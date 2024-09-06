Женщина солгала о четырех выкидышах ради страховки

Женщина из Китая солгала о своих выкидышах, чтобы ей выплатили страховку. Об этом пишет South China Morning Post.

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42-летняя жительница Шанхая по фамилии Се работала в иностранной компании и получала примерно 30 тысяч юаней (около 370 тысяч рублей). В декабре 2023 года Се ушла в декретный отпуск. Поскольку у женщины не было партнера и беременность была поздней, она беспокоилась о своем здоровье и финансовом благополучии в преддверии рождения ребенка. Се вспомнила, как несколько лет назад у нее случился выкидыш, и страховая выплатила ей крупную сумму денег: в Китае работодатель обязан оплачивать медицинские расходы по ведению беременности и декретный отпуск.

Се решила подделать документы о новом выкидыше и подать их в страховую через электронную систему. После того как они были успешно приняты, женщина решила не останавливаться и подала еще одну заявку. Страховая удовлетворила обе заявки, женщина получила 66,2 тысячи юаней (примерно 817 тысяч рублей). Тогда будущая мать подала третью фальшивую заявку о выкидыше. После рождения ребенка в феврале Се снова обратилась в страховую — в пятый раз за четыре года.

После четвертого обращения сотрудники страховой внимательно пересмотрели заявки Се. Ей отказали в выплатах и сообщили о потенциальном мошенничестве полиции. Как только началось расследование, Се во всем созналась, объяснив свои поступки страхами за будущее ребенка. Женщина также уволилась с работы. Суд приговорил ее к полутора годам заключения условно.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании украла у своего работодателя около миллиона фунтов стерлингов и перевела их мошеннику с сайта знакомств. Она утверждала, что возлюбленный обещал вернуть все деньги.