«Калинка-малинка» – это, пожалуй, одна из самых узнаваемых русских народных песен во всем мире. Однако мало кто знает, что на самом деле эта композиция не является народной в классическом понимании этого слова.

Песня была написана в 1860 году русским композитором и фольклористом Иваном Петровичем Ларионовым. Вдохновение Ларионов черпал из народных мотивов Саратовской губернии, где он родился и вырос. Он соединил простую, запоминающуюся мелодию с незамысловатым текстом, в котором упоминаются ягоды калины и малины - традиционные символы русского фольклора.

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Мировую известность «Калинка» приобрела в XX веке, когда она стала частью репертуара профессиональных хоров и ансамблей народной песни.

Подробнее об этом рассказала блогер @listopad_diana.