе шло постоянное движение конвоев под охраной огромного числа кораблей и самолетов ПЛО. Для подлодки это был очень опасный район. Впрочем, имелись и плюсы – в Канале ее сложно было обнаружить под водой из-за течений и находящихся на дне обломков затонувших судов, осложнявших работу гидролокаторов.

Несмотря на то, что U-480 отправилась в самое пекло, Фёрстер провел этот поход хорошо. С самого начала лодка фиксировала вражеские поисковые группы ПЛО, но те не замечали ее. Похоже, это добавило Фёрстеру уверенности, что «Альберих» работает. Поэтому он смело повел U-480 в Канал, совершая ночные переходы под шноркелем и залегая на дно в дневное время.

12 августа лодка прибыла на позицию. Изучив обстановку, Фёрстер понял, что атаковать цели будет непросто из-за сильных течений и риска быть замеченным при поднятом перископе. Тем не менее ему удалось совершить несколько торпедных атак, правда, неудачных. При этом Фёрстер был уверен, что противник его не обнаружил, хотя на лодке слышали активную работу вражеских гидролокаторов.

Первого успеха U-480 добилась в полдень 21 августа, потопив корвет «Альберни». Его гибель не демаскировала ее – союзники не поняли, подорвался ли корабль на мине или был торпедирован. На следующий день лодка атаковала (как считал Фёрстер) фрегат из вражеской поисковой группы ПЛО. На самом деле ее торпеда потопила крупный тральщик «Лоялти». Как и в случае с корветом, союзники решили, что тральщик подорвался на мине.

© Канадский корвет "Альберни"

Тем временем, привыкнув, что «пинги» звучат постоянно, а бомбы при этом рвутся вдалеке от лодки, Фёрстер начал действовать совсем уж дерзко. Вечером 23 августа он обнаружил подорвавшееся на мине судно «Форт Йель», которое тащили в порт буксиры. В 17:58 торпеда U-480 отправила его на дно. Теперь союзники поняли, что это работа подлодки, но ее поиски ни к чему не привели.

© Британский тральщик "Лоялти"

После полудня 25 августа Фёрстер потопил транспорт «Орминстр». Тогда британские силы ПЛО начали масштабную охоту на U-480, длившуюся более 10 часов. Но лодке удалось ускользнуть и в этот раз. После этого она получила приказ возвращаться в Норвегию.

Докладывая о результатах похода, командир U-480 объяснил свои успехи тем, что «Альберих» сделал ее невидимой для противника. Вероятно, Фёрстер не сильно ошибался, поскольку корабли ПЛО союзников не смогли ни обнаружить U-480, ни нанести ей вреда. Технология стелс действительно работала – вскоре еще одна «резиновая» лодка U-486 смогла повторить успех U-480 в Ла-Манше и не погибнуть.

Стелс и немецкие иллюзии

Действия Фёрстера убедили командование ВМС Германии в необходимости покрыть резиной другие лодки, особенно новейшие субмарины XXIII серии. В декабре 1944-го планировалось ввести в строй четыре такие лодки с покрытием, а с января 1945-го верфи должны были строить их по три единицы ежемесячно.

Однако этот план провалился, так как обрезиниванию предшествовала слишком большая подготовительная работа. Поэтому было решено покрыть резиной лишь две лодки XXIII серии. Но до конца войны в строй была введена лишь одна из них – U-4704. Проверить ее потенциал не удалось, поскольку лодка не успела принять участия в боевых действиях. Перед капитуляцией Германии она была затоплена в Киле.

Таким образом, во время Второй мировой немцам удалось создать в рамках проекта «Альберих» 10 лодок: девять VII и одну XXIII серии. Из них во время боевых действий погибло пять единиц, но ни одна из них не была потоплена кораблями ПЛО с гидролокаторами. Из оставшихся пяти три были затоплены немцами в мае 1945-го и две из них – U-485 и U-1105 – сдались союзникам после капитуляции Берлина.

Нужно отметить, что разведка союзников начала получать сведения от пленных подводников о резиновом покрытии на некоторых немецких лодках начиная с конца 1941-го. Но, похоже, что этой информации не придали особого значения, так как никто не объяснил, для чего нужно это покрытие. Рассматривались различные варианты его возможного назначения, включая уменьшение воздействия взрывов глубинных бомб или улучшение подводных характеристик лодок за счет сглаживания корпуса.

В ноябре 1944-го командующий британскими подлодками направил Адмиралтейству сводный доклад о полученных сведениях. Но, как ни удивительно, до сих пор не известно ни одного британского анализа за 1944–1945 годы, в котором рассматривались бы успешные миссии подлодок «Альберих» и делались бы на их основе выводы. Лишь после того, как в руках союзников оказались U-485 и U-1105, им стало ясно истинное назначение немецкого ноу-хау.

А что случилось с первой успешной немецкой стелс-лодкой?

6 января 1945-го U-480 вышла в поход из Норвегии в Ла-Манш и не вернулась. Долгое время считалось, что 24 февраля ее у островов Силли потопили британские фрегаты. Эта версия была опровергнута в 1998 году, когда U-480 нашли на дне у острова Уайт – там же, где она действовала в августе 1944-го. Лодку удалось опознать по резиновым пластинам на корпусе. Оказалось, что причиной ее гибели стал подрыв на мине.