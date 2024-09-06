Как России обогнать США в технологической гонке

Принятый закон о регулировании майнинга открыл для России новые горизонты в криптовалютной индустрии. Однако ключевые перспективы связаны с использованием майнинговых мощностей для развития искусственного интеллекта и построения многополярной цифровой экономики, что даст России возможность не только догнать, но и обогнать США в технологической гонке.

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На Восточном экономическом форуме обсуждали развитие в России майнинга криптовалют, который де-факто существует уже 14 лет, а месяц назад, наконец, оформился юридически. Официальный статус открывает перед новой отраслью перспективы для привлечения инвесторов. Россия, занимающая второе место в мире по объемам добычи криптовалют, готова конкурировать с США за лидерство в этой сфере.

Игорь Рунец, генеральный директор компании BitRiver, крупнейшего отечественного оператора дата-центров, заявил на Форуме, что Россия догонит Америку в двух-трехлетней перспективе, а в течение пяти лет гарантированно перегонит. Основания для оптимизма — уникальные возможности нашей страны — профицит энергоресурсов, сравнительно низкая цена электроэнергии, поддержка государства.

«Россия догонит Америку по объемам майнинга криптовалют в двух-трехлетней перспективе, а в течение пяти лет, гарантированно, перегонит», — сказал он.

Мощные дата-центры и доступ к дешевым энергоресурсам — это еще и идеальная платформа для разработок в области искусственного интеллекта.

А это уже вопрос большой геополитики. Многие эксперты считают, что страна, первой создавшая мощный ИИ с возможностями сингулярности, получит огромное стратегическое и экономическое преимущество, отыграть которое будет практически невозможно.

Учитывая все это, состоявшаяся на форуме дискуссия о развитии майнинга становится не просто разговором о том, как произвести больше криптовалюты, а содержательным диалогом о будущем России, ее технологической и финансовой независимости.

Майнинг на службе ИИ

Майнинг и искусственный интеллект — не просто смежные отрасли, это две стороны одного и того же технологического уклада. В основе обоих процессов лежат компьютерные вычисления. Одна из ключевых проблем, с которой сталкивается бизнес в сфере искусственного интеллекта, — нехватка инфраструктуры для хранения и обработки данных.

Использование существующих майнинговых дата-центров для нужд ИИ позволяет решить эту проблему.

«Майнинговые дата-центры уже сегодня являются технологическим фундаментом для развития искусственного интеллекта. В мире очень быстрыми темпами идет срастание отрасли блокчейна и искусственного интеллекта. Это одна и та же инфраструктура, одни и те же дата-центры. Одно дополняет другое, и эти технологии идут рука об руку», — отметил в своем выступлении на форуме Игорь Рунец.

Современные дата-центры проектируются таким образом, чтобы размещенное в них оборудование могло использоваться как для майнинга, так и для обучения нейросетей. При необходимости, все дата-центры могут быть оперативно переоборудованы под нужды ИИ. Один из таких центров (мощность 100 МВт) построен в Бурятии. В эксплуатацию его запустят уже в октябре.

Использование майнинговой инфраструктуры позволяет значительно снизить себестоимость процесса и существенно улучшить экономику проектов в сфере искусственного интеллекта. Благодаря применению технологий иммерсионного охлаждения, которые широко используются в майнинге, затраты на строительство и эксплуатацию дата-центров уменьшаются в четыре раза. Экономится и время. Переоборудовать майнинговый центр обработки данных в два раза быстрее, чем построить новый с нуля.

Как следствие, темпы роста проектов в области искусственного интеллекта в стране впечатляют.

По прогнозам экспертов, к 2035 году объем потребления электроэнергии только вычислительным оборудованием для ИИ достигнет 4,5 гигаватт. Это в два раза больше, чем нынешнее потребление майнинга. Искусственный интеллект требует значительных ресурсов, и уже сейчас спрос на эти мощности растет более чем на 60% в год. Это подчеркивает необходимость уже сейчас готовить инфраструктуру, чтобы обеспечить России лидерство в новых цифровых технологиях.

Многополярность и безопасность

Отмечали участники дискуссии и то, что в мире наблюдается постепенный отказ от однополярной экономической системы, в которой доминирует доллар США. Важным трендом современности становится переход к многополярной системе, где центральное место занимают криптовалюты.

«Майнинг — это технологический фундамент нового поколения экономики, основанной на децентрализованных финансах», — подчеркнул Игорь Рунец.

Спикер добавил, что большой интерес к российской криптоиндустрии со стороны инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока свидетельствует о правильности выбранного курса.

Поддержал коллегу и директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, заявивший, что создание новой финансовой системы на основе криптовалют и майнинга уже привлекает внимание инвесторов, несмотря на санкции и ограничения. Это не просто локальная инициатива, а глобальный проект, который поможет России занять одну из лидирующих позиций в новой цифровой экономике.

Россия имеет значительное конкурентное преимущество перед другими странами, включая Соединенные Штаты, не только благодаря доступу к дешевым энергетическим ресурсам и холодному климату, снижающему затраты на охлаждение оборудования. Но и благодаря человеческому капиталу.

Сергей Безделов отметил, что лидирующие позиции в майнинге определяются не только техническими факторами, но и качеством управления: «Майнинг — это не просто оборудование и электроэнергия. Это люди, которые умеют управлять в любых условиях и выводить отрасль в лидеры». Российская инженерная школа славится на весь мир неспроста. И к блокчейну, криптовалютам и искусственному интеллекту Россия имеет самое прямое отношение. За многими технологиями стоят русские фамилии.

Тем не менее конкуренция со стороны США остается жесткой. В рамках предвыборной кампании бывший президент Дональд Трамп заявил о намерении сделать страну «крипто-столицей планеты», что подчеркивает стремление Америки сохранить свое доминирование в мировой криптовалютной индустрии. Однако, заключили эксперты, российская модель майнинга, основанная на многополярности и сотрудничестве с дружественными странами, имеет больше шансов на успех в долгосрочной перспективе.