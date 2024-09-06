История доктора-самозванца, спасшего тысячи младенцев от неминуемой смерти

Доктора Мартина Коуни одни считали сумасшедшим, а другие беспринципным алчным чудовищем. Ему выкрикивали в лицо обвинения в нарушении врачебной этики, но этот сутулый нескладный человек только грустно улыбался и уходил назад к своим маленьким пациентам. На самом деле Мартин Коуни не мог нарушать этику, принятую у медработников, ведь он был самозванцем и никогда не учился на врача. Но это вовсе не помешало ему спасти больше жизней, чем многим маститым профессорам медицины.

В 1903 году на улицах Бруклина, США, появились странные афиши. В них всем желающим предлагалось посмотреть на… недоношенных детей, всего за 25 центов. Аттракцион представлял собой помещение, в котором располагались инкубаторы с рожденными раньше срока младенцами.

© Помещение с инкубаторами было похоже на музей или выставку технических достижений

Афиши и статьи в газетах зазывали и интриговали зевак достаточно шокирующими предложениями. Даже для США, где обожали цирки уродов и считали людей с другим цветом кожи неполноценными, их тексты были слишком вызывающими:

Тут вы увидите странных маленьких существ (до 25 одновременно). Трудно поверить, что все они когда-нибудь станут полноценными людьми. Они больше напоминают обезьян, чем мужчин или женщин.

Так рассказывал о выставке детей популярный еженедельник World Fair и это еще не самое необычное описание.

© Статья о Мартине Коуни в одной из чикагских газет

Владельцем аттракциона был немецкий еврей Мартин Коуни, называвший себя доктором. Он утверждал, что является учеником французского доктора Пьера-Константа Будена, создавшего первые в мире инкубаторы для недоношенных детей. На самом деле никакого медицинского образования у Коуни не было и Будена он, конечно, не знал.

Первые инкубаторы для недоношенных появились в Париже в 1880 году. Коуни приобрел несколько таких устройств во Франции и привез в 1896 году на выставку технических достижений в Берлин. Но это медицинское оборудование не вызвало никакого интереса у немцев, как, впрочем, и у жителей других европейских стран.

Исколесив со своими инкубаторами Европу вдоль и поперек, Мартин Коуни понял, что успех нужно искать не у прагматичных европейцев, а у падких на зрелища американцев. В этот раз у «доктора» все получилось и он обосновался в Бруклине, где его шоу работало с 1903 по 1940 год.

Заплатив всего 25 центов, посетители могли своими глазами увидеть недоношенных младенцев и сложные для того времени аппараты по поддержанию их жизни. Практически все деньги уходили на поддержание жизни маленьких пациентов — за годы работы своего аттракциона Коуни не нажил ни капитала, ни имущества.

© Павильон Мартина Коуни на Чикагской ежегодной ярмарке

Поддержание жизни одного ребенка в день обходилось в 15 долларов, что в пересчете на современные деньги составляет около 400 долларов (примерно 25.000 рублей). Получалось так, что люди, приходившие поглазеть на борьбу за жизнь крошечных пациентов, финансировали их жизнь.

В первой половине XX столетия недоношенных детей не считали полноценными детьми и их после рождения просто оставляли умирать без медицинской помощи. Мартин Коуни считал это бесчеловечным и его нестандартное для того времени решение, над которым шутили в медицинских кругах, было единственным шансом на спасение для тысяч малышей.

Одна из женщин, родившая ребенка раньше срока, вспоминала:

Они просто отказались помогать. Отвечали, мол, этот ребенок не должен был вообще родиться и нужно просто дать ему умереть.

Малышу этой женщины повезло, так как ее муж слышал об аттракционе доктора Коуни и передал ему безнадежного с точки зрения официальной медицины ребенка.

Инкубаторы Мартина Коуни, привезенные из Парижа, были настоящим чудом техники. Они были изготовлены из стекла и стали, а тепло в них подавалось от парового котла. Внутри были установлены приборы, позволяющие контролировать влажность и температуру, а сам малыш был надежно защищен от пока враждебного для него мира прозрачными дверцами.

Все сотрудники аттракциона «доктора-инкубатора» проходили тщательный отбор. От претенденток требовалась в первую очередь высокая ответственность, а также опрятность. Медсестры обязаны были поддерживать в помещении идеальную чистоту, что при внушительном потоке посетителей было сделать очень непросто. Пойманных за курением или употреблением алкогольных напитков сотрудников Коуни увольнял без разговоров.

Чтобы одеть недоношенных детей, медсестрам, помогавшим Коуни, приходилось искать в магазинах игрушек вещи для кукол и даже шить что-то самим. Никакой поддержки странный врач с сильным немецким акцентом от коллег не получал. Напротив, все кому не лень обвиняли его в бесчеловечности, издевательстве над умирающими и алчности.

© Современный инкубатор для недоношенных детей

Врач-самозванец не обращал внимания на критиков и продолжал творить добро. За годы работы его шоу были спасены 6500 детей. В начале 40-х годов аттракцион Мартина Коуни закрылся, так как в медицине произошли позитивные перемены и детей, рожденных раньше срока, начали спасать. Инкубаторы, подобные тем, что использовал доктор-самозванец из Пруссии стали появляться в роддомах и больницах США и Европы.

Мартин Коуни прожил замечательную долгую жизнь, наполненную заботой о маленьких людях, и умер в 1950-х годах в возрасте 80 лет. Один из самых больших гуманистов XX столетия не нажил за годы работы абсолютно ничего и покинул этот мир абсолютно нищим.

То что сделал врач-самозванец Коуни для современной медицины сложно переоценить — благодаря этому человеку недоношенных детей перестали считать биоматериалом и признали в них людей, которые имеют право на жизнь и нуждаются в профессиональной помощи.