Сколько красноармейцев дезертировали в Европе после победы

Далеко не все красноармейцы после победы над фашизмом радовались скорому возвращению домой. Некоторые из них – дезертиры – решили воспользоваться царящей суматохой и «прописаться» в Европе. Сколько же таких «невозвращенцев» было?

© Русская семерка

В поисках лучшей жизни

Научный сотрудник Центрального архива Минобороны РФ Елена Концова в научном труде «Работа политорганов и морально-психологическое состояние личного состава Красной армии на завершающих этапах Великой Отечественной войны: исторические реалии и современные представления» отмечала – в Европе советских солдат поразило благосостояние. Они впервые увидели буржуазный образ жизни, а поэтому и стали появляться мысли о том, чтобы остаться в Старом Свете.

Кого-то впечатлила развитая инфраструктура Германии, Австрии и других стран Европы, кого-то – роскошные магазины, рестораны и гостиницы, прекрасные асфальтированные дороги, выложенные кафелем туалеты, третьих – аккуратные сельские домики, велосипеды и патефоны. Ничего подобного в разрушенном Советском Союзе их не ждало…

Путь домой

Командование не бездействовало. Политработники боролись с подобными настроениями среди военнослужащих, пытались объяснить, что богатство европейцев нажито через эксплуатацию трудового народа.

Результативность проведённой работы оказалась следующей. В освобождении Европы приняли участие около 7 млн человек, из которых каждый седьмой погиб. Дезертирами же, согласно данным архива Минобороны РФ, оказались почти 1,7 млн бойцов. При этом к предателям в сентябре 1944 года НКВД относил 1 210 224 человека.

Впрочем, далеко не все решили остаться в Европе из-за материальных благ. Некоторые никак не могли простить советской власти репрессированных родственников или насильственную коллективизацию.

Дезертировать оказалось намного проще после долгожданной победы, когда в частях царила праздничная неразбериха.

Благоприятные условия для дезертирства складывались в период с 9 мая по 10 июня, то есть до момента создания группы советских войск в Германии.

Военный историк Григорий Кривошеев уверяет, что по состоянию на 1 июля 1945 года в отчётах сотрудников НКВД числилось 212 400 «отставших от эшелонов, дезертиров». Правда, некоторые из них могли погибнуть в боях, так что едва ли данные сведения можно считать достоверными.

Всех остальных, скорее всего, в принудительном порядке вернули в СССР, ведь по решению Ялтинской конференции 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции должны были передавать потенциальных «невозвращенцев», оказавшихся в зоне их влияния, советским властям.

А географ и историк Павел Полян в 2001 году заявил, что репатриации подлежали 8,7 млн человек. Из них абсолютное большинство – остарбайтеры и бывшие узники концлагерей.