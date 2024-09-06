Что такое «адонитология»: религия поклонников женских ягодиц

Новые религии появляются не слишком часто и это всегда значимое событие. Но бывают и исключения. Знаете ли вы, что не так давно зародилась адонитология — новая вера, последователи которой поклоняются женским ягодицам. Это произошло США несколько лет назад и об этом мало писали в прессе. Несмотря на такое незаслуженное отсутствие внимания, за 5 лет армия поклонников женских попок разрослась до 20 млн человек, живущих по всему миру.

В адонитологии верующие, как и в любой другой религии, собираются на церковные службы. Только выглядят они скорее как танцевальные вечеринки, ведь вместо молитв у адептов новой веры тверк.

Пока храмов у верующих нет и они собираются где попало. Но в будущем планируется строительство молитвенных домов, в которых прихожане смогут наблюдать объекты поклонения и смотреть на зажигательные танцы жриц.

Последователи новой веры — это не только мужчины, хотя, как вы догадались, их большинство. Они считают, что поклонения достойны самые разные попы — главное, чтобы они кому-то нравились. Но все же предпочтение отдается объемным и даже пышным ягодицам. Говорят, что это самая мирная религия в мире, так как в ней нет никаких кар небесных, ада и нападок на инакомыслящих.

Не так давно новая религия появилась и в Японии. Она называется MtoP и имеет всего одну, но очень полезную заповедь - никогда не задерживаться на работе.