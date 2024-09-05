Как «високосная секунда» влияет на земное время

Нас учат с детства, что сутки состоят из 24 часов и эту истину многие считают непреложной. На самом деле это не так и цифра «24» принята во всем мире только из-за ее удобства. Ученым уже давно известно, что величина эта очень приблизительная и для точных наук совсем неподходящая. Так сколько времени в сутках?

Сутки — это период времени, за который наша Земля совершает полный оборот вокруг своей оси. Как бы нам этого ни хотелось, но время это не составляет 24 часа — земные сутки короче и в них 23 часа 56 минут и 4 секунды. Так что смиритесь с тем, что вас обманывали и вы долгие годы жили среди этой лжи.

Но это еще не все секреты времени, которые мы готовы вам поведать. Оказывается, продолжительность суток непостоянна и может изменяться в ту или иную сторону на целых 50 секунд. Связано это с тем, что скорость вращения нашей планеты все время изменяется и на нее влияют геологические и погодные явления и даже деятельность человека!

Получается, что в среднем продолжительность суток в течение года очень близка к 24 часам, но все же меньше на одну секунду. «Поймать» расхождение во времени было непросто, но это удалось сделать при помощи точных атомных часов. Теперь секунда определена как фиксированная часть «солнечных суток», а точнее, миллионшестьсотсорокатысячная часть.

Новая секунда была официально признана в 1967 году и определение у нее такое, что может взорваться мозг: «интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешними полями».

© Так выглядят атомные часы

После определения секунды стало ясно, что солнечные сутки постепенно смещаются по отношению к атомным. Чтобы избежать расхождений физики ввели «високосную секунду» (секунду координации), которая вводится в атомный год для согласования его с солнечным.

Впервые «високосная секунда» была применена в 1972 году и с тех пор к ней прибегали уже 23 раза. Если бы этого не делали, то наши сутки увеличились бы на полминуты. Кажется, что это несущественно, но для многих отраслей производства и науки такая погрешность играет колоссальную роль.

На сегодняшний день «високосная секунда» не применялась достаточно давно. Последний раз ее использовали 31 декабря 2005 года по указанию Международной службы оценки параметров вращения и координат Земли. Это очень важная научная организация, базирующаяся в Парижской обсерватории.

Введением секунды координации довольны далеко не все. Если ученым она решает множество проблем, то в сфере телекоммуникаций она только помеха. В 2007 году от Международного союза телекоммуникаций поступило официальное предложение об отмене «високосной секунды», но оно не было утверждено.

Нужно сказать, что для того, чтобы привести к общему значению Универсальное координированное время (UTC) и Среднее время по Гринвичу (GMT), нужно дождаться, пока разница между ними накопится и составит ровно час. Только вот произойдет это более чем через 400 лет.