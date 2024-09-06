Почему в Английской премьер-лиге почти не осталось местных тренеров?

С игроками в современном футболе всё понятно: есть деньги – бери кого хочешь. Сейчас футбольные границы в этом плане сильно размылись, поэтому привязки игроков к стране по большому счёту нет. С тренерами ситуация обстоит несколько иначе. Более того, даже среди топовых чемпионатов она может очень сильно отличаться.

© Алекс Фергюсон // РИА Новости

Италия за своих

Например, в Италии львиная доля доморощенных тренеров, а иностранцев не то чтобы недолюбливают, но в клубы Серии А зовут не очень часто. Прямо сейчас в элитном дивизионе работают только три иностранца – Сеск Фабрегас («Комо»), Паулу Фонсека («Милан») и Коста Руньяич («Удинезе»). Более того, все они появились в лиге только летом.

Такое отношение итальянцев к тренерам-иностранцам неудивительно, ведь за последние 33 года только двое выигрывали скудетто – Жозе Моуринью (дважды) и Свен-Йоран Эрикссон.

Испания вроде бы тоже не сильно отстаёт от европейского соседа – в Примере трудятся только на два иностранных специалиста больше. Но при этом почти все они топовые главные тренеры – Диего Симеоне («Атлетико»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Мануэль Пеллегрини («Бетис»), Карло Анчелотти («Реал») и Пауло Пессолано («Вальядолид»).

Правда, из-за того, что в Примеру приезжают в основном топовые иностранцы, испанские наставники гораздо реже итальянских коллег выигрывают внутреннее первенство – за последние 11 сезонов - только пять раз. Причём усилиями лишь трёх человек, да ещё и только в одной команде – Хави, Эрнесто Вальверде и Луис Энрике приводили к победе «Барселону».

Паритет

В Бундеслиге и Лиге 1 нет чёткого разделения – примерно поровну своих и иностранцев. При этом с топовыми клубами стран работают как раз приезжие спецы – уже упоминавшийся Энрике с «ПСЖ» и Венсан Компани с «Баварией».

В связи с наличием доминирующей силы в каждом из этих чемпионатов статистика получается не совсем релевантной, так как многое зависит от того, кто возглавляет именно парижский и мюнхенский гранды.

Однако во Франции получилась занятная ситуация. Последние два титула с местным тренером на счету Кристофа Галтье, но при этом завоевал он их с разными клубами – с «Лиллем» и затем с «ПСЖ». А до него предпоследним оказывается… Лоран Блан. Кто-нибудь вообще помнит, как и когда он там работал? А ведь было это не так давно – в последний раз в 2016 году.

Германию вообще можно считать самой консервативной в футбольном плане среди топовых чемпионатов. Неудивительно, что за всю историю Бундеслиги только один тренер-иностранец выиграл её более двух раз – Пеп Гвардиола. А Хаби Алонсо в нынешнем году стал только 10-м иностранцем, завоевавшим «Серебряную салатницу».

Интернационал

Своих тренеров почему-то вообще не предпочитают в Англии. Там их работает всего трое – Эдди Хау («Ньюкасл»), Шон Дайч («Эвертон») и Гари О′Нил («Вулверхэмптон»). Это ли не свидетельство кризиса британской школы тренерства?

До 2005 года тренер-иностранец был только один за всю историю – Арсен Венгер. А вот с тех пор из своих выигрывал только Алекс Фергюсон. При этом с 2013 года – исключительно иностранцы. С учётом этого сложно представить, что в АПЛ ситуация в ближайшие годы изменится для местных наставников в лучшую сторону.