Как ученые доказывают право России на спорные арктические шельфы

Поводом для этой публикации стали два разнородных, на первый взгляд, события, между которыми глубокая - в прямом и переносном смыслах - взаимосвязь.

В докладе на недавнем Общем собрании РАН ее президент Геннадий Красников назвал среди наиболее значимых научных результатов по отделению наук о Земле работы в обоснование российской заявки на расширение внешней границы континентального шельфа РФ в Арктике.

А незадолго до этого МИД России выразил официальный демарш Вашингтону из-за его незаконных попыток в одностороннем порядке изменить внешние границы своего континентального шельфа - причем сразу в семи районах Мирового океана.

Похвального упоминания с академической трибуны был удостоен Геологический институт РАН (Москва) за участие в совместной работе с коллегами из Всероссийского научно-исследовательского института Океангеологии имени И.С. Грамберга и Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского (оба - Санкт-Петербург). Полученные в результате их общей работы данные, говорилось в докладе, важны для доказательства "геологической непрерывности" между южной оконечностью хребта Гаккеля и окраиной моря Лаптевых, что серьезно укрепляет позиции российской заявки на установление границ континентального шельфа в этом секторе Арктики.

Россия и ее ученые, как того требует Конвенция ООН по морскому праву, неуклонно следуют принципам научной доказательности и обоснованности. Но эта заповедь не для всех. На совете Международного органа по морскому дну российская делегация "раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств".

© Инфографика "РГ"/ Александр Чистов / Александр Емельяненков

Чтобы разобраться в хитросплетении прав, заявок, обязательств, притязаний, аргументов, доказательств, аналогий и протестов, корреспондент "РГ" отправился к участникам тех самых работ, что отмечены президентом РАН как значимые и востребованные.

Помочь в моей затее согласились директор Геологического института РАН академик Кирилл Дегтярев и сотрудники ГИН - Сергей Сколотнев и Николай Чамов. Оба - доктора геолого-минералогических наук, возглавляют ключевые для нашей темы научные коллективы: Сколотнев - лабораторию геологии и рудогенеза океанической литосферы, Чамов заведует лабораторией сравнительного анализа осадочных бассейнов.

И один, и другой вместе с коллегами из своих лабораторий принимали участие в исследованиях морского дна в мало изученных районах Арктики, представляющих для нас особый интерес.

Важно, и об этом сегодня можно открыто сказать, что такие работы проводились с привлечением сил и средств Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) российского Минобороны, включая океанографическое исследовательское судно и научно-исследовательскую подводную лодку. Николай Чамов работал с поверхности, Сергей Сколотнев стал на время подводником, вел исследования на подводном хребте Альфа - Менделеева.

Как добывали доказательства

- Поясним для начала главное, - взял слово академик Дегтярев. - С момента ратификации нашей страной в 1997 году Конвенции по морскому праву за пределами 200-мильной экономической зоны России оказались более миллиона квадратных километров, которые ранее считались арктическими и полярными владениями СССР.

Какие это районы? Прежде всего - область Центрально-Арктических поднятий: большая часть хребта Ломоносова, поднятие Менделеева, котловины Подводников и Макарова, часть хребта Гаккеля, котловин Амундсена и Нансена. Для включения этих акваторий в состав континентального шельфа России необходимо было доказать, что они имеют континентальную кору и морфологически являются естественными продолжениями и компонентами подводной Евразийской континентальной окраины...

В 2001 году Россией была представлена первая заявка на включение в расширенный шельф РФ области Центрально-Арктических поднятий. Но ее отклонили. Причина - нехватка убедительных научных обоснований. Было рекомендовано доработать заявку и представить ее на повторное рассмотрение.

Начиная с 2002 года, в этой части Северного Ледовитого океана под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ проведено огромное количество геологических, геофизических и батиметрических исследований.

© Инфографика "РГ"/ Александр Чистов / Александр Емельяненков

- Но важнее всего для формирования доказательной базы оказалось получить образцы горных пород, которыми сложено поднятие Менделеева, - обозначает стержневой вопрос Сергей Сколотнев. - Только их доскональное изучение позволит ответить, расположено ли оно на продолжении российского мелководного шельфа и имеет ли земную кору континентального типа...

Сказать легко, но как найти и добыть образец со дна - из так называемых коренных обнажений в условиях постоянного ледового покрова? Именно для этого и потребовалась помощь подводников-профессионалов.

Новый участок арктического шельфа, на который положили глаз и претендуют США, включает Чукотский бордерленд. А это, считают морские геологи и геофизики, раздробленная окраина Евразии

По словам Сколотнева, на борту специальной научно-исследовательской подводной лодки находится многолучевой эхолот для изучения рельефа дна, акустический профилограф, прожекторы и видеокамеры, позволяющие обнаружить обнажение и зарегистрировать процесс пробоотбора в строго определенном месте.

А чтобы такую пробу-образец извлечь из коренных пород морского дна и поднять затем на поверхность для детальных исследований, подводный аппарат оснащен манипуляторами и "карманами-контейнерами".

По совокупности проведенных работ в рамках глубоководных экспедиций "Менделеев-2014" и "Менделеев-2016" было показано, что поднятие Альфа - Менделеева, хребет Ломоносова и впадины Подводников и Макарова имеют земную кору континентального типа, являются естественным продолжением российского континентального шельфа и квалифицируются как "подводные возвышенности".

И вот результат: в феврале 2023 года 57-я сессия Комиссии ООН по континентальному шельфу приняла официальные рекомендации о расширении ВГКШ Российской Федерации согласно поданной нами заявке. Опубликованные на официальном сайте ООН, эти рекомендации являются обязательными для исполнения другими странами, подписавшими Конвенцию по морскому праву.

- Но и сейчас работы над российской заявкой не остановлены, а продолжаются в районе хребта Гаккеля, - включается в разговор Николай Чамов. - Нельзя считать, что все уже доказано. Это длительный процесс. И вы, образно говоря, ведете репортаж из "горячего цеха", а не по следам минувших событий...

В экспедициях "Арктика-2019" и "Арктика-2020" на судне "Академик Федоров", рассказал Чамов, и в ходе экспедиции "Арктика-2022" на океанографическом исследовательском судне (с использованием подводных аппаратов) получены новые сведения по хребту Гаккеля и котловине Нансена, а также батиметрические и геолого-геофизические данные о строении южной оконечности хребта Гаккеля в зоне его сочленения с континентальной окраиной моря Лаптевых.

- Теперь, - резюмирует директор ГИН академик Дегтярев, - ставится вопрос о том, может ли и хребет Гаккеля классифицироваться как "подводный", морфологически связанный с окраиной, а не как хребет "океанический" (в терминах конвенции).

Словарь "РГ"

Континентальный шельф - понятие и статус

Это естественное продолжение сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или до 200 миль, если границы подводной окраины материка не достигают этого предела. При наличии убедительных гидрографических, геологических и геофизических доказательств принадлежности геологической структуры шельфа к континентальному типу земной коры внешняя граница шельфа может быть удалена на большее расстояние, но не свыше 350 морских миль от линии наибольшего отлива или 100 миль от 2500-метровой изобаты.

Правовой статус КШ предусматривает суверенные права государства в отношении разведки и разработки природных ресурсов (минеральные ресурсы дна и недр, живые организмы, относящиеся к "сидячим видам"). Разведка и разработка природных ресурсов на шельфе другими государствами не допускается без согласия прибрежного государства. Права на континентальный шельф не затрагивают покрывающих вод и воздушного пространства над ними. Расширение границ континентального шельфа производится на основании решений Комиссии по границам континентального шельфа, созданной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Как это было

Об истории размежевания в Арктике

Концепция полярных секторов

Для территориального размежевания Арктики прибрежными странами используется "полярный сектор", представляющий собой треугольник, основанием которого является прилегающее к Северному Ледовитому океану побережье государства, боковыми его сторонами служат меридианы, идущие от крайних точек побережья государства, а вершиной - Северный полюс.

Границы полярных владений СССР были определены постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. Границы были показаны на всех географических картах. В постановлении объявлялись территорией Союза ССР "все как открытые, так и могущие быть открытыми в дальнейшем земли и острова", расположенные в пределах сектора с этими границами.

Концепция интернационализации

Выдвинута в начале 20-х годов ХХ века представителями США и других западных стран в противовес концепции "полярных секторов". В качестве правовой основы было предложено понятие "международное владение", в соответствии с которым арктические приполярные области в целях использования их естественных богатств должны находиться в международном владении и в международном управлении всех держав или международных организаций. Были предложения разделения полярных областей на несколько секторов (европейский, американский, азиатский) с коллективным (по материкам) их использованием.

1,2 миллиона квадратных километров - как минимум такая территория арктических и полярных владений СССР/России осталась за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны РФ после ратификации Конвенции 1982 года по морскому праву

Для установления соответствующего режима сторонниками международного владения неоднократно предлагалось проведение международной конференции с целью принятия договора по защите Арктики по примеру Договора об Антарктике, который охватывал бы как минимум центральную часть Северного Ледовитого океана.

Конвенционная концепция

Появилась в связи с принятием в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву. Подписана СССР 10 декабря 1982-го, ратифицирована Россией 26 февраля 1997-го, вступила в силу для России 11 апреля 1997 года. С этого момента все вопросы принадлежности морских пространств в Арктике для России должны решаться в соответствии с положениями этой конвенции. Органом, который уполномочен решать такие вопросы, является Комиссия по границам континентального шельфа за пределами 200 морских миль.

Тем временем

Не валяй дурака, Америка!

К Конвенции ООН по морскому праву, которая вступила в силу 1982 году, присоединились 168 стран и Европейский союз. Обновленная конвенция (ЮНКЛОС) вступила в силу в 1994 году. Хотя Соединенные Штаты признают ЮНКЛОС как модификацию международного права, они ее не ратифицировали.

Несмотря на это, американцы еще в 2022 году завершили подготовку своей заявки на арктический шельф. Однако из-за отказа в присоединении к ЮНКЛОС утверждение такой заявки в Комиссии по границам континентального шельфа маловероятно. Именно этим продиктовано желание политиков в Вашингтоне установить внешние границы "своего" арктического шельфа внутренним национальным актом и осуществлять мониторинг деятельности других стран на этой территории с помощью аэрокосмических методов и судов береговой охраны США.

В декабре 2023 года это выразилось в документе, опубликованном Госдепартаментом США под названием "Внешние границы расширенного континентального шельфа Соединенных Штатов Америки: Краткое содержание". Тут впервые официально приведены географические координаты, которыми составители документа определяют внешние границы континентального шельфа США за пределами 200 миль от своего побережья в семи районах Мирового океана. В том числе - большой район в Арктике, граничащий с шельфом Российской Федерации.

Как пояснил "РГ" академик Кирилл Дегтярев, участок морского дна в Арктике, на который положили глаз и претендуют США, включает так называемый Чукотский бордерленд и прилегающую к нему часть Канадской котловины. По мнению морских геологов и геофизиков, Чукотский бордерленд - это раздробленная окраина Евразии, череда ярко выраженных поднятий и разделяющих их впадин. Выборочные исследования тут проводились, но полной картины нет.

Чтобы это "серое" пятно просветить - для себя и для соседей, тут может быть востребована методика исследований морского дна с использованием технических средств ГУГИ Минобороны России, считают мои собеседники в Геологическом институте РАН.