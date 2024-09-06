Советская архитектура и дизайн интерьеров всегда отличались своей функциональностью и минимализмом. Однако некоторые характерные черты того времени до сих пор вызывают вопросы у современных людей. Одна из таких особенностей – частичная покраска стен в подъездах жилых домов.

Типичная высота окрашенной части стены в советских подъездах составляла от 1,5 до 2 метров. Все, что находилось выше этой линии, обычно покрывалось обычной побелкой.

Прежде всего, это была мера экономии. В условиях плановой экономики и постоянного дефицита строительных материалов, краска была относительно дорогим и дефицитным ресурсом. Побелка же стоила значительно дешевле и была более доступна. Поэтому использование краски ограничивалось той частью стены, которая подвергалась наибольшему износу и загрязнению.

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Интересно отметить, что такой способ окраски стен имел еще одно, менее очевидное, но важное практическое применение. В случае пожара и сильного задымления в подъезде контрастная линия между окрашенной и побеленной частями стены могла служить ориентиром. Это помогало людям лучше ориентироваться в задымленном пространстве и находить выход.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.