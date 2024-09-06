Диета Дзержинского: ел ли собак «железный Феликс»

Об аскетизме главы ВЧК до сих пор ходят легенды. Говорят, что Феликс Дзержинский в голодные годы питался мясом собак и кониной, как и многие простые люди. Но так ли это было на самом деле?

Аскет

Современников во внешнем виде главного чекиста страны поражала худоба и бледность. Впрочем, это неудивительно: Дзержинский был одержим работой, ему приходилось спать прямо в своём кабинете. Также он плохо питался. Вспоминая «Железного Феликса», агент ВЧК Ян Буйкис говорил, что после революции в стране очень сложно было достать чай, из-за чего Дзержинский, как и все, пил морковный отвар или простой кипяток. Глава ВЧК ходил в общую столовую, где в меню значились лишь постные щи, каши из чечевицы или ячменя. Изредка там можно было поесть конину. Помимо этого, как и многие изголодавшиеся жители молодой советской России, Дзержинский вполне мог употребить в пищу собачье мясо, которое стоило 2 рубля 50 копеек за фунт.

Иногда заботливые подчинённые пытались обмануть Феликса Эдмундовича, «подсунув» ему что-нибудь посъедобнее и покалорийнее. Например, однажды Дзержинского решили угостить жареной картошкой с салом. За это глава ВЧК их отчитал.

Совсем не аскет

Однако некоторые считают аскетизм Дзержинского мифом советских пропагандистов. Так, Игорь Синицин, автор издания «Андропов вблизи», утверждает, что Дзержинский имел три квартиры в Москве и три дачи в Подмосковье, часто ездил на охоту и в отпуск.

Что касается питания Феликса Эдмундовича, если верить Игорю Симбирцеву, автору издания «ВЧК в ленинской России», то для главы ВЧК разрабатывали специальное меню. Врачи рекомендовали ему питаться только «белым» мясом: курятиной, индюшатиной, рябчиками, телятиной, рыбой деликатесных сортов, есть больше фруктов, зелени и мучных изделий. В понедельник на трапезе Феликса Эдмундовича ждало консоме из дичи, свежая лососина и цветная капуста по-польски, во вторник – грибная солянка, телячьи котлеты и шпинат с яйцом, в среду ему подавали суп-пюре из спаржи, говядину, брюссельскую капусту и так далее. При таком меню, питаться кониной и собачьим мясом Дзержинскому не было совершенно никакой нужды.

Фальшивка

Рацион Дзержинского со ссылкой на Латышева и опубликованные документы из партийного архива приводит в своей книге «Дзержинский. Любовь и революция» Сильвия Фролов. Скрывать такое изобилие продуктов от простых людей советской власти приходилось из-за бедственного положения в первые годы большевистской власти.

Правда, у Дзержинского было «оправдание» — он был болен туберкулёзом, который медленно, но верно подтачивал его здоровье. Отсюда и рекомендации врачей насчёт усиленного питания.

Правда, Сильвия Фролов, не отрицая присутствие документа о богатом питании в архивах, считает его фальшивкой. Во-первых, в процитированное Латышевым меню «Железный Феликс», отлично ориентировавшийся в продовольственных вопросах, как в стандартное меню столовой не поверил бы. Во-вторых, Сильвия Фролов говорит, что, если принять во внимание усилия Сталина, Ежова и Берии опорочить главу ВЧК, то можно предположить, что упомянутое меню – это всего лишь провокационная фальшивка.